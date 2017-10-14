Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 октября 2017

Дивизия генерала Сухейла уже в городе! Планомерно, метр за метром, квартал за кварталом они очищают город Меядин от сидевших там годами террористов ИГИЛ. Сегодня этот населенный пункт находится в плотном кольце правительственных войск — ни один боевик не проникнет туда на помощь своим братьям по отсутствию разума!

Весьма противоречивые сообщения мы можем прочитать о событиях, происходящих на юго-востоке Сирийской Арабской Республики.

Это вполне объяснимо, ведь, например, провинция Дэйр-Эз-Зор является одной из самых отдаленных. На протяжении последних нескольких лет там хозяйничали бородатые грязные «черти» ИГИЛ. Лично у меня, коренного жителя Сирии, не осталось ни одного знакомого, который жил бы в этом аду.

Большинство местных жителей сбежали в свое время либо в другие страны, либо в Дамаск. Оно и понятно, простому человеку спастись от ужаса, творившегося на берегу реки Евфрата, можно было лишь на западе страны. Ведь на Востоке подконтрольные американцам иракские территории, а на Севере курдские вооруженные формирования. Последние, кстати, в большинстве своем доброжелательные люди. Только вот мало кто захочет скитаться с ними по пустыням и отбиваться от всех и вся, начиная от боевиков различных группировок, заканчивая американскими спецназовцами, турецкими и иракскими военными.

Однако сегодня я встретил своего радостного одноклассника, который поделился весьма приятной новостью: наш общий друг скоро станет настоящим героем Сирии — он уже в Меядине, в составе легендарной дивизии генерала Сухейла!

Что же там происходит?! Когда мы восстановим границы нашей Родины?! Поинтересовался я у своего товарища…

Мы уселись в небольшой кофейне и, закурив кальян, я получил ответы на большинство вопросов.

Еще не так давно «черти» в Дэйр-Эз-Зоре и близлежащих населенных пунктах находились на грани… У них не было продовольствия, боеприпасов, раненные валялись прямо на улицах от куда и отправлялись прямиком в ад.

Однако не так давно, через военные базы международной коалиции во главе с известной заокеанской страной, прикрывшись американскими флагами, на берега Евфрата попытались прорваться тысячи боевиков из различных государств.

К счастью, наши артиллеристы и русские летчики знают свое дело: большинство «новобранцев» в панике убежали к своим «кураторам», а тем, кому повезло меньше, остались гнить в пустыне.

Единицы, которые прорвались в Меядин, Дэйр-Эз-Зор, а также другие города сегодня и отстреливаются от нашей армии, от героев сирийского народа.

Почему же генерал Сухейл, его «Тигры» и другие воины не добили еще вчера жалкие остатки боевиков?!

Ответ на этот вопрос прост и сложен одновременно… «Черти», отчетливо понимают, что их часы сочтены. И сегодня они используют все свои преступные технологии, чтобы хоть как-то сдержать правительственные войска.

ИГИЛ прикрывается заложниками и минирует каждое здание

Так, в Маядине они заминировали практически все жилые дома, в которых сидят пленные мирные жители, последних боевики свезли в город со всех районов Сирии.

Более того, террористы заминировали в округе практически все. Спокойно нельзя сделать и шагу. Взрывчатыми веществами начинены: детские игрушки (см. фото ниже), банки с консервами, предметы бытовой химии. Мины замаскированы под камни, огнетушители, овощи и фрукты…

Многие питьевые источники на окраинах были отравлены: в результате погибли, кстати, и десятки боевиков. Чтобы не началась эпидемия, военные нашей армии под пулями и минометными обстрелами террористов пытаются хоть как-то закопать сдохщих игиловцев и захоронить погибших граждан.

Также над городом летают квадрокоптеры и беспилотники заокеанского производства. Они используются не только для разведки, но и как бомбардировщики. Некоторые считают, что управляются они инструкторами США с территории Ирака…

Тем не менее, дивизия генерала Сухейла уже в городе! Планомерно, метр за метром, квартал за кварталом они очищают город Меядин от сидевших там годами террористов ИГИЛ*. Сегодня этот населенный пункт находится в плотном кольце правительственных войск — ни один боевик не проникнет туда на помощь своим братьям по отсутствию разума!

Что ж, за все время войны генерал Сухейл Аль-Хасан не проиграл ни одного сражения, именно он, под чутким руководством нашего лидера Башара Асада освободил большинство населенных пунктов. И вот близок час, когда и город Меядин станет свободным от игиловских «чертей»!

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Рияд Фарид Хиджаб, Сирия, Алеппо

Об авторе: Рияд Фарид Хиджаб (1987 г. р). Родился в сирийском городе Алеппо. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 2017 году вернулся в Сирию, в родной город.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.