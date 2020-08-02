Прошу суд учесть, что я молодой выдвиженец на руководящую работу

Протокол судебного заседания Военного трибунала войск НКВД Уральского округа по делу А. Долгушева. 20-21 мая 1942 г.

Мною тогда был предотвращен теракт, готовившийся секретарем Одесского обкома против Хрущёва. И вообще Хрущёв меня как хорошего работника знал хорошо, и моё выдвижение больше относится к Хрущёву, нежели к Успенскому.

я поставил вопрос таким образом, что если к кому будет необходимость применения методов физического воздействия, то это буду делать или я или мой заместитель и больше никто.

были выделены работники УНКВД, в частности секретарь УНКВД Шапиро и др., для того, чтобы смотреть за следователями, не применяет ли кто во время допроса физические меры воздействия.

До моего прибытия на должность начальника УНКВД по Киевской области было арестовано до 5000 человек по так называемым массовым арестам. Люди месяцами сидели в тюрьмах без допроса и оформления дел. Я сразу же принял меры к устранению этих ненормальностей. В первые дни моей работы было освобождено около 300 человек незаконно арестованных. Массовые аресты запретил совершенно, и аресты проводились только при наличии компрометирующего материала. Я категорически запретил оформление дел без проведения очных ставок и допроса свидетелей. На первых порах эти мои жёсткие требования были встречены в штыки оперработниками, привыкшими уже «просто» оформлять следственные дела. Оперработники говорили, что пришла новая метла и по-своему метёт. Об устранении незаконных методов следствия я неоднократно беседовал с Хрущёвым и всегда выполнял его указания.

Я сразу же принял меры к вербовке новой агентуры и установления связей со старыми агентами, было завербовано за короткое время свыше 500 человек.

Приговор Военного трибунала войск НКВД Уральского округа по делу А.Р. Долгушева. 20-21 мая 1942 г.

Подсудимый ДОЛГУШЕВ в период с июня 1938 года по январь 1939 года, будучи начальником Киевского обл. управления НКВД, допускал явные искривления революционной законности, приведшие к тяжёлым последствиям, как-то: Вопреки директивам НКВД СССР, запрещающим рассмотрение во внесудебном порядке дел о специалистах и сотрудниках органов и войск НКВД, ДОЛГУШЕВ, являясь председателем особой тройки, рассмотрел около 40 дел этой категории, все обвиняемые по указанным делам были приговорены к ВМУН, и приговоры приведены в исполнение; причём в повестках по некоторым делам ДОЛГУШЕВ вычёркивал данные о принадлежности обвиняемых к категории специалистов или сотрудников НКВД.

ДОЛГУШЕВ не принимал необходимых мер к некоторым подчинённым, практиковавшим избиение арестованных, так, например: Получив данные о том, что арестованный МОЖЕЙКО в связи с избиением его умер во время допроса, ДОЛГУШЕВ распорядился, чтобы дело о МОЖЕЙКО сдали в архив, и мер к привлечению к уголовной ответственности виновного в убийстве МОЖЕЙКО не принял.

Что же касается предъявленного ДОЛГУШЕВУ обвинения в том, что он якобы являлся участником к/p заговора и был завербован врагом народа Успенским, то таковое на судебном следствии — за отсутствием должных улик — не подтвердилось.

Определение Военной коллегии Верховного суда СССР по делу А.Р. Долгушева. 6 июня 1942 г.

