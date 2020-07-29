Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 июля 2020
- 13:08 СРОЧНО: срыв российско-турецкой операции в Сирии, Анкара не смогла обеспечить безопасность колонны войск.
- 10:46 “Потешный авианосец” снова в море.
- 10:23 «ИГИЛовцы» готовили нападение на силовиков в Петербурге (ФОТО).
- 04:20 Горячая точка у границ России: большие силы турецких войск и сирийских боевиков направились на помощь союзнику (ВИДЕО, ФОТО).
- 02:08 Женское единство против фашизма.
СРОЧНО: срыв российско-турецкой операции в Сирии, Анкара не смогла обеспечить безопасность колонны войск
Только что стало известно, что сегодня в Сирии неожиданно было сорвано запланированное российско-турецкое патрулирование трассы М4.
Об этом «Русской Весне» рассказал военный источник.
Официальной причиной стало то, что представители турецкого силового ведомства сообщили командованию российских сил в САР, что не в состоянии в полной мере обеспечить безопасность в точке сбора в районе Аль-Хавр, в подконтрольной протурецким бандформированиям зоне деэскалации Идлиб.
Вероятно, ситуация с неспособностью Турции обезопасить российских военных в своей зоне ответственности гораздо сложнее. Либо турецкое руководство не может принудить контролируемых боевиков прекратить террористическую деятельность в данном районе Идлиба, либо Турция пытается что-то скрыть.
Возможно, протурецкие боевики стягивают тяжелое вооружение к позициям Сирийской Арабской армии и пытаются избежать последующих обвинений в обстрелах населенных пунктов, которые будут предъявлены Турции после применения этого вооружения. Как третий вариант, турецкое командование опасается протестов местного населения, которые могут засвидетельствовать наблюдатели из российской военной полиции.
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“Потешный авианосец” снова в море
Иран проводит крупные военно-морские учения, на которые снова вытащили "потешный авианосец". После предыдущих учений его восстановили и вывели в море, где он послужит мишенью для ракетных испытаний.
Как обычно, на "потешном авианосце" иранцы отрабатывают действия против крупных американских кораблей в Персидском заливе и Ормузском проливе с использованием сухопутных ракетных систем и ракетных катеров военно-морских сил Корпуса Стражей Исламской Революции.
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«ИГИЛовцы» готовили нападение на силовиков в Петербурге (ФОТО)
Утром 29 июля в одной из квартир Санкт-Петербурга силовики задержали группу граждан Таджикистана, которые планировали совершить нападения с применением холодного оружия на сотрудников МВД или Росгвардии.
В случае провала своих замыслов злоумышленники рассматривали вариант убийства гражданских лиц.
Нападение на правоохранителей или жителей города должно было стать своеобразной «присягой» террористам ИГИЛ*.
После осуществления своих преступных планов задержанные намеревались покинуть территорию России и примкнуть к рядам террористической группировки в Сирии.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении всех участников группировки.
В отношении одного из них, Камилова Идибека Баладжоновича, уже возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности путем финансирования»).
Следствие установило, что Камилов, являясь активным сторонником ИГИЛ, уже отправил в Сирийскую Арабскую Республику через Турцию своего земляка Нурматова Нурмухаммада Инъомджоновича, где тот присоединился к террористам. В отношении Нурматова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Горячая точка у границ России: большие силы турецких войск и сирийских боевиков направились на помощь союзнику (ВИДЕО, ФОТО)
Появились кадры переброски турецких войск в Азербайджан для участия в совместных крупномасштабных учениях армий двух стран. Сообщается, что в ходе манёвров с боевыми стрельбами будут задействованы 11 тысяч военнослужащих Анкары — сухопутные и авиационные подразделения.
Тот факт, что совместные учения в Нахичевани проходят на фоне серьёзного роста напряжённости на армяно-азербайджанской границе, де-факто подтверждает серьёзный уровень интеграции Азербайджана в экономику Турции.
Не на последнем месте целей учений стоит не столько историческая ненависть к армянскому народу, сколько необходимый козырь в предстоящих переговорах по Идлибу, где Россия с Асадом имеют уже достаточное преимущество, что противоречит турецким интересам и вредит личному имиджу Реджепа Тайипа Эрдогана.
Но сейчас речь пойдёт не о присутствии и участии Вооружённых сил Турции в конфликте.
Турция хоть и ведёт себя в последнее время крайне вызывающе, все-таки вряд ли решится открыто поддерживать Азербайджан своей регулярной армией в войне.
Для Турции в настоящее время более приемлема реализация проверенного варианта с ручными добровольцами и борцами с несправедливостью. Сейчас хочется напомнить о протурецких боевиках, которые в большом количестве скопились в сирийском Идлибе, и их возможной отправке в Азербайджан, как ранее было сделано с Ливией.
«Этой ночью из авиабазы Муш в Турции на аэродром Нахичевань слетал транспорт А400 ВВС Турции, который скрытно от посторонних глаз и тайно доставил какой-то непонятный груз (полёт самолёта зафиксировали сервисы, отслеживающие авиапоток, — прим. РВ). Возможно, все банально и в Нахичевань прибыла группа аэродромной команды для обеспечения базирования турецкой авиации в рамках предстоящих учений. Однако, учитывая слухи про набор в Сирии боевиков туркоманов якобы в интересах Азербайджана, вариант доставки партии бойков также имеет место быть», — комментируют ситуацию авторы Telegram-канала «Южный ветер».
Как рассказал «Русской Весне» военный источник из САР, в Идлибской зоне деконфликтации находится порядка 16 тысяч членов незаконных вооружённых формирований, которым турецкое руководство оказывает финансовую поддержку, снабжает вооружением и боеприпасами, помогает воздушной разведкой. Количество боевиков продолжает увеличиваться за счёт притока радикалов и наемников из Ливана, Иордании и других стран Ближнего Востока. Территория базирования боевиков медленно, но сокращается.
Пропорционально сокращаются и сторонние доходы группировок, которые в последнее время, по информации Службы безопасности Сирии, не брезгуют работорговлей и продажей людей на органы, чтобы обеспечить оплату наёмникам.
В связи с этим, помимо экономической и территориальной аннексии сирийских земель и постепенного вытеснения из них проправительственно настроенного населения, Турция использует боевиков ещё и для претворения в жизнь своих имперских планов в других регионах. Так, многие террористы были отправлены в Ливию воевать на стороне так называемого Правительства национального согласия.
На фоне возобновления конфликта между протурецким Азербайджаном и Арменией, Турция начала оказывать Азербайджану помощь не только в виде поставок вооружения и прочего оборудования для проведения боевых операций, но также отправляет идлибских боевиков для участия в войне против Армении.
Это развязывает руки Азербайджану в борьбе против Армении, позволяя ему не дискредитировать себя участием в ней азербайджанских военных, а вести боевые действия руками турецких ЧВК.
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Женское единство против фашизма
Курдские женщины из YPG и негритянские активистки Black Lives Matter против американского и турецкого фашизма.
Сердечко отражает…хм…крепкую женскую дружбу.
Примечательно, что гвозди, на которые напарывается сапог оккупанта, отражают как американские города вроде Портленда, Сиэтла, Миннеаполиса, Альбукерке, Чикаго, Филадельфии (толстый намек на военнизированные формирования брошенные на подавление гражданских протестов), так и сирийские – Африн, Ракка, а так же река Евфрат и регион Джазира (провинция Хасаке). Змея в сапоге это собирательный образ Трампа и Эрдогана.
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