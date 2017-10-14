Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 октября 2017
- 07:35 Котёл для «чертей»: ВКС РФ и «Тигры» метр за метром зачищают новую столицу ИГИЛ (ФОТО, КАРТА).
- 04:30 О силе и слабости боевиков: Как сирийцы относятся к террористам и их спонсорам — репортаж РВ (ФОТО).
- Вчера 21:43 В Сирии погибла российская писательница, примкнувшая к «Аль-Каиде» (ФОТО).
- Вчера 20:43 Железный капут.
Котёл для «чертей»: ВКС РФ и «Тигры» метр за метром зачищают новую столицу ИГИЛ (ФОТО, КАРТА)
Дивизия генерала Сухейла уже в городе! Планомерно, метр за метром, квартал за кварталом они очищают город Меядин от сидевших там годами террористов ИГИЛ. Сегодня этот населенный пункт находится в плотном кольце правительственных войск — ни один боевик не проникнет туда на помощь своим братьям по отсутствию разума!
Весьма противоречивые сообщения мы можем прочитать о событиях, происходящих на юго-востоке Сирийской Арабской Республики.
Это вполне объяснимо, ведь, например, провинция Дэйр-Эз-Зор является одной из самых отдаленных. На протяжении последних нескольких лет там хозяйничали бородатые грязные «черти» ИГИЛ. Лично у меня, коренного жителя Сирии, не осталось ни одного знакомого, который жил бы в этом аду.
Большинство местных жителей сбежали в свое время либо в другие страны, либо в Дамаск. Оно и понятно, простому человеку спастись от ужаса, творившегося на берегу реки Евфрата, можно было лишь на западе страны. Ведь на Востоке подконтрольные американцам иракские территории, а на Севере курдские вооруженные формирования. Последние, кстати, в большинстве своем доброжелательные люди. Только вот мало кто захочет скитаться с ними по пустыням и отбиваться от всех и вся, начиная от боевиков различных группировок, заканчивая американскими спецназовцами, турецкими и иракскими военными.
Однако сегодня я встретил своего радостного одноклассника, который поделился весьма приятной новостью: наш общий друг скоро станет настоящим героем Сирии — он уже в Меядине, в составе легендарной дивизии генерала Сухейла!
Что же там происходит?! Когда мы восстановим границы нашей Родины?! Поинтересовался я у своего товарища…
Мы уселись в небольшой кофейне и, закурив кальян, я получил ответы на большинство вопросов.
Еще не так давно «черти» в Дэйр-Эз-Зоре и близлежащих населенных пунктах находились на грани… У них не было продовольствия, боеприпасов, раненные валялись прямо на улицах от куда и отправлялись прямиком в ад.
Однако не так давно, через военные базы международной коалиции во главе с известной заокеанской страной, прикрывшись американскими флагами, на берега Евфрата попытались прорваться тысячи боевиков из различных государств.
К счастью, наши артиллеристы и русские летчики знают свое дело: большинство «новобранцев» в панике убежали к своим «кураторам», а тем, кому повезло меньше, остались гнить в пустыне.
Единицы, которые прорвались в Меядин, Дэйр-Эз-Зор, а также другие города сегодня и отстреливаются от нашей армии, от героев сирийского народа.
Почему же генерал Сухейл, его «Тигры» и другие воины не добили еще вчера жалкие остатки боевиков?!
Ответ на этот вопрос прост и сложен одновременно… «Черти», отчетливо понимают, что их часы сочтены. И сегодня они используют все свои преступные технологии, чтобы хоть как-то сдержать правительственные войска.
ИГИЛ прикрывается заложниками и минирует каждое здание
Так, в Маядине они заминировали практически все жилые дома, в которых сидят пленные мирные жители, последних боевики свезли в город со всех районов Сирии.
Более того, террористы заминировали в округе практически все. Спокойно нельзя сделать и шагу. Взрывчатыми веществами начинены: детские игрушки (см. фото ниже), банки с консервами, предметы бытовой химии. Мины замаскированы под камни, огнетушители, овощи и фрукты…
Многие питьевые источники на окраинах были отравлены: в результате погибли, кстати, и десятки боевиков. Чтобы не началась эпидемия, военные нашей армии под пулями и минометными обстрелами террористов пытаются хоть как-то закопать сдохщих игиловцев и захоронить погибших граждан.
Также над городом летают квадрокоптеры и беспилотники заокеанского производства. Они используются не только для разведки, но и как бомбардировщики. Некоторые считают, что управляются они инструкторами США с территории Ирака…
Тем не менее, дивизия генерала Сухейла уже в городе! Планомерно, метр за метром, квартал за кварталом они очищают город Меядин от сидевших там годами террористов ИГИЛ*. Сегодня этот населенный пункт находится в плотном кольце правительственных войск — ни один боевик не проникнет туда на помощь своим братьям по отсутствию разума!
