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Советские горные стрелки в Афганистане. Вспоминает Дмитрий Клеймёнычев. Часть первая

09:30. 19 марта 2020 48 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mF2e0nLEOcY

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