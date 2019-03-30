«Уникальная и дерзкая операция»: как советские войска освободили Николаев от нацистов

75 лет назад от немецко-фашистских захватчиков был освобождён один из крупнейших судостроительных центров Советского Союза — Николаев. За время оккупации в городе и области нацисты и их пособники уничтожили более 100 тыс. мирных жителей и военнопленных. В ходе освобождения Николаева советские войска провели операцию, которую эксперты называют уникальной — в тыл противника высадился десант, который смог сдержать многократно превосходившие его по численности силы нацистов. Все бойцы морской пехоты, участвовавшие в задании, были удостоены звания Героя Советского Союза. Большинство из них — посмертно.

После присоединения Северного Причерноморья Россия остро нуждалась в новой верфи. Место под неё выбрал князь Григорий Потёмкин — на полуострове, образованном реками Буг и Ингул, а также ведущим к морю Бугским лиманом. В 1789 году верфь и поселение при ней получили название Николаев. Год спустя Екатерина II официально признала Николаев городом. В XIX веке он был основной верфью и главной тыловой базой Черноморского флота. В 1897 году был создан Черноморский судостроительный завод — один из крупнейших в России. К началу Великой Отечественной войны Николаев был крупным промышленным центром УССР. В нём работали 40 предприятий союзного и республиканского значения.

Нацистская оккупация

6 августа 1941 года гитлеровские войска начали массированное наступление вдоль северного побережья Чёрного моря. Через два дня им удалось перерезать дорогу между Николаевом и Одессой. При обороне Николаева была создана дивизия ополчения, в которую записались 14 тыс. местных жителей. Кроме того, из города на фронт ушли три истребительных батальона. Заводы в спешном порядке эвакуировали вглубь страны. По воде с верфей увели на буксире часть недостроенных кораблей.

13 августа гитлеровцы окружили в районе Николаева части 9-й и 18-й армий, прорвавшиеся затем с боями на восток. 16 августа город был оккупирован нацистами. Его центральная часть вошла в состав рейхскомиссариата Украина (генеральный округ Николаев), а пригороды на правом берегу Южного Буга были переданы в состав румынского губернаторства Транснистрия. В городе разместился штаб полиции безопасности и СД, развернувший репрессии против местного населения с помощью подразделений войск СС и украинской вспомогательной полиции. Генеральным комиссаром Николаева гитлеровское командование назначило Эвальда Опперманна.

По данным расследования государственной комиссии, образованной после освобождения города, за время оккупации в Николаевской области нацистами были уничтожены около 75 тыс. местных мирных жителей и более 30 тыс. военнопленных. Только в ходе спланированной акции по ликвидации проживавших в Николаеве евреев гитлеровцы одномоментно убили неподалёку от ведущей на Херсон дороги 10 тыс. человек, включая маленьких детей и стариков.

От 25 до 50 тыс. жителей Николаева и окрестностей захватчики угнали в рабство. За время оккупации население города сократилось втрое — до 65 тыс. человек.

Не отставали от нацистов и их румынские пособники. Они создали в своей зоне оккупации под селом Богдановка Доманёвского района Николаевской области концлагерь, в котором только в конце 1941 года погибли около 55 тыс. человек. Массовую казнь они приурочили ко дню рождения советского лидера и назвали операцией «Подарок Сталину». В Доманёвский район румыны свозили евреев из самой Румынии и Транснистрии. Всего здесь были убиты порядка 120 тыс. человек.

Сопротивление захватчикам

В Николаевской области в условиях нацистской оккупации были созданы около 110 подпольных организаций, партизанских отрядов и советских разведывательно-диверсионных групп. Из-за степного рельефа местности сопротивление действовало преимущественно в населённых пунктах. В его рядах числились порядка 25 тыс. человек.

Одной из мощнейших подпольных организаций был «Николаевский центр», объединивший более тысячи патриотов. Его деятельностью руководил профессиональный разведчик, капитан НКВД Виктор Лягин (псевдоним Корнев). По гражданской специальности Лягин был инженером. В 1938 году в Ленинграде поступил на службу в НКВД и вскоре был направлен в США для выполнения заданий по линии научно-технической разведки под дипломатическим прикрытием. Используя багаж инженерных знаний, он собирал информацию об американском военно-морском судостроении. В июне 1941-го Лягин вернулся в СССР. Под видом инженера он за несколько дней до отступления советских войск прибыл в Николаев и остался там, изображая лояльность по отношению к нацистам. Ему удавалось передавать в центр важную информацию и организовывать против оккупантов масштабные диверсии.

Подпольщики уничтожили в городе склад с горючим, организовали взрыв на военном аэродроме, регулярно портили заводское оборудование и распространяли патриотические листовки. В марте 1943 года Лягин был схвачен из-за предательства одного из оставленных в городе до войны членов группы. Полгода гитлеровские спецслужбы пытали его, выбивая информацию, но так ничего и не добились. 17 июля 1943 года Лягина расстреляли. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Всего в 1943 году по наводке предателя гитлеровцы схватили 97 членов подполья, 46 из них нацисты казнили.

