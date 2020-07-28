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Фотографии из ада – бывшего Парижа, столицы Франции

09:31. 28 июля 2020 432 просмотра 10 коммент. Опубликовал:
Франция разрушается, как писали чешские туристы в 2018 году. Позор тем, кто приветствовал такое предсказуемое разрушение.

Идея публикации: Людмила Иванова…





«Мы приехали туда не так давно, просто поехали на выходные. Мы купили билеты за цену необычайно низкую, но мы не были в Париже более 10 лет. Мы решили освежить впечатления, снова вдохнуть французскую романтику. Дело в том, что самая низкая цена на Air France насторожила нас, но ничего подобного мы не ожидали ».






«Полет прошел хорошо, потом мы сели на поезд, который доставил нас в центр, и именно там мы испытали первый шок: не только северный вокзал был весь завален мусором, там не было белого француза! "







Кроме того, мы поторопились поселиться возле Сакр-Кер, где ситуация, кажется, была еще хуже. Когда мы спустились в метро, чтобы добраться до основных достопримечательностей, то вдруг обнаружили, что в вагоне мы с женой – только белые Это была пятница, около двух часов дня! "





«В Лувре, который всегда полон зевак и туристов, теперь пустынно, но вокруг вооруженные до зубов патрули. Эти люди смотрят на вас с подозрением и не убирают палец со спускового крючка. И это не обычная полиция , но настоящие солдаты в парадной форме! Как оказалось, в Париже почти год живут в чрезвычайном положении .. »





«На улицах мигрантов толпа, переполненные магазины, владельцы которых являются беженцами. Откуда взялись многие из них? У Эйфелевой башни – один. Посмотрите все, кроме одного, покрытые с ног до головы мусульмане. Это выбор французов. Территория вокруг Эйфелевой башни кишит африканскими торговцами, арабскими игроками, нищими со всего мира и карманниками ».













«Это был ужасающий опыт. Я могу себе представить, что происходит в Марселе и Кале, где мигранты уже де-факто устанавливают свои собственные правила. Прощай, любимая Франция! Не дай Бог, чтобы у нас было что-то подобное в Чехии! »


Больше фотографий Парижа:








Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10454051.html

Метки: мигранты, Париж, Франция

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10 Комментариев » Оставить комментарий


  • 3118 2348
    Игорь 28 июля 2020 в 9:50

    Ну что тут сказать запад загнивает как обычно походу дня не продержится скоро снова услышим – на шару Амиго.

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    1
  • 660 552
    Valeriy Bondarik 28 июля 2020 в 10:17

    ,,,Здрав`ы Будь`те,,,

    [особенно ПСИхологически...]

    Белая Цивилизация И…ЧЁРНОЕ ВАРВАРство…
    * это Вчерашняя Франция и…НЫНЕшний “филиал-африки”,Т.Н.”франция”…
    Культура РАЗРУШАЕТСЯ ДИКОСТЬЮ с…”филиала”…
    *** В том,что Франция РАЗРУШАЕТСЯ ЧУЖ`ИМИ…Виновата ТАМошняя власть!
    Нашествие ЧУЖ`ИХ…вот Главная Причина в…ВАРВАРизации Франции!

    ->НАШЕСТВИЕ ЧУЖ`ИХ…Угроза существованию Белой Цивилизации И Демократии!
    Если НЫНЕшний Запад(Коллективный…)не примет Меры для СВОЕЙ Защиты,ТО…
    Запад ОБРЕЧЁН…он будет ЧУЖ`ИМИ…ПО`РАБ`ОЩЁН и…В КЛОАКУ превращён…
    [Страшный тому Пример,ЧТО-БУДЕТ(и ещё ГОРАЗДО ХУЖЕ)- это пример Франции]

    -> Запад,СВОЕЙ-же “демократией-И-толерантностью” – Себя-же и РАЗРУШАЕТ!!!
    [STOP - политике заполнения стран Т.Н."БЕШЕНЦАМИ"=РАЗРУШИТЕЛЯМИ Цивилизации!]
    ““““““““““““““““““““““““
    ~~~ Франция = Филиал Африки…~~~

    _В…ФИЛИАЛ Африки – Франция ПРЕВРАЩАЕТСЯ…
    Она РАЗНООБРАЗИЕМ…из Африки заполняется…
    Она,этим РАЗНООБРАЗИЕМ – в КЛОАКУ превращается!
    Она,этим РАЗНООБРАЗИЕМ – Реально РАЗРУШАЕТСЯ!

    _Из-за НАШЕСТВИЯ ЧУЖ`ИХ – во “ЧТО” Франция превращается…
    а В-ТО,что…МУСОРН`ОЙ СВАЛКАЮ – и СМЕТНИКОМ называется…
    Той,Прекрасной,Вчерашней Франции – и в помине НЕТ!
    НЫНЕшняя,Т.Н.”франция” ЭТО – СМЕРДЯЩИЙ “Т@@@@Т”,,,…,,,

    _Культуру Французскую – СТАЛИ РАЗРУШАТЬ!
    Те,кого Франция – К СЕБЕ разРЕШИЛА вПУСКАТЬ…
    ОНИ – это СВОРА ЧУЖ`ИХ – ОРДА разрушающИХ!
    ПОРА Закон(ы)Менять И – НЕ впускать больше “ИХ”![i Т.Д.45-50]
    “““““““““`
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 28-07-2020.

    P.S. “Филиал” Африки – “франция”…превращается В “то”,что в США…,…

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  • 5275 4943
    KT 28 июля 2020 в 10:32

    17 лет назад я первый раз посетил Париж.Приехали мы около 23.00 на Gare du Nord,уже тогда мы были там чуть ли не единственными белыми,и Париж патрулировали вооружённые жандармы.Сказать что мы были ахреневшими-ни чего не сказать.)))Хотя центр был чистым и ухоженным.Был несколько раз в Париже,последний раз был там в 2005.Могу только предполагать какая там ОПА.

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    2
  • 13963 12917
    жора шапов 28 июля 2020 в 12:51

    Париж возвращается к истокам своим. Ранее назывался “Лютеция”,- то бишь грязь.

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