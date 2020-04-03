До чего либерализм с толерантностью довели французов

«Мы приехали туда не так давно, просто поехали на выходные. Мы купили билеты за цену необычайно низкую, но мы не были в Париже более 10 лет. Мы решили освежить впечатления, снова вдохнуть французскую романтику. Дело в том, что самая низкая цена на Air France насторожила нас, но ничего подобного мы не ожидали ».

«Полет прошел хорошо, потом мы сели на поезд, который доставил нас в центр, и именно там мы испытали первый шок: не только северный вокзал был весь завален мусором, там не было белого француза! "

Кроме того, мы поторопились поселиться возле Сакр-Кер, где ситуация, кажется, была еще хуже. Когда мы спустились в метро, чтобы добраться до основных достопримечательностей, то вдруг обнаружили, что в вагоне мы с женой – только белые Это была пятница, около двух часов дня! "

«В Лувре, который всегда полон зевак и туристов, теперь пустынно, но вокруг вооруженные до зубов патрули. Эти люди смотрят на вас с подозрением и не убирают палец со спускового крючка. И это не обычная полиция , но настоящие солдаты в парадной форме! Как оказалось, в Париже почти год живут в чрезвычайном положении .. »

«На улицах мигрантов толпа, переполненные магазины, владельцы которых являются беженцами. Откуда взялись многие из них? У Эйфелевой башни – один. Посмотрите все, кроме одного, покрытые с ног до головы мусульмане. Это выбор французов. Территория вокруг Эйфелевой башни кишит африканскими торговцами, арабскими игроками, нищими со всего мира и карманниками ».

.

"

«Это был ужасающий опыт. Я могу себе представить, что происходит в Марселе и Кале, где мигранты уже де-факто устанавливают свои собственные правила. Прощай, любимая Франция! Не дай Бог, чтобы у нас было что-то подобное в Чехии! »

Больше фотографий Парижа:



***

.