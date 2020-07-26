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Лукашенко возмущен: в год юбилея победы Беларусь платит за газ больше Германии

06:40. 26 июля 2020 234 просмотра 23 коммент. Опубликовал:

Лукашенко возмущен: в год юбилея победы Беларусь платит за газ больше Германии

14.05.2020 14:57:55    Сергей Чернобай 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился ценой на природный газ из России для его страны и государств Евросоюза.

«Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси. Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, что Германии продают природный газ по $70 за 1 тыс. куб. м, как у меня информация, <…> но никак не по $127, как для Беларуси», — заявил Лукашенко на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом.

Президент рассказал, что уже поднимал вопрос о разнице в ценах на газ для братской Беларуси и стран Европы на видеоконференции в рамках ЕАЭС, но получил информацию о сохранении статус-кво.

 

Ожидается, что очередные обсуждения цен на газ будут затронуты во время саммита ЕАЭС, который пройдёт 19 мая в режиме видеоконференции.

 

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что Минск имеет большие шансы договориться с Россией о справедливой цене на газ.

«У нас есть все основания показать на цифрах, что цена $127 по доходности для «Газпрома» превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья», — сказал премьер-министр.

По его словам, на май запланированы переговоры по вопросу цены на природный газ с российским «Газпромом», белорусскую сторону будет представлять посол Владимир Семашко.

 

Источник: https://anna-news.info/lukashenko-vozmushhen-v-god-yubileya-pobedy-belarus-platit-za-gaz-bolshe-germanii/

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23 Комментария » Оставить комментарий


  • 4281 3757
    прохожий 26 июля 2020 в 6:51

    Скоро выборы в Белоруссии, и Лукашенко опасается силового захвата власти оппозицией:
    “Лукашенко приказал военным защитить суверенитет Белоруссии”

    https://anna-news.info/lukashenko-prikazal-voennym-sohranit-suverenitet-belorussii/

    Не лишне напомнить, что цена на газ -127$, против 70$ для Германии, озвученная Лукашенко в его заявлении, явно не способствует поддержке президента. Кто-то в России, явно работает против своего союзника на стороне общего врага, который стремиться дестабилизировать положение и в Белоруссии и в России.
    Скоро выборы в Белоруссии, и можно ожидать потоки грязи и инсинуаций против нынешнего президента, и отношение российских СМИ чётко покажет кто есть кто.

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  • 15261 11593
    Sergeev 26 июля 2020 в 6:54

    Странно что он не возмущался в 2019 когда цена на газ была ниже чем для Европы.

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    3
  • 31738 27584
    Вячеслав 26 июля 2020 в 8:19

    Это – плата за то, что он не даёт Гусским пГиватизатоГам присебякать белорусские предприятия…

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    1
  • 1368 1120
    Андрей Попов 26 июля 2020 в 9:24

    Это надо смотреть, возможно 127 это по долгосрочному контракту, а 70 по спотовым ценам. Икона российских патриотов, наш белорусский партнёр, конечно не сдавал заводы на металолом, но у него есть другие мелкие недостатки: иногда может мелочно, по-бабски, за глаза, соврать на публику.

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    2
    • 10840 8914
      маринаАндрей Попов 26 июля 2020 в 10:11

      именно -всё по контракту.А России не позавидуешь,все кандидаты ,поделив братьев,рвутся на Запад отчаянно и все за деньгами ,как хохлы и только немногие ,не более сотни ,чтобы соединиться с деньгами там или спрятать добытое получше.
      И этот порыв общий ,немногие хотят ,как раньше с двух сторон иметь,окромя АГ.А виновата опять будет Россия -что признала результат ,как будто у нее есть выбор ,заранее её уже за это костерят.Вот такой хитрый ход,медленно варят лягушонка.Думаю,что такой актив ,куда вложено сотни млрд дол ,она не сдаст.

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      1
  • 1527 1339
    Александр 26 июля 2020 в 11:12

    На братскую поддержку можно посмотреть с другой стороны. Сейчас Беларусь помогает выжить “Газпрому”.
    А “Газпром” нынче в отчаянном положении:
    - мировые цены на газ упали;
    - деньги в “Южный поток” вложили, а он сейчас незагружен: турки предпочитают азербайджанский и иранский газ;
    - деньги в “Северный поток” вложили, вторая ветка до сих пор не достроена, а перспектив загрузки нет: предложений по газу для Европы более чем достаточно;
    - Европа переходит на возобновляемые энергоресурсы: падение спроса на газ будет ежегодно.

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