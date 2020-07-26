Лукашенко возмущен: в год юбилея победы Беларусь платит за газ больше Германии
Лукашенко возмущен: в год юбилея победы Беларусь платит за газ больше Германии
Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился ценой на природный газ из России для его страны и государств Евросоюза.
«Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси. Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, что Германии продают природный газ по $70 за 1 тыс. куб. м, как у меня информация, <…> но никак не по $127, как для Беларуси», — заявил Лукашенко на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом.
Президент рассказал, что уже поднимал вопрос о разнице в ценах на газ для братской Беларуси и стран Европы на видеоконференции в рамках ЕАЭС, но получил информацию о сохранении статус-кво.
Ожидается, что очередные обсуждения цен на газ будут затронуты во время саммита ЕАЭС, который пройдёт 19 мая в режиме видеоконференции.
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что Минск имеет большие шансы договориться с Россией о справедливой цене на газ.
«У нас есть все основания показать на цифрах, что цена $127 по доходности для «Газпрома» превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья», — сказал премьер-министр.
По его словам, на май запланированы переговоры по вопросу цены на природный газ с российским «Газпромом», белорусскую сторону будет представлять посол Владимир Семашко.
Источник: https://anna-news.info/lukashenko-vozmushhen-v-god-yubileya-pobedy-belarus-platit-za-gaz-bolshe-germanii/
Скоро выборы в Белоруссии, и Лукашенко опасается силового захвата власти оппозицией:
“Лукашенко приказал военным защитить суверенитет Белоруссии”
https://anna-news.info/lukashenko-prikazal-voennym-sohranit-suverenitet-belorussii/
Не лишне напомнить, что цена на газ -127$, против 70$ для Германии, озвученная Лукашенко в его заявлении, явно не способствует поддержке президента. Кто-то в России, явно работает против своего союзника на стороне общего врага, который стремиться дестабилизировать положение и в Белоруссии и в России.
Скоро выборы в Белоруссии, и можно ожидать потоки грязи и инсинуаций против нынешнего президента, и отношение российских СМИ чётко покажет кто есть кто.
Странно что он не возмущался в 2019 когда цена на газ была ниже чем для Европы.
Ну и о чём это говорит?
Это говорит о том. что мы все уже сидим в одной окопе, и дальше добывать газ не выгодно.
Не правы ВЫ!
Себестоимость добычи «Газпрома» остается самой низкой в мире: порядка $20 за 1000 куб. м, несмотря на то что компания вводит новые труднодоступные месторождения, рассказал зампред правления «Газпрома» Александр Медведев. «Жили и при $65 за 1000 куб. м. Нам не нужны космические цены, нам нужны цены, которые позволят нам заниматься нашей работой», – отметил Медведев. Себестоимость $20 за 1000 куб. м включает налоги, пояснил представитель «Газпрома».
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/01/643170-gazprom-sebestoimost-gaza
А ценовая политика, именно ПОЛИТИКА, и, как видим, в ущерб не только Белоруссии ,но и себе, именно в ПОЛИТИКЕ.
Тут все не правы. Вы не заметили ?
И что теперь делать ?
Реальная себестоимость ещё ниже.20баксов это цена с учётом их “гениальных”проё..в и расходов на себя любимых.
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Вы уверены?
а ведь, как истинный беларус ты не ответил на вопрос :где родился ,а радеешь тут и подогреваешь.Иначе бы вглубился в тему -все, согласно ранее подписанному договору ,он закончится и тогда вазможен новый пересчет.И Румас давно не премьер.Формулу расчета выбирали сами.
П.С. посмотри материалы посла ,которого он не захотел и обозвал бухгалтером, Бабича М.
Это говорит о том, что Лукашенко нужно об”единяться
с Россией, а не торпедировать Союзный договор, который он
подписал. Будет полноценное Союэное государство, будут и внутрироссийские цены на газ.
Это – плата за то, что он не даёт Гусским пГиватизатоГам присебякать белорусские предприятия…
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А Гусские ли они? Может уже давно Рокфеллеровские через массу прокладок? Кто хозяин, того и политика.
ну вам ли не знать ,что будучи родиной хасидизма ,макей недавно ездил к Кушнеру присягать,только вы всегда делаете все тихо улыбаясь,заходя со спины в отличии от хохлов.Америка поможет и пришлет из Польши реверсный газ,поделив гешефт и обвинив Россию,что не уменьшила стоимость.Сбежали и ратуют.
100%
Похоже!!!, Но внешне.
Это надо смотреть, возможно 127 это по долгосрочному контракту, а 70 по спотовым ценам. Икона российских патриотов, наш белорусский партнёр, конечно не сдавал заводы на металолом, но у него есть другие мелкие недостатки: иногда может мелочно, по-бабски, за глаза, соврать на публику.
именно -всё по контракту.А России не позавидуешь,все кандидаты ,поделив братьев,рвутся на Запад отчаянно и все за деньгами ,как хохлы и только немногие ,не более сотни ,чтобы соединиться с деньгами там или спрятать добытое получше.
И этот порыв общий ,немногие хотят ,как раньше с двух сторон иметь,окромя АГ.А виновата опять будет Россия -что признала результат ,как будто у нее есть выбор ,заранее её уже за это костерят.Вот такой хитрый ход,медленно варят лягушонка.Думаю,что такой актив ,куда вложено сотни млрд дол ,она не сдаст.
Поправки приняли?
А в них про нерушимость ГРАНИЦ. А Беларусь и даже Донецк ЗА ГРАНИЦЕЙ.
Потому удобнее договориться с “крестоносцами” а не с вождями местных племён.
И торговать с Австрией.
поэтично выражаетесь,)) ничего не понял
На братскую поддержку можно посмотреть с другой стороны. Сейчас Беларусь помогает выжить “Газпрому”.
А “Газпром” нынче в отчаянном положении:
- мировые цены на газ упали;
- деньги в “Южный поток” вложили, а он сейчас незагружен: турки предпочитают азербайджанский и иранский газ;
- деньги в “Северный поток” вложили, вторая ветка до сих пор не достроена, а перспектив загрузки нет: предложений по газу для Европы более чем достаточно;
- Европа переходит на возобновляемые энергоресурсы: падение спроса на газ будет ежегодно.