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До чего либерализм с толерантностью довели французов

09:08. 3 апреля 2020 205 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Оригинал взят у kovlam в „Фотографии из ада – бывшего Парижа, столицы Франции”.

«Мы приехали туда не так давно, просто поехали на выходные. Мы купили билеты за цену необычайно низкую, но мы не были в Париже более 10 лет. Мы решили освежить впечатления, снова вдохнуть французскую романтику.

Дело в том, что самая низкая цена на Air France насторожила нас, но ничего подобного мы не ожидали ».

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«Полет прошел хорошо, потом мы сели на поезд, который доставил нас в центр, и именно там мы испытали первый шок: не только северный вокзал был весь завален мусором, там не было белого француза! "

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Кроме того, мы поторопились поселиться возле Сакр-Кер, где ситуация, кажется, была еще хуже. Когда мы спустились в метро, чтобы добраться до основных достопримечательностей, то вдруг обнаружили, что в  вагоне мы с женой – только белые Это была пятница, около двух часов дня! "

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«В Лувре, который всегда полон зевак и туристов, теперь пустынно, но вокруг вооруженные до зубов патрули. Эти люди смотрят на вас с подозрением и не убирают палец со спускового крючка. И это не обычная полиция , но настоящие солдаты в парадной форме! Как оказалось, в Париже почти год живут в чрезвычайном положении .. »

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«На улицах мигрантов толпа, переполненные магазины, владельцы которых являются беженцами. Откуда взялись многие из них? У Эйфелевой башни – один. Посмотрите все, кроме одного, покрытые с ног до головы мусульмане. Это выбор французов. Территория вокруг Эйфелевой башни кишит африканскими торговцами, арабскими игроками, нищими со всего мира и карманниками ».

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«Это был ужасающий опыт. Я могу себе представить, что происходит в Марселе и Кале, где мигранты уже де-факто устанавливают свои собственные правила.  Прощай, любимая Франция! Не дай Бог, чтобы у нас было что-то подобное в Чехии! »

Больше фотографий Парижа:

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4956620.html

Метки: город, либералы, народ, толерантность, Франция

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2163 1581
    Игорь 3 апреля 2020 в 10:17

    Давай к нам в Сорокино у нас рай жить правда не знаю на что будешь а так всё нормально. Ни разу нигеров нет а мусульмани свои родимые без паранджа Сухов же нескромно отобрал у них паранджа и коврики отобрал, оставил одни китайские штиблеты в них и нарезаем вместе.

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