Позитивные итоги негативного 2018 года

Автор : Александр Халдей Есть такая профессия – родину хоронить. Часто, но не всегда, она оплачивается иностранными деньгами. Взглянем на итоги 2018 года непредвзято, оценим 10 ключевых достижений уходящего года. Следующий год мы встретим в Союзе?...

Есть в психологии групп такое правило: группа давит на индивида своим авторитетом и мнением и требует от каждого члена подчиняться своим неписанным установкам. Индивид ищет безопасности и потому имеет потребность принадлежать к группе, а в обмен на принятие в стаю подчиняется требованиям группы. На этом устроен весь животный мир, от собак до человека. Это древнейший механизм структуры психики. Называется групповой конформизм. То есть, чтобы быть как все, индивид стремится избегать внутригрупповых конфликтов и даже участвует в травле тех, кто на конфликты идёт. И это объяснимо – группа нужна своим членам, её правила членами оберегаются, и главным правилом является унификация норм поведения членов группы, без чего группа распадается, а индивиды оказываются без групповой защиты. А вне группы одиночке не выжить. Подобный механизм лежит в основе сформировавшегося правила современного российского сообщества: о положении в стране или плохо, или никак. Нонконформисты третируются и преследуются вплоть до попыток изгнания из группы. Настоящий конформный член социума знает, что всё плохо и будет лишь хуже. Если он видит что-то не соответствующее этой социальной групповой норме, он просто игнорирует фиксацию этого факта и даже не замечает его в сознании. И так как подсознание фиксирует всё, включая то, что сознанием отвергнуто, то конфликт ощущается, но вытесняется в подсознание и служит причиной появления невроза, так как, утверждая нечто одностороннее, индивид испытывает неосознанное ощущение, что он лжёт. А лжи наша психика не примелет именно в целях психологической защиты.

Так внутренний конфликт установок приводит к тому, что преимущественно негативно настроенные граждане высказывают своё мнение в преувеличенно взвинченных тонах, как бы заранее предупреждая - не пробуйте мне возражать, и выдавая это за гражданское возмущение недостатками. По той же причине взвинченные единомышленники воспринимают взвинченность соратника также, потому что тем же оправдывают свой невроз и свою реакцию на происходящее.

Это совершенно так, ибо для объективной оценки бытия эмоциональность не требуется. Нет более негативно относящегося к капитализму человека, чем Карл Маркс, однако он в своём исследовании объективно увидел и позитивную историческую функцию капитализма на этапе его становления в условиях разложения феодализма, и потом описал причины уничтожения капитализма.

Однако нигде и никогда Маркс не считал нужным сопровождать свои негативные аргументы истерикой, до которой опускался порой даже такой гениальный марксист, как Владимир Ленин. Что уж говорить о прочих негативистах любого уровня мышления и любой политической ориентации. Как говорят на Дальнем Востоке, сила не нуждается в агрессивности, но так как однобокая позиция всегда уязвима для академической объективности, её подсознательно защищают агрессией. Это защитная реакция от понимания своей слабости. Кавказская овчарка редко лает, так как не испытывает страха, а маленькие собаки такие гавкающие именно потому, что всегда боятся.

И так как односторонняя оценка – любая по окрашенности, что негативная, что позитивная – это всегда не только неосознанная глупость, но и осознанная ложь, то желание знать правду требует уравновешенности аргументов, ибо нутро подсказывает: в жизни есть ещё и другая сторона у каждой медали. Позитива и негатива всегда бывает поровну, ибо нет одного без другого. Нет одного утра на две ночи, одного лета на две зимы. Нет одной исчерпывающей версии бытия. Тот, кто этого ищет – глупец, заражающий своей глупостью окружающих ради приведения их в своё состояние. Если окружающие сопротивляются, они получают оскорбления и даже угрозы. Бытовой опыт каждого это подтверждает.

Придя к этому пониманию, надо признать, что кроме всем известного негатива, в нашей жизни есть и нечто позитивное. Должно быть, даже если его не видно. Ведь есть в земле полезные ископаемые, хотя опыт каждого дачника говорит, что кроме грязи там ничего не бывает. Просто нужно быть не дачником, а геологом и уметь исследовать. И если у вас на огороде нет источника нефти или золотой жилы, то это не значит, что их вовсе нигде нет. Где-то есть, просто надо расширить горизонт поиска. И если не найдёте золота, то известняк, кварц или гранит какой-то точно найдётся. Тоже не плохо.