Что ж, за все время войны генерал Сухейл Аль-Хасан не проиграл ни одного сражения, именно он, под чутким руководством нашего лидера Башара Асада освободил большинство населенных пунктов. И вот близок час, когда и город Меядин станет свободным от игиловских «чертей»!
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Рияд Фарид Хиджаб, Сирия, Алеппо
Об авторе: Рияд Фарид Хиджаб (1987 г. р). Родился в сирийском городе Алеппо. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 2017 году вернулся в Сирию, в родной город.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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О силе и слабости боевиков: Как сирийцы относятся к террористам и их спонсорам — репортаж РВ (ФОТО)
Репортаж собственного корреспондента «Русской весны» из сирийской провинции Хама. На примере одного человека статья показывает, как многие сирийцы относятся к террористам и их спонсорам.
Город Телль-Сальхаб, расположенный в сирийской провинции Хама, встретил нас традиционной демократичностью, свойственной мусульманам-алавитам, доброжелательными подсказками местных жителей относительно маршрута проезда и великолепным видом на горный хребет.
Ехали мы, однако, к человеку, которого посетило огромное горе. Выпущенный боевиками снаряд убил его жену и двух сыновей.
Со свойственной восточным людям почтительностью на улицу из дома были вынесены стол, стулья и четыре чашки кофе: хозяину дома, его брату, нашему переводчику и мне. Остальные члены семьи (преимущественно женщины и дети) остались в доме, и мы начали наш разговор.
— Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, для наших читателей и расскажите немного о себе.
— Меня зовут Сиф Альдин Хасан Арус, мне 63 года. Я живу здесь с 2005 года. Я тогда вышел на пенсию в звании подполковника и перебрался с семьей в Телль-Сальхаб.
— Позвольте в начале нашего разговора выразить наши глубочайшие соболезнования и извиниться за то, что мы приехали, не поставив Вас в известность. Спасибо, что, несмотря на это, Вы нас приняли.
— Спасибо. Это огромное горе для меня и всей нашей семьи, но люди должны знать о том, что происходит. Мы должны рассказывать о нарушении режима прекращения огня, о том, что в таких спокойных, на первый взгляд, городах как наш, артиллерийские снаряды попадают в дома граждан. Мы надеемся на помощь своего правительства в распространении этой информации и благодарны русскому народу за помощь.
— Итак, давайте начнем по порядку: когда и как произошла трагедия? Мы видим на южной стене Вашего дома свежую штукатурку в районе второго и третьего этажей. Это последствия удара?
— Около 13.00 29 сентября моя жена с младшим ребенком и наш старший сын поднялись на второй этаж, чтобы пообедать. Мы слышали, что они начали играть с младшим, похоже, учили его ходить.
В это время раздался звук приближающегося снаряда, и дом потряс удар. В результате моя жена и старший сын погибли на месте, а младшего увезла реанимация.
Врачи сказали, что ему придется ампутировать левую ручку и левую ножку. Это было сделано, но не помогло: он скончался на утро следующего дня в реанимации.
— Господин Альдин, назовите, пожалуйста, имена и возраст погибших.
— Моя жена, Самира Али Салями была младше меня на три года. Старший сын, Хасан Сиф Альдин Арус, был военным, служил в вооруженных силах в Дамаске. Ему было 39 лет. Младшему, Люваю Хасан Арусу, было полтора года.
— Специалисты сказали Вам, из чего был нанесен удар?
— Я сам специалист, 30 лет в армии отслужил. Это был 122 мм артиллерийский снаряд. На постройках во дворе и на мебели внутри дома вы можете увидеть характерные следы от осколков. Даже соседскому дому досталось. А у нас разлетелось две стены.
— Как Вы думаете, откуда был выпущен снаряд?
— Да, судя по разрушениям, он был выпущен со стороны населенного пункта Аль-Закат.
— Что это за место?
— Это территория, находящаяся под контролем группировки «Джейш Аль-Изза».
— Я думаю, не нужно спрашивать про ваше отношение к боевикам, называющим себя «умеренной оппозицией», учитывая, что произошло в Вашей семье, а также то, что и Вы, и Ваш погибший сын служили в правительственных войсках.
— Да, таких вопросов не надо, благодарю.
— Господин Альдин, а что Вы думаете о перспективах для террористов и что нужно предпринять, чтобы они стали для них наиболее негативными?