В составе николаевского подполья действовали и знаменитые пионеры-герои — Шура Кобер и Витя Хоменко. В 1942 году, когда подпольщики остались без связи, они под видом бродяг пересекли линию фронта и доставили в город рацию и взрывчатку. В конце ноября мальчиков схватило гестапо. 5 декабря оба были повешены. На момент казни им было всего 16 лет. Посмертно они были награждены орденами Великой Отечественной войны I степени.

Николаевский десант

В начале весны 1944 года советские войска подошли к Николаеву. 10 марта советская авиация совершила первый налёт на немецкие аэродромы в окрестностях города. 13—26 марта Красная армия и морская пехота ВМФ освободили несколько сёл на южных и восточных подступах к городу. Однако сам Николаев был хорошо укреплён и оборонялся крупными силами противника.

«Николаев лежал на пути к Одессе, и его необходимо было освободить в сжатые сроки», — отметил в интервью RT член Академии военных наук, полковник запаса Андрей Кошкин.

Советское командование приняло решение силами 384-го отдельного батальона морской пехоты высадить десант в Николаевском порту, который отвлёк бы на себя часть сил противника в момент решающего наступления. В операции вызвались участвовать 55 добровольцев во главе со старшим лейтенантом Константином Ольшанским. Добраться по лиману до порта изначально планировалось на понтонах, однако от этой идеи отказались из-за их слабой управляемости. Тогда для отряда нашли восемь рыбацких лодок.

По одной из версий, к отряду также присоединились 12 красноармейцев — сапёров и связистов. Однако, согласно воспоминаниям части ветеранов, эти бойцы выдвинулись с морской пехотой в качестве гребцов, а когда одна из лодок дала течь, Ольшанский высадил их на берег. Десантников также сопровождал проводник из числа местных рыбаков — Андрей Андреев.

В ночь с 25 на 26 марта 1944 года десантники по лиману вышли из села Богоявленское в сторону Николаева. В 4 часа 15 минут они высадились в порту, сняли часовых и захватили бетонный элеватор. Когда гитлеровцы узнали, что в порту появился противник, они подумали, что это партизаны и подпольщики. Но, получив жестокий отпор, решили, что имеют дело с высадкой крупных советских сил.

Против 55 десантников были брошены три батальона немецких войск, усиленные артиллерией и танками. Несмотря на то, что противник превосходил десантников по численности в десятки раз, бойцы Ольшанского двое суток успешного отбивали атаки нацистов. Когда разрывом снаряда были убиты радисты и разбита рация, Ольшанский отправил с донесением и просьбой о поддержке с воздуха через линию фронта старшину 1-ой статьи Юрия Лисицына. Несмотря на то, что уже на подходе к своим позициям советский морпех подорвался на мине, он смог передать пакет и успешно выполнить задание.

В бою погибла большая часть десантников, включая командира отряда. Матрос Ходырев, которому осколком снаряда оторвало руку, бросился с гранатами под танк. Утром 28 марта остатки отряда под командованием старшины 2-ой статьи Кирилла Бочковича отбили при поддержке авиации последнюю, 18-ю атаку гитлеровцев. После неё в живых остались всего 11 морских пехотинцев, часть которых были тяжело ранены.

В общей сложности десант Ольшанского обезвредил около 700 гитлеровцев и уничтожил два танка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 года 55 десантникам было присвоено звание Героя Советского Союза. Уже после войны, в 1965-м, звезду Героя получил и проводник отряда — Андрей Андреев.

«Николаевский десант — это уникальная и дерзкая операция. Морской пехоте удалось приковать к себе внимание значительных сил врага, дезорганизовать тыл противника. Бойцы Ольшанского сыграли огромную роль в освобождении Николаева», — подчеркнул Кошкин.

По словам военного историка Юрия Кнутова, Николаевский десант практически не имеет аналогов в истории Великой Отечественной войны.

«Обычно звания Героя Советского Союза присваивались в индивидуальном порядке. Случаи, когда награждали целые подразделения, единичны. Поэтому десант Ольшанского стоит в одном ряду с подвигом 28 панфиловцев», — отметил эксперт.

Освобождение Николаева

27 марта благодаря действиям морской пехоты в порту советские войска прорвались на юго-восточные окраины Николаева, завязались уличные бои.

28 марта части 5-й ударной и 28-й армии полностью освободили Николаев от немецко-фашистских захватчиков. На следующий день советские войска форсировали реку Южный Буг и заняли западные пригороды областного центра, находившиеся ранее под румынской оккупацией. В ходе освобождения от нацистских захватчиков Красная армия потеряла около 10 тыс. человек.

В январе 1946 года в городе прошёл судебный процесс над нацистскими преступниками. На скамье подсудимых оказались военный комендант Николаева генерал-лейтенант Винклер, начальник управления полиции безопасности и СД оберштурмфюрер СС Санднер, а также начальники подразделений жандармерии и вспомогательной полиции, причастные к казням местного населения.

В ходе допросов палачи не смогли объяснить, зачем они убивали ни в чём не повинных людей. Семь из девяти подсудимых были приговорены к смерти и повешены на городской Базарной площади. За их казнью наблюдали более 60 тыс. человек. Двое подсудимых были приговорены к 20 годам каторжных работ. Шеф генерального комиссариата Николаев Эвальд Опперманн скрылся от правосудия. Он сбежал в Германию, попал в плен к британцам и умер в ФРГ в 1965 году.