Лукашенко возмущен: в год юбилея победы Беларусь платит за газ больше Германии

Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился ценой на природный газ из России для его страны и государств Евросоюза.

«Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси. Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, что Германии продают природный газ по $70 за 1 тыс. куб. м, как у меня информация, <…> но никак не по $127, как для Беларуси», — заявил Лукашенко на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом.

Президент рассказал, что уже поднимал вопрос о разнице в ценах на газ для братской Беларуси и стран Европы на видеоконференции в рамках ЕАЭС, но получил информацию о сохранении статус-кво.

Ожидается, что очередные обсуждения цен на газ будут затронуты во время саммита ЕАЭС, который пройдёт 19 мая в режиме видеоконференции.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что Минск имеет большие шансы договориться с Россией о справедливой цене на газ.

«У нас есть все основания показать на цифрах, что цена $127 по доходности для «Газпрома» превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья», — сказал премьер-министр.

По его словам, на май запланированы переговоры по вопросу цены на природный газ с российским «Газпромом», белорусскую сторону будет представлять посол Владимир Семашко.