В дополнение к материалу о капитане НКВД Долгушеве https://colonelcassad.livejournal.com/6053144.html , исполнительность которого обернулась тяжелыми последствиями и гибелью невиновных людей, ставших жертвами заговора в руководстве НКВД УССР.В прошлом материале была некоторая недосказанность, так как было непонятно, почему его в 1940 году приговорили к 10 годам ИТЛ, а в 1942 приговорили расстрелу, но приговор отменили и Долгушев отсидев свой срок, вышел на свободу, дожив до старости.Ниже, материалы пересмотра дела Долгушева в 1942-м году.20-21 мая 1942 г.ПРОТОКОЛ1942 г. мая 20-21 дняВоенный трибунал войск НКВД Уральского округа в закрытом судебном заседании в гор. СвердловскеВ составе:Председательствующего военного юриста 1 ранга КОПИЛЕВИЧАЧленов: ст. лейтенанта госбезопасности РУМЯНЦЕВАи мл. лейтенанта госбезопасности ГРЕБЕНКИНАПри секретаре младшем политруке СВИНЦОВЕБез участия обвинения и защитыРАССМАТРИВАЕТ ДЕЛО №25 ПО ОБВИНЕНИЮ бывшего начальника УНКВД по Киевской области УССР — капитана госбезопасности Долгушева Алексея Романовича по ст. 54-1 «б», 54-7 и 54-11 УК УССР.В 13 часов 10 минут 20.V.[19]42 г. Председательствующий открыл судебное заседание. Секретарь доложил, что в судебном заседании присутствуют:Обвиняемый Долгушев А.Р. — доставлен под конвоем.Свидетели: не вызывались.Председательствующий устанавливает личность подсудимого, который сообщил о себе:Я, ДОЛГУШЕВ Алексей Романович, 1902 года рождения, уроженец ст. Па- челма Пензенской железной дороги, Пензенской области, по происхождению из семьи рабочего-железнодорожника, сам я до 1924 года тоже рабочий-бетонщик, с 1924 по 1930 год состоял на службе в РККА, последняя должность — пом[ощник] командира батальона по материально-техническому обеспечению, и с 1930 года по день ареста состоял на службе в органах ОГПУ-НКВД, последняя должность — начальник УНКВД по Киевской области, имею спецзвание — капитан госбезопасности, член ВКП(б) с 1929 года, исключён в связи с настоящим делом, женат, детей не имею, по национальности русский, не судим, награждён орденом «Красная Звезда» и юбилейной медалью «20 лет РККА», с обвинительным заключением ознакомлен в феврале месяце 1941 года, также ознакомлен и с Постановлением Верховного Суда СССР по моему делу.Под стражей по настоящему делу нахожусь с 17 января 1939 года.Председательствующий разъяснил права подсудимому и объявил состав суда.Подсудимый ДОЛГУШЕВ отвода составу суда не заявил и заявил ходатайство —Поскольку все эти события были 4 года назад, и последнее судебное разбирательство было 15 месяцев назад, прошу Военный трибунал дать мне возможность восстановить в памяти все обстоятельства дела путем ознакомления.Заслушав ходатайство подсудимого ДОЛГУШЕВА, ВТ, совещаясь на месте,ОПРЕДЕЛИЛ:Объявить перерыв судебного заседания до 17.00 и дать возможность подсудимому ДОЛГУШЕВУ ознакомиться с материалами дела.В 13.25 объявлен перерыв.В 17.50 судебное заседание продолжено.Подсудимый ДОЛГУШЕВ других ходатайств не имеет.СУДЕБНОЕ СЛЕДСТВИЕПред[седательствую]щий огласил обвинительное заключение по делу и сообщил, что настоящее дело уже рассматривалось ВТ войск НКВД Киевского округа, приговор коего Военной коллегией Верховного Суда утверждён, но Постановлением Пленума Верховного Суда СССР по протесту Прокурора СССР приговор ВТ и Определение Военной коллегии отменены и дело обращено на новое рассмотрение со стадии судебного следствия. Разъяснил подсудимому сущность обвинения, спросил его, понята ли сущность обвинения и признаёт ли себя виновным в предъявленном обвинении.Подсудимый ДОЛГУШЕВ ответил:Сущность обвинения мне понятна, виновным в предъявленном обвинении себя не признаю. По существу дела желаю дать объяснение.ПОКАЗАЛ:Я предстаю перед судом по настоящему делу уже третий раз.Первый раз был осуждён в августе 1940 года к семи годам, в феврале 1941 года — к десяти годам ИТЛ и сейчас уже третий раз рассматривается дело.Я врагом народа не был и не буду, факты нарушения революционной законности, которые мне инкриминируются, в большинстве ко мне не относятся.