В России нас с Нового года ожидает инфляционный скачок, последствия которого страна будет переваривать от трёх до шести месяцев. Потом всё стабилизируется на новом ценовом уровне, и как будут вести себя основные акторы макроэкономики, не знает никто. Могут снова повторить на бис, а могут и нет. Но есть ли в нашей жизни то, что, как поётся в известной песне "С чего начинается Родина", "У нас никому не отнять"? Есть. Давайте попробуем посмотреть и на эти явления. Зачем? Затем, то они являются фундаментом долгосрочных изменений, протекающих медленнее, чем те, что мы видим, но разворачивающими нашу жизнь в сторону, где негатива современности будет меньше. Для него не будет оснований. Будет другой негатив, без него не бывает, но этот уйдёт в прошлое. На его место придёт позитив. Что это за события?

1. Власть России прошла через эпохальную революцию. Об этом надо сказать не в одном слове. При том, что это все прежние люди, теперь они в корне изменили главные свои политические установки. В чём это выражается? В том, что началось реальное строительство Союзного государства России и Белоруссии. 20 лет оно тормозилось российской властью по причине ненужности создания структуры с надгосударственными органами управления. Теперь им это стало так жизненно необходимо, что с главой Белоруссии Александром Лукашенко удаётся начать результативные переговоры о реальном продвижении в эту сторону.

Кроме общего герба, флага и гимна будут создаваться союзные органы власти, кабинет министров, общая законодательная база. Общая Конституция - при сохранении своих, республиканских, общая валюта, общий Госбанк, значит, всё приведёт к общему МИДу и общей армии. И к объединенным спецслужбам. Если наша элита всеми силами сопротивлялась возрождению СССР, то теперь она его всеми силами форсирует.

И результаты этих усилий будут непременно, причём результаты такие позитивные, что их почувствует каждый житель Союза. И даже пусть поначалу это будет самая жидкая конфедерация - у нас и этого не было. Дорогу осилит идущий. Главное - начали. За злобой дня пока этого никто не заметил. А оно есть. Можно смеяться, вспоминая шутку про суслика, но поверьте, нашим "партнёрам" сейчас совсем не до смеха. И это главное.

Цель наших интеграционных усилий - создание такой ситуации, когда станет неважно, какие лица встанут во главе Белоруссии и России. Неважно будет, кто там стоит во главе российского Минфина или белорусского МИДа. Кто бы ни встал, отменить курс они уже не смогут. Или будут интегрировать, или их дифференцируют и вычтут. Такая вот высшая математика будет. Логика общих интересов пересилит логику сепаратного существования. Время сепаратизма прошло. Умножать всегда выгоднее, чем делить. Главное, это вовремя понять. Элементарный рационализм победит.

Я родился и вырос в Союзе, гордился им всегда и хочу в нём умереть, и так же гордиться. Это будет не тот, прежний Союз, но это лишь начало. И СССР строился не в один раз. И когда мы будем драть задницу на спортивных чемпионатах нашим заклятым "партнёрам", то мы снова будем говорить слово "Союз", как было раньше. Какой? Пока не знаю. Но это будет именно Союз - слово, от которого у них там мороз по шкуре бежит. А у нас - энергия. Помните, те, кто тогда жил? Когда к имени каждого чемпиона прибавлялась гордая чеканная фраза "Советский Союз!" И все гордо вскидывали кулаки - дескать, знай наших. Сейчас тоже так будет. Постепенно мы идём к этому. Запад облезет - чего я ему искренне и желаю. А как они хотели? Думали, всё им хиханьки да хахоньки? Нет, не всё с-коту масленица. Всякий бизнес имеет своё начало и свой конец. Халтура кончилась.

2. Российский ЦБ поставил рекорд - закупил 92,2 тоны золота. Выйдя при этом из американских трежерис. При том, что каждый год у нас добывают 300 тонн. Зачем нам это? А вот зачем. Есть такие организации - МВФ и Всемирный банк. Это от них все наши беды и проблемы. Все знают, какие. Так вот, страны БРИКС впоследствии готовятся создать свой аналог Всемирного банка, чтобы получить мощный инструмент борьбы с США и их финансовым диктатом в торговле. Это нормально? Это очень нормально. Это не где-то там вне нашей жизни - это почувствуют все, в том числе и в первую очередь граждане нашего возрождаемого Союза. Потому что больше не надо будет делать то, что делается сейчас. И это хорошо.

3. Достигнут самый низкий уровень вложений в американский госдолг. Кредитование США прекращается. Надо ли комментировать, какую пользу для нас это приносит? Думаю, не надо.

4. Бюджет России свёрстан с рекордным профицитом. Все скажут - а для чего тогда делали похабную пенсионную реформу? Минуточку. Всё верно. Но.