— Здесь никто не поддерживает их. Были и есть одиночки, но они уже либо там, на их стороне, либо мертвы, либо изменили свое отношение под действием семьи и окружающих нас событий. Боевики сильны своими спонсорами. США, Саудовская Аравия, раньше Турция вооружали их и платили им.
— Это точная информация?
— Это все знают! Об этом говорят они сами, об этом говорят те, кто вернулся, родственники погибших подтверждают, что их братья и дети ездили за границу, в лагеря, тренироваться.
Их сила во внешнем хозяине. А их слабость в том, что они идут против своего народа, против Аллаха и, в последнее время, против друг друга. Я считаю, что они друг друга перестреляют раньше, чем мы их.
— Они, это кто?
— Это Нусра*, ИГИЛ* и другие банды. Это те, кто сейчас перестали получать те деньги, которые у них были раньше и убивают друг друга за свой бизнес. За участки границы с Турцией, которые они контролировали, за автодороги, на которых они собирали дань.
— Господин Альдин, Вы — алавит. Простите, если этот вопрос будет не совсем корректен. Ваша точка зрения свойственна представителям всех течений ислама, проживающим в регионе?
— Я не готов отвечать за всех. Но я думаю, что тот, кто испытал такое горе, какое испытал я, не может относиться к террористам иначе, независимо от религии.
— Спасибо Вам за Ваш рассказ. Вы очень мужественный человек. Еще раз искренне соболезнуем Вашему горю.
— Спасибо вам. Об этих преступлениях должны знать. Все должны знать, кому принадлежат первые выстрелы в этом якобы перемирии. Подлые и трусливые выстрелы.
Собственный корреспондент РВ в САР Петр Кириллов
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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В Сирии погибла российская писательница, примкнувшая к «Аль-Каиде» (ФОТО)
Медиа-ресурсы радикальных исламистов рассказали о гибели от авиаудара детской писательницы из России Дарьи Ицанковой, сбежавшей в 2013 году к террористам в Сирию вместе с двумя детьми.
Данные о гибели Ицанковой, находившейся в РФ в федеральном розыске, подтвердили журналистам друзья женщины, с которыми она продолжала поддерживать связь после отъезда из России. Судьба десятилетнего сына писательницы Давида Машедо и пятилетней дочери Марьям Ицанковой в настоящее время неизвестна, по предварительным данным они находятся в детском приюте в Ираке.
По имеющейся информации, женщина, ранее проживавшая в Мурманске, погибла в результате авианалёта в городе Атма.
«Поступило сообщение, что в результате авиаудара предположительно в сентябре погибла „медиа-активистка“ Дарья Ицанкова с детьми, больше известная как Белый снег. Пусть Аллах примет их шахаду!» — первым сообщил русскоязычный рупор джихадистов из Идлиба.
«Она была активисткой в разных соц-сетях и делилась новостями джихада», — добавляет сторонник исламистов.
«По уточненным данным, Дарья Ицанкова погибла в ходе авианалета на границе Сирии с Ираком, с останками обнаружили её сумку с загранпаспортом», — пишет другой пропагандист исламистов.
Сообщается также, что труп Ицанковой был обнаружен под обломками дома, возле тел нескольких погибших был обнаружен российский паспорт на имя Дарьи Ицанковой, также было обнаружено тело её сестры.
Вместе с сообщением была опубликована фотография российского загранпаспорта Ицанковой, найденного под обломками здания.
Популярный твиттер Д///ИХАД — «Тв Джихад», высмеивающий радикальных экстремистов, уточнил, что к ИГИЛ* Дарья Ицанкова никакого отношения не имеет, так как «она уехала к джихадистам в Идлиб, поселилась в Атме и несколько лет под ником „Белый Снег“ топила против ИГИЛ так, как мало кто мог».
Ранее Дарья Ицанкова работала в российском издательстве «Э.РА», для которого писала фантастические рассказы. Она была автором книги «Академия космических хранителей. Елисей и ожившая планета», которая вышла в 2010 году под псевдонимом «Дарья Ива». В 2013 году женщина отправилась к сторонникам «Джебхат ан-Нусры»* — сирийской «Аль-Каиды»*.
Читайте также: Кровавая бойня в Сирии: «Аль-Каида» вырезала банду ИГИЛ, усеяв пустыню трупами боевиков (ФОТО 18+)
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Железный капут
Достойный конкурент украинской машины судного дня https://colonelcassad.livejournal.com/3737328.html Ближневосточные шушпанцеры как обычно не подводят накалом изобретательности.
Выглядить так, что на бульдозер наварили листы брони, сверху прилепили башню от БМП, а дверь задизайнили спереди, заботливо добавив сетку для окошка, куда судя по всему должен смотреть мехвод.
Все это богатство, включая клюв, прикрыли сеткой и собаками.
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