Охотники на душманов: самые сложные операции СССР в Афганистане

Наиболее ярким эпизодом стал бой на высоте 3234, который приняла небезызвестная девятая рота 345-го гвардейского парашютно-десантного полка. Тридцать девять советских солдат и офицеров отразили натиск 400 душманов и пакистанских коммандос, потеряв убитыми шестерых. За десять часов сражения десантники отбили 12 вражеских атак. Противник неоднократно подбирался к позициям роты на расстояние броска гранаты (25-30 метров), но не смог прорвать оборону ни на одном участке. Практически все выжившие гвардейцы к концу боя были ранены, однако высоту не оставили, пока по прикрываемой ими дороге не проследовал последний конвой с гуманитарной помощью в сторону города Хост.