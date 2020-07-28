Фотографии из ада – бывшего Парижа, столицы Франции
09:31. 28 июля 2020 432 просмотра 10 коммент. Опубликовал: feedmatic
Франция разрушается, как писали чешские туристы в 2018 году. Позор тем, кто приветствовал такое предсказуемое разрушение.
Идея публикации: Людмила Иванова…
«Мы приехали туда не так давно, просто поехали на выходные. Мы купили билеты за цену необычайно низкую, но мы не были в Париже более 10 лет. Мы решили освежить впечатления, снова вдохнуть французскую романтику. Дело в том, что самая низкая цена на Air France насторожила нас, но ничего подобного мы не ожидали ».
«Полет прошел хорошо, потом мы сели на поезд, который доставил нас в центр, и именно там мы испытали первый шок: не только северный вокзал был весь завален мусором, там не было белого француза! "
Кроме того, мы поторопились поселиться возле Сакр-Кер, где ситуация, кажется, была еще хуже. Когда мы спустились в метро, чтобы добраться до основных достопримечательностей, то вдруг обнаружили, что в вагоне мы с женой – только белые Это была пятница, около двух часов дня! "
«В Лувре, который всегда полон зевак и туристов, теперь пустынно, но вокруг вооруженные до зубов патрули. Эти люди смотрят на вас с подозрением и не убирают палец со спускового крючка. И это не обычная полиция , но настоящие солдаты в парадной форме! Как оказалось, в Париже почти год живут в чрезвычайном положении .. »
«На улицах мигрантов толпа, переполненные магазины, владельцы которых являются беженцами. Откуда взялись многие из них? У Эйфелевой башни – один. Посмотрите все, кроме одного, покрытые с ног до головы мусульмане. Это выбор французов. Территория вокруг Эйфелевой башни кишит африканскими торговцами, арабскими игроками, нищими со всего мира и карманниками ».
«Это был ужасающий опыт. Я могу себе представить, что происходит в Марселе и Кале, где мигранты уже де-факто устанавливают свои собственные правила. Прощай, любимая Франция! Не дай Бог, чтобы у нас было что-то подобное в Чехии! »
Больше фотографий Парижа:
Идея публикации: Людмила Иванова…
«Мы приехали туда не так давно, просто поехали на выходные. Мы купили билеты за цену необычайно низкую, но мы не были в Париже более 10 лет. Мы решили освежить впечатления, снова вдохнуть французскую романтику. Дело в том, что самая низкая цена на Air France насторожила нас, но ничего подобного мы не ожидали ».
«Полет прошел хорошо, потом мы сели на поезд, который доставил нас в центр, и именно там мы испытали первый шок: не только северный вокзал был весь завален мусором, там не было белого француза! "
Кроме того, мы поторопились поселиться возле Сакр-Кер, где ситуация, кажется, была еще хуже. Когда мы спустились в метро, чтобы добраться до основных достопримечательностей, то вдруг обнаружили, что в вагоне мы с женой – только белые Это была пятница, около двух часов дня! "
«В Лувре, который всегда полон зевак и туристов, теперь пустынно, но вокруг вооруженные до зубов патрули. Эти люди смотрят на вас с подозрением и не убирают палец со спускового крючка. И это не обычная полиция , но настоящие солдаты в парадной форме! Как оказалось, в Париже почти год живут в чрезвычайном положении .. »
«На улицах мигрантов толпа, переполненные магазины, владельцы которых являются беженцами. Откуда взялись многие из них? У Эйфелевой башни – один. Посмотрите все, кроме одного, покрытые с ног до головы мусульмане. Это выбор французов. Территория вокруг Эйфелевой башни кишит африканскими торговцами, арабскими игроками, нищими со всего мира и карманниками ».
«Это был ужасающий опыт. Я могу себе представить, что происходит в Марселе и Кале, где мигранты уже де-факто устанавливают свои собственные правила. Прощай, любимая Франция! Не дай Бог, чтобы у нас было что-то подобное в Чехии! »
Больше фотографий Парижа:
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10454051.html
Ну что тут сказать запад загнивает как обычно походу дня не продержится скоро снова услышим – на шару Амиго.
,,,Здрав`ы Будь`те,,,
[особенно ПСИхологически...]