В части моего якобы участия в антисоветском контрреволюционном заговоре. В деле имеются показания УСПЕНСКОГО от 20 мая и протокол очной ставки со мной в июле месяце 1939 г., и я прошу Военный Трибунал обратить внимание на наличие противоречий в обоих этих показаниях УСПЕНСКОГО. В первом Успенский показывает, что он меня завербовал как участника к-p заговора в феврале м-це при назначении меня начальником 1 отдела НКВД УССР, и во втором он показывает, что завербовал меня в июле м-це при назначении меня начальником Киевского облуправления НКВД. Он показывает, что, как только он прибыл на Украину, ему стало известно о моих связях с бывшим наркомом Леплевским, но последний в то время работал в НКВД СССР, и ещё никто не был арестован из участников его к-p группы. ЛДалее, Успенский показывает, что в феврале м-це, когда приезжал в Киев Ежов, тоЛеплевский. Расстрелян в 1938 году. Не реабилитирован.Успенский показывает, что он вербовал меня при назначении на должность начальника 1 отдела в присутствии Радзивиловского, который тогда был в кабинете Успенского. Действительно Радзивиловский при разговоре со мной Успенского тогда был в кабинете, о чем он подтвердил в показаниях, но отрицает разговор о моей вербовке.Числа 17-18 февраля я уже сдал дела в Особом отделе, где до того я работал, и к 23 февраля уже обеспечил проведение торжественного заседания по случаю годовщины РККА. Успенский показывает, что он направил меня на работу в Особый отдел к Листенгурту громить кадры Особого отдела, но это также ложь Успенского, потому что Листенгурт прибыл в Особый отдел, уже когда меня там не было.В других показаниях Успенский показывает, что он завербовал меня в к-p заговорщическую организацию в июле м-це при назначении меня начальником УНКВД. Разговор о моём назначении начальником УНКВД был у меня с Успенским в присутствии Хатаневер[а]. Я не хотел идти на эту работу, потому что считал, что мне не в силах будет справиться с такой ответственной работой, но тогдаОб этом разговоре я рассказал Нагорному, и он подтверждает это в своих показаниях.Далее, Успенский показывает, что он, завербовав меня, связал по вражеской работе с Ратынским, Яралянцем и Листенгуртом — это также ложь очевидная. При назначении меня начальником УНКВД Яралянца в Киеве совершенно не было, он прибыл только в июле м-це, когда проходила партконференция или 14 партсъезд КП(б)У.Оглашается справка о назначении Долгушева и Яралянца (л. д. 337 т. 2).Подсудимый ДОЛГУШЕВ:Приказом НКВД Яралянц был назначен раньше, но прибыл в Киев в июле м- це. Листенгурт 1 мая выехал совсем из Киева. С Ратынским я не мог быть связан потому, что на одном узком оперативном совещании Успенский заявил, что он скоро арестует Ратынского, и действительно он вскоре был арестован. Успенский показывает, что он также связал меня с Коркуновым — быв[шим] начальником Ворошиловградского УНКВД, который в день назначения меня начальником УНКВД выехал в Ворошиловград к месту работы, получив назначение со мной вместе. Коркунова я хорошо знал, на него были компрометирующие материалы о том, что он происходит из кулацкой семьи, эти данные проверялись, но они не подтвердились. Его показания на меня я объясняю тем же, как и я когда-то дал на него показания, от которых и он и я отказались.На очной ставке со мной Успенский подтвердил о моей связи с Троицким, с которым мне пришлось работать дней 10-15, не больше, работая моим заместителем.О моем выдвижении на должность начальника УНКВД.Далее Успенский показывает, что он дал мне задание на фальсифицирование следственных дел. На суде при разбирательстве моего дела это показание Успенского было опровергнуто как противоречивое. С приходом меня в УНКВД я очень резко поставил вопрос перед оперативным составом о прекращении незаконных методов ведения следствия, так как мне были известны факты извращённого метода следствия в Киевском УНКВД. На первом же оперативном совещанииКроме того,В отношении арестов.Показания Успенского об отсутствии работы с агентурой также неверны. До моего прибытия в УНКВД действительно эта работа была запущена.Я Успенского первый раз увидел на банкете, и второй раз встретился с ним при моем назначении на должность начальника 1 отдела, был я два раза на квартире Успенского. 