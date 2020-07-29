Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 июля 2020

Появились кадры переброски турецких войск в Азербайджан для участия в совместных крупномасштабных учениях армий двух стран. Сообщается, что в ходе манёвров с боевыми стрельбами будут задействованы 11 тысяч военнослужащих Анкары — сухопутные и авиационные подразделения.

Тот факт, что совместные учения в Нахичевани проходят на фоне серьёзного роста напряжённости на армяно-азербайджанской границе, де-факто подтверждает серьёзный уровень интеграции Азербайджана в экономику Турции.

Не на последнем месте целей учений стоит не столько историческая ненависть к армянскому народу, сколько необходимый козырь в предстоящих переговорах по Идлибу, где Россия с Асадом имеют уже достаточное преимущество, что противоречит турецким интересам и вредит личному имиджу Реджепа Тайипа Эрдогана.

Но сейчас речь пойдёт не о присутствии и участии Вооружённых сил Турции в конфликте.

Турция хоть и ведёт себя в последнее время крайне вызывающе, все-таки вряд ли решится открыто поддерживать Азербайджан своей регулярной армией в войне.

Для Турции в настоящее время более приемлема реализация проверенного варианта с ручными добровольцами и борцами с несправедливостью. Сейчас хочется напомнить о протурецких боевиках, которые в большом количестве скопились в сирийском Идлибе, и их возможной отправке в Азербайджан, как ранее было сделано с Ливией.

«Этой ночью из авиабазы Муш в Турции на аэродром Нахичевань слетал транспорт А400 ВВС Турции, который скрытно от посторонних глаз и тайно доставил какой-то непонятный груз (полёт самолёта зафиксировали сервисы, отслеживающие авиапоток, — прим. РВ). Возможно, все банально и в Нахичевань прибыла группа аэродромной команды для обеспечения базирования турецкой авиации в рамках предстоящих учений. Однако, учитывая слухи про набор в Сирии боевиков туркоманов якобы в интересах Азербайджана, вариант доставки партии бойков также имеет место быть», — комментируют ситуацию авторы Telegram-канала «Южный ветер».

Как рассказал «Русской Весне» военный источник из САР, в Идлибской зоне деконфликтации находится порядка 16 тысяч членов незаконных вооружённых формирований, которым турецкое руководство оказывает финансовую поддержку, снабжает вооружением и боеприпасами, помогает воздушной разведкой. Количество боевиков продолжает увеличиваться за счёт притока радикалов и наемников из Ливана, Иордании и других стран Ближнего Востока. Территория базирования боевиков медленно, но сокращается.

Пропорционально сокращаются и сторонние доходы группировок, которые в последнее время, по информации Службы безопасности Сирии, не брезгуют работорговлей и продажей людей на органы, чтобы обеспечить оплату наёмникам.

В связи с этим, помимо экономической и территориальной аннексии сирийских земель и постепенного вытеснения из них проправительственно настроенного населения, Турция использует боевиков ещё и для претворения в жизнь своих имперских планов в других регионах. Так, многие террористы были отправлены в Ливию воевать на стороне так называемого Правительства национального согласия.

На фоне возобновления конфликта между протурецким Азербайджаном и Арменией, Турция начала оказывать Азербайджану помощь не только в виде поставок вооружения и прочего оборудования для проведения боевых операций, но также отправляет идлибских боевиков для участия в войне против Армении.

Это развязывает руки Азербайджану в борьбе против Армении, позволяя ему не дискредитировать себя участием в ней азербайджанских военных, а вести боевые действия руками турецких ЧВК.

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