Белая Цивилизация И…ЧЁРНОЕ ВАРВАРство…
* это Вчерашняя Франция и…НЫНЕшний “филиал-африки”,Т.Н.”франция”…
Культура РАЗРУШАЕТСЯ ДИКОСТЬЮ с…”филиала”…
*** В том,что Франция РАЗРУШАЕТСЯ ЧУЖ`ИМИ…Виновата ТАМошняя власть!
Нашествие ЧУЖ`ИХ…вот Главная Причина в…ВАРВАРизации Франции!
->НАШЕСТВИЕ ЧУЖ`ИХ…Угроза существованию Белой Цивилизации И Демократии!
Если НЫНЕшний Запад(Коллективный…)не примет Меры для СВОЕЙ Защиты,ТО…
Запад ОБРЕЧЁН…он будет ЧУЖ`ИМИ…ПО`РАБ`ОЩЁН и…В КЛОАКУ превращён…
[Страшный тому Пример,ЧТО-БУДЕТ(и ещё ГОРАЗДО ХУЖЕ)- это пример Франции]
-> Запад,СВОЕЙ-же “демократией-И-толерантностью” – Себя-же и РАЗРУШАЕТ!!!
[STOP - политике заполнения стран Т.Н."БЕШЕНЦАМИ"=РАЗРУШИТЕЛЯМИ Цивилизации!]
““““““““““““““““““““““““
~~~ Франция = Филиал Африки…~~~
_В…ФИЛИАЛ Африки – Франция ПРЕВРАЩАЕТСЯ…
Она РАЗНООБРАЗИЕМ…из Африки заполняется…
Она,этим РАЗНООБРАЗИЕМ – в КЛОАКУ превращается!
Она,этим РАЗНООБРАЗИЕМ – Реально РАЗРУШАЕТСЯ!
_Из-за НАШЕСТВИЯ ЧУЖ`ИХ – во “ЧТО” Франция превращается…
а В-ТО,что…МУСОРН`ОЙ СВАЛКАЮ – и СМЕТНИКОМ называется…
Той,Прекрасной,Вчерашней Франции – и в помине НЕТ!
НЫНЕшняя,Т.Н.”франция” ЭТО – СМЕРДЯЩИЙ “Т@@@@Т”,,,…,,,
_Культуру Французскую – СТАЛИ РАЗРУШАТЬ!
Те,кого Франция – К СЕБЕ разРЕШИЛА вПУСКАТЬ…
ОНИ – это СВОРА ЧУЖ`ИХ – ОРДА разрушающИХ!
ПОРА Закон(ы)Менять И – НЕ впускать больше “ИХ”![i Т.Д.45-50]
“““““““““`
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 28-07-2020.
P.S. “Филиал” Африки – “франция”…превращается В “то”,что в США…,…
17 лет назад я первый раз посетил Париж.Приехали мы около 23.00 на Gare du Nord,уже тогда мы были там чуть ли не единственными белыми,и Париж патрулировали вооружённые жандармы.Сказать что мы были ахреневшими-ни чего не сказать.)))Хотя центр был чистым и ухоженным.Был несколько раз в Париже,последний раз был там в 2005.Могу только предполагать какая там ОПА.
Украина вторая Франция…..
Скакуасы это орали не спроста….
Кто-то научил БАРАНОВ ради прикола…
Франции будет хуже, там набежали чужие. Хохлы заквашивают сами себя.
Франция и Германия это как две хозяйки на кухне ЕС.
И уже понятно кто лишний.
Ну а Украина просто МЕСТЬ….
За ” Ленинградское дело” за десятилетия ограбления России.за Крым итд..
Месть кого?
Питерских.)
Это внуки тех кого хохлы РЕЗАЛИ по ” Ленинградскому делу”.
Они сегодня ВЛАСТЬ.
Они знают и помнят как было на самом деле.
То что населению не рассказывают
И сегодня ВСЯ Ылитка Украины это Брежневские коммуняки.
Даже бандеровцы ИМ принадлежат.
И их давить будут экономически пока не раздавят.
И Германия помошник а Америка влезла не в своё дело
дура-дурой
Теперь на неё всё списывают
Ызытэрика…
Неа.
Реальность которая не бьётся с фейковой картинкой из зомбоящика..
Такая простая сермяжная банальная
Париж возвращается к истокам своим. Ранее назывался “Лютеция”,- то бишь грязь.