1[-й] раз — 7 ноября и 2[-й] раз — 1 мая, больше я никогда не был у него на квартире. Хотя я как начальник 2 отдела обязан был ходить и на квартиру к нему. Дальше никакого общения у нас с Успенским не было. Кроме того, у меня с Успенским были ненормальные взаимоотношения. Только поэтому он и не давал мне наград, как, например, значок почетного чекиста, которые он так щедро раздавал всем. Мало того, перед бегством Успенского он грозил мне снятием с работы начальника УНКВД и увольнением из органов УГБ, обещал перевести на работу в органы милиции.Оглашаются показания Долгушева (т. 1, л. д. 145).Подсудимый ДОЛГУШЕВ:На очной ставке с Успенским я уже имел возможность заявить о ложности его показаний. Это было уже в июле м-це в Москве, а когда нас этапировали в Киев, меня уже заставили вторично признаться и дать показания на Коркунова.13/Х, во время предъявления мне материалов следствия, я добился допроса меня прокурором и отказался от клеветнических своих показаний.На вопрос председательствуюшего:Показания Рейхмана я помню, он действительно показывал на меня и говорил, чтоАналогичны показания и Нагорного.Оглашаются показания свидетеля Нагорного (т. 2, л. д. 286).Подсудимый ДОЛГУШЕВ:На предыдущем судебном разбирательстве этот вопрос был уточнён.Малышев, Козьминых и Троицкий тоже меня называли как участника к-р заговора, хотя впоследствии от своих показаний и отказались.С Козьминых я не мог разговаривать. Был он во время моей работы не более полмесяца и к оперативной работе не прикасался.Откомандирование работников при Малышеве совершенно не проводилось, он вскоре уехал из Киева.Оглаш[аются] показания Малышева (т. 1, л. д. 214).Подсудимый ДОЛГУШЕВ:Малышеву это было известно со слов Копылова.Троицкого я совершенно не знал. В октябре м-це Успенский позвонил мне и предупредил, что моим заместителем назначается Троицкий. По прибытию Троицкого в УНКВД я ему поручил очень незначительный круг обязанностей. Моё отношение к Троицкому было самое недоверчивое, я ему запретил подписать принципиальные бумаги, и всё это создало между нами рогатки.На вопрос суда:Возможно, Троицкий и подписывал повестки на Особую тройку, но я сейчас точно этого не могу сказать.Получилось это потому, что в отношении рассмотрения дел на сотрудников НКВД я обратился за разъяснением в НКВД УССР, и мне начальник спецотдела Славин дал такую установку, что не имеющих званий можно рассматривать на тройке, а в отношении специалистов было рассмотрено с нарушением Циркуляра НКВД № 189 только человека на два, не более, и то эти люди к моменту ареста не занимались по своей специальности. Кроме того, было осуждено на тройке несколько человек лиц, не имеющих высшего образования, но занимавших к моменту ареста должности высших специалистов за неимением работников.Оглаш[ается] список осужденных с нарушением циркуляра НКВД 189 (т. 1, л. д. 238).Подсудимый ДОЛГУШЕВ:В этот список вошёл ряд лиц, осуждённых на тройке до получения Циркуляра НКВД №189.На вопрос председательствуюшего:Оглаш[аются] показания Долгушева (т. 1, л. д. 67-68, т. 2, л. д. 55-56).Подсудимый ДОЛГУШЕВ:Дитков, осуждённый тройкой к ВМН, был командиром взвода милиции, я сейчас не помню, какие были на него компрометирующие материалы.В 20.15 20.5.[19]42 г. объявлен перерыв до 10.00 21.5.[19]42 г.В 10.30 21.5.[19]42 г. судебное заседание продолжено.Подсудимый ДОЛГУШЕВ:На вопрос суда:Показания на меня ряда свидетелей в участии в контрреволюционном заговоре я лично объясняю только тем, что тогда прошла волна оклеветания ряда честных людей. Эти люди, кроме меня, ещё оклеветали целый ряд честных людей.Подсудимый ДОЛГУШЕВ судебное следствие дополнить ничем не имеет.В 10.50 судебное следствие закончено.Предоставлено последнее слово подсудимому ДОЛГУШЕВУ, в котором он сказал:Я прошу суд тщательно исследовать наличие данных против меня и убедиться в несомненной клевете и провокации о моем участии в к-p заговоре.Я не был ни врагом, ни предателем, у меня и социального чуждого ничего нет, сам я — рабочий, отец мой — рабочий, член партии, братья все — коммунисты, а один из них уже погиб на фронте отечественной войны.Я, находясь в заключении, неоднократно писал заявления о направлении меня на фронт и сейчас убедительно прошу суд дать мне возможность доказать преданность Родине. Будучи в лагерях, я честно относился к труду, никогда не падал духом в какой бы трудной обстановке не находился.