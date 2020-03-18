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Советские горные стрелки в Афганистане. Вспоминает Дмитрий Клеймёнычев. Часть вторая

20:33. 18 марта 2020 39 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=73scLtaXLN0

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