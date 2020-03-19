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Советские горные стрелки в Афганистане. Часть №2

19:42. 19 марта 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Вышла 2-я часть интереснейшего большого интервью сержанта советской армии Дмитрия Клейменычева о советских горнострелковых частях воевавших в Афганистане.
Первуя часть выкладывал вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/5707418.html



Плюс еще видео на смежную тему.

Сергей Лашин, позывной «Квадрат», «Васильевич» — воин-интернационалист, минометчик гвардейского 350-го парашютно-десантного полка ВДВ — о боях в Кандагаре, Панджшере, Чарикаре; о минометных дуэлях с духами; о боевых товарищах; о самом сложном в горной войне…



Есть еще его интервью о боях на Донбассе в 2014 году, его выложу завтра.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5722623.html

Метки: 80-е, афганистан, Видео, война в афганистане, история, ссср

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