В 10.55 ВТ удалился на совещание.В 13.00 ВТ возвратился из совещательной комнаты.Председательствующий огласил приговор, разъяснил осуждённому ДОЛГУШЕВУ его сущность и порядок обжалования.Мерой пресечения осуждённому ДОЛГУШЕВУ избрано содержание под стражей в тюрьме № 1 гор. Свердловска.В 13.10. судебное заседание объявлено закрытым.Председательствующийвоенный юрист 1 ранга КопилевичСекретарьмладший политрук СвинцовГДА СБУ, ф. 5, on. 1, спр. 38327, т. 4, арк. 188-199. Оригинал. Машинопись на бланке. http://istmat.info/node/62765 – цинкВ мае 1942 года Долгушев на основании этих материалов был приговорен к расстрелу.20-21 мая 1942 г.СекретноДело № 25ПРИГОВОР ИМЕНЕМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК1942 г., мая 20-21 дня, ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ ВОЙСК НКВД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА в закрытом судебном заседании в гор. Свердловске, в помещении Военного трибунала,в составе:Председательствующего военного юриста 1-го ранга Копилевичачленов: старшего лейтенанта госбезопасности Румянцева имладшего лейтенанта госбезопасности Гребенкинапри секретаре младшем политруке Свинцове,без участия сторон,рассмотрев дело по обвинению бывш. начальника Киевского облуправления НКВД — капитана гос. безопасности Долгушева Алексея Романовича, 1902 года рождения, происходящего из семьи рабочего, уроженца ст. Пачелма того же р-на Пензенской области, служащего, с низшим образованием, женатого, бывш. члена ВКП(б), исключённого в связи с настоящим делом, русского, ранее не судимого, служившего в органах НКВД с 1929 года, в преступлениях по ст. ст. 54-1 п. «б», 54-7 и 54-11 УК УССР,УСТАНОВИЛ:Наряду с этим,Записка Успенского, с помощью которой он пытался имитировать свою смерть и скрыться от правосудия.На основании изложенного, ВТ, признав виновным ДОЛГУШЕВА по ст. 206-17 п. «б» УК УССР, вместо предъявленного ему обвинения по ст. ст. 54-1 п. «б», 54-7 и 54-11 УК УССР,ПРИГОВОРИЛ:Одновременно возбудить ходатайство перед Президиумом Верховного Совета СССР о лишении ДОЛГУШЕВА ордена Красной Звезды и юбилейной медали «XX лет Красной Армии».Приговор может быть обжалован в течение ПЯТИ СУТОК со дня вручения выписки из приговора осуждённому, подачей кассационной жалобы в Военную коллегию Верховного суда СССР, через Военный трибунал войск НКВД Уральского округа.Председательствующийвоенный юрист 1 ранга КопилевичЧлены:старший лейтенант госбезопасности Румянцевмладший лейтенант госбезопасности ГребенкинГДА СБУ, ф. 5, on. 1, спр. 38327, т. 4, арк. 200-201. Оригинал. Рукопись на бланке. http://istmat.info/node/62766 – цинкЧто интересно, жалоба Долгушева на расстрельный приговор была удовлетворена и приговор пересмотрели.6 июня 1942 г.Сов. секретно отпечатано 3 копииОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5-11108ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА СОЮЗА ССРВ составе:Председательствующего — корвоенюриста Орловаи членов:диввоенюриста Кандыбинадиввоенюриста ДетистоваРассмотрев в заседании от 6 июня 1942 г. кассационную жалобу ДОЛГУШЕВА Алексея Романовичана приговор ВТ в[ойск]/НКВД Урал[ьског]о округа от 20-21 мая 1942 г. по делу осуждённого за преступления], предусмотренные] ст. 206-17 п. «б» УК УССР, к ВЫСШЕЙ МЕРЕ НАКАЗАНИЯ — РАССТРЕЛУ Заслушав доклад тов. КАНДЫБИНА,заключение пом[ощника] Главного военного прокурора тов. КОЧАН,ОПРЕДЕЛИЛА:Подлинное за надлежащими подписями.Верно: Секретарь ВК Верхсуда СССРвоенный юрист БелоусовПрепровождается вместе с делом в ВТ в[ойск]/НКВД Урал[ьског]о округа для исполнения, копия — ГВП для сведения. http://istmat.info/node/62766 – цинкТаким образом, можно отметить, что с делом Долгушева действительно разбирались, причем на основе фактов, и если доказательства участия Долгушева в заговоре найти не смогли, то в конечном итоге по этому обвинению его действительно оправдали.Что впрочем не отменяет других его косяков, которые в числе прочего повлекли за собой гибель невиновных людей – как гражданских, так и сотрудников НКВД. Так что 10 лет ИТЛ – это он еще легко отделался.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6066691.html