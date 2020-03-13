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Советские горные стрелки в Афганистане

13:07. 13 марта 2020 117 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Младший сержант Дмитрий Клейменычев рассказывает об участии горнострелковых частей Советской Армии в Афганской войне.
Очень много интересных подробностей



Девятое видеоинтервью из цикла «Мы воевали в Афгане» целиком посвящено довольно редко упоминаемым советским горнострелковым подразделениям. В годы Афганской войны советская горная пехота формировалась согласно директиве Генерального Штаба ВС СССР на базе мотострелковых бригад, полков и батальонов. В составе ОКСВА они именовались уже горно-стрелковыми ротами и батальонами. Хотя «горнокопытные и слегка бронированные» советские горные стрелки не особенно сильно отличались в плане подготовки, экипировки, вооружения и снаряжения от обычных мотострелков, на их долю выпало немало испытаний.

«К войне нас готовили в Каракумах. Каждое утро будущие горные стрелки загружались оружием, боеприпасами и в пешем порядке форсированным маршем отправлялись по горячим пескам на полигон. Командир нашей учебной роты старший лейтенант Кобызев только что вернулся из Афганистана. Коротко и ясно он объяснил к чему мы сейчас готовимся.
— Вам предстоит воевать в горах. Это будет такой затрах, что в конце каждого дня вы будете хотеть только воды и сдохнуть. Так что, тренируйтесь, ребята. Пока есть время».
Именно о горных стрелках рассказывает наш гость, младший сержант Клеймёнычев, специально приехавший в Москву из Минска. А это значит, что «Специнформ» успешно вышел на международный уровень!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5707418.html

Метки: 80-е, афганистан, Видео, война в афганистане, горы, история, советская армия, ссср

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