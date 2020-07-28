Приговор капитану НКВД Долгушеву

Приговор Военного трибунала войск НКВД Киевского округа по делу начальника УНКВД по Киевской области Алексея Долгушева. 24-27 февраля 1941 г.

Интересный документ от февраля 1941 года.Капитан НКВД Долгушев, который возглавлял УНКВД по Киевской области, обвинялся в различных должностных преступлениях и нарушениях соц.законности (включая вынесение смертных приговоров без достаточных оснований), а также участие в заговоре, которым руководил бывший нарком НКВД УССР Успенский, который давал показания в том числе и на самого Долгушева. В итоге, трибунал признал вину Долгушева за выполнение преступных приказов, но не признал его вину за участие в заговоре.24-27 февраля 1941 г.Дело № 0011 1941 г.Форма № 1Сов. секретноПРИГОВОР № 19ИМЕНЕМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК1941 г., февраля 24-27 дня, Военный Трибунал войск НКВД Киевского округа, в г. Киеве, в помещении ВТ округа, в закрытом судебном заседании в составе:мл. лейтенанта госбезопасности Енакиевамл. лейтенанта госбезопасности АдылинаПри секретаре военюристе Писареве,без участия обвинения и защиты, рассмотрев дело по обвинению быв. начальника Киевского областного управления НКВД капитана госбезопасности ДОЛГУШЕВА Алексея Романовича, 1902 года рождения, уроженца ст. Пачелма Ленинской железной дороги Тамбовской области, по соцпроисхождению из рабочих, русского, гражданства СССР, быв. члена ВКП(б) с 1929 года и исключенного в связи с арестом в 1939 году, кандидата в члены ЦК КП(б)У и депутата Верховного Совета УССР, награждённого орденом Красной Звезды, женатого, ранее не судившегося, — по ст. ст. 54-1 [п.] «б», 54-7 и 54-11 УК УССР,Из обозрения дела Примак-Молдавской усматривается, что последняя призналась 29 августа 1938 года в шпионаже якобы в результате очной ставки с быв[шим] помощником нач[альника] секретариата Витковским, как лицом, привлёкшим её к шпионской деятельности, тогда как протокол очной ставка с указанным Витковским датирован 30 августа 1938 года, т. е. позже протокола допроса Примак-Молдавской.Кроме того, сам Витковский, будучи в 1939 г. оправдан судом ВТ КОВО, из- под стражи освобождён.Привлечённому к уголовной ответственности за указанные преступленияПоказания Успенского на предварительном следствии об обстановке вербовки им ДОЛГУШЕВА в к-p организацию опровергаются показаниями Ежова и Радзивиловского, а также данными судебного следствия о взаимоотношениях ДОЛГУШЕВА с Успенским на почве личных придирок и ругани Успенского по адресу ДОЛГУШЕВА при столкновениях по службе и угрозах смещения ДОЛГУШЕВА., и все они при судебном рассмотрении их дел в ВК от своих показаний отказались.Показания на предварительном следствии свидетеля Козлова об а[нти]/с[оветских] якобы разговорах с ним ДОЛГУШЕВА при совместном пребывании их под стражей в одной камере Киевской тюрьмы опровергаются данными из показаний свидетелей — начальника тюрьмы Нагорного и быв[шего] арестованного сотрудника НКВД Беленького о личности указанного Козлова и обстановке нахождения его в заключении с ДОЛГУШЕВЫМ, а также абсурдности показания самого Козлова о способе ведения якобы ДОЛГУШЕВЫМ а/с разговоров с ним «мимикой».В силу этого ВТ счёл нецелесообразным и вызов Козлова в качестве свидетеля на суд из отдалённой местности Союза, где он отбывает наказание — 10 лет ИТЛ с поражением в правах — по приговору ВТ.На судебном следствии по делу ДОЛГУШЕВАВследствие преступной небрежности, допущенной ДОЛГУШЕВЫМ в практике рассмотрения дел на тройке,На основании изложенногоКроме того, в том, что вследствие допущенной им практики применения физических мер воздействия и других незаконных методов следствияПеречисленные преступления ДОЛГУШЕВА, учитывая их отягчающие обстоятельства, предусмотрены ст. 206-17 п. «б» УК УССР, а не ст. ст. 54-1 «б», 54-7 и 54-11 УК УССР, первоначально предъявленными ДОЛГУШЕВУ, так как принадлежность его к к-p организации, как и совершение указанных преступлений с к-p целью, не нашло себе подтверждения на следствии.ПРИГОВОРИЛ:По ст. ст. 54-1 «б», 54-7 и 54-11 УК УССР ДОЛГУШЕВА в силу ст. 197 ч. 2 УПК считать по суду оправданным.Приговор может быть обжалован в пятидневный срок со дня вручения выписки из приговора в Военную коллегию Верховного суда Союза ССР через Военный трибунал, вынесший приговор.Председательствующий ВасютинскийЧлены: ЕнакиевАдылинГДА СБУ, ф. 5, on. 1, спр. 38327, т. 4, арк. 156-159 зв. Оригинал. Рукопись на бланке. http://istmat.info/node/62762 – цинкКассационная жалоба Долгушева в Верховном Суде СССР была отклонена http://istmat.info/node/62763 Стоит отметить, что согласно дальнейшей биографии Долгушева, уже находясь в лагере, его дело было в мае 1942-го года пересмотрено и его приговорили к высшей мере наказания, но потом смертный приговор был отменен.По всей видимости, он отсидел весь срок и вышел из лагеря в начале 50-х (по идее в 1951-м году или в 1949, если учитывать предварительное заключение с 1939-го). В принципе, учитывая, что он наворотил руководя УНКВД по Киевской области, это он еще легко отделался – судя по попытке поставить его к стенке в 1942-м году, в органах оставались сомнения на его счет.В итоге, Долгушев дожил до 1976 или 1977-го года (в разных источниках указывают разную дату смерти).1. Существенная часть необоснованных приговоров была результатом деятельности врагов народа, вроде того же Успенского, которые заставляли их выполнять, в том числе путем давления на сотрудников.2. С другой стороны, без полной перезагрузки органов НКВД (которая произошла после ухода Ежова), в них сложилась нездоровая атмосфера, когда лица не вовлеченные в враждебную деятельность, становились невольными пособниками нарушений соц.законности.3. Примечательно, что группа Успенского пыталась потянуть Долгушева за собой, но следствие разобралось, что он был всего-лишь исполнителем, которого использовали в темную для совершения преступлений.4. Также можно отметить, что нарушения соц.законности не являлись большим секретом и эти дела пересматривались при Лаврентии Павловиче уже с 1938-1939 года, который и разгребал основные завалы "ежовщины".5. Сам Успенский, на котором лежала основная ответственность за то, что делал Долгушев, в 1938 году опасаясь ареста имитировал самоубийство и скрылся. В 1939-м году был пойман, в 1940-м расстрелян. Не был реабилитирован ни при Хрущеве, ни при Горбачеве, ни при Ельцине.6. История Долгушева отличный пример того, к чему приводит слепая исполнительность и как легко можно стать орудием в вражеских руках, нанеся огромный ущерб как государству, так и самой "Кровавой Гэбне".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6053144.html