А. Создание Союза с Белоруссией потребует унификации многих систем, в том числе и пенсионной. А в Белоруссии она не такая, как у нас. Есть повод отменить нашу, и очень серьезный, ибо нет худшей диверсии под создаваемый Союз, чем введение в Белоруссии нашей пенсионной системы. Это значит, создать общую протестную базу, а не общую казну. Так что Союз - это наш шанс создать новый ЦБ и другую пенсионную систему - это как минимум.

Б. Профицит - явление, срок которого никто предвидеть не может. Неизвестно, какие завтра будут цены на нефть. А расходные триллионы в майских указах Путина - это надолго. Потому бюджет пока в центре внимания, и пенсионная реформа пока остаётся. Но появились новые предпосылки для реформы реформы. И это хорошо.

5. Возникли рекордно никакие ставки по ипотеке. Цены бы им не было, останься прежним уровень доходов граждан. Но он упал и упал сильно. Однако это не повод не сказать "Хорошо" снижению ипотечных ставок. Это на самом деле хорошо.

6. Достигнут один из самых низких в мире уровень госдолга. Полмиллиарда долларов. У всех мировых лидеров он измеряется триллионами. Что нам с этого? А то, что это причина игнорирования мировыми инвесторами санкций в сфере операций с нашими гособлигациями. Они высоконадёжны и потому в них вкладываются, несмотря на палки в колёса от Минфина США. А это деньги нашего бюджета, и мы их все, так или иначе, чувствуем на себе. Это наши пенсии, субсидии, социалка, бюджетники. Наши оборонка и армия, бюджетные части медицины, науки и образования. Так что низкий госдолг - это хорошо.

7. Рекорд по добыче нефти установили наши нефтяники. И хотя они заслужили массу гневных упрёков в своей ненасытности на внутреннем рынке, тем не менее при любой структуре экономики рост добычи - это хорошо. Не надо забывать, что объёмы экспорта - это всё же объёмы и бюджетных поступлений. И геополитические позиции для экспансии в других сферах. А значит, при всём прочем, и это пока тоже хорошо.

8. Газ - наше всё. Рекорд экспорта газа в Европу не только выбивает оттуда США, но и увеличивает шансы решения проблемы Украины. Напомню - наш Союз без Украины неполноценен и он непременно закончится восстановление союзных отношений с Украиной по примеру отношений с Белоруссией. И тогда мир увидит совсем другую реальность. Да, это будет не завтра. Но это будет, и мы делаем уверенные шаги в этом направлении. С помощью тарана Газпрома в том числе. Чтобы мы теперь ни делали - всегда в уме надо держать пользу для нашего восстанавливаемого Союза. Это теперь главный критерий всему. И это очень хорошо.

9. Рекордный экспорт пшеницы. Хлеб - всему голова, а его избыток - это гарантия достатка. Я живу в Новороссийске, городе, где у нас главный порт на юге России. В СССР зерна всегда не хватало, и зерновой причальный комплекс был построен так, чтобы лента транспортёра двигалась от причала в элеватор. Так вот несколько лет назад впервые за 70 лет его пришлось перестраивать в обратную сторону - от элеватора к причалу. Теперь мы не импортируем зерно, а экспортируем его. И плюньте в того, кто скажет, что это не хорошо. Это очень хорошо.

10. Есть такое "вражеское" рейтинговое агентство Блумберг. Оно, как все такие агентства, находится в руках США и используется как информационное оружие для целей их господства. Так вот даже они поставили Россию в этом году на второе место в рейтинге развивающихся экономик. Не спешите кричать, что он врут. Пусть врут. Это тот случай, когда они врут нам на руку, если действительно врут. От этого рейтинга зависят условия привлечения инвестиций в Россию. И второй рейтинг от начала - это не второй от конца. Это хорошо? Это хорошо. И тот, кто скажет, что это не так, пусть перечитает начало статьи. И поймет, на кого он похож в своём однобоком глухом негативизме.

Всё сказанное вовсе не отменяет имеющихся проблем. И наличия новых, за ними следующих. Но это не повод глухо упереться и не видеть за этими деревьями того нового леса, который подрастает медленно, и потому тихо и незаметно, но неотвратимо, как всякий лес. Когда мы вдруг заметим, что он вырос, мы удивимся - а как же мы всё время этого не замечали? И признаем, что несколько ошибались в оценках происходящего. И это тоже будет хорошо. Так как процент плохого и хорошего в мире уравновешен, а вот уравновешенных людей намного меньше.

Возможно, у них есть для этого причины. Но тогда у них есть и причины однажды это понять. Путь они вслух этого не признают. Но что-то в глубине души у них отпустит и перестанет давить и отправлять жизнь. И это самое хорошее, что только может дать умение объективно смотреть на происходящее. Нас ждут не только трудности, они всегда были, есть и будут, не одни, так другие. Но кроме трудностей, нас ждут великие дела. Давно у нас этого не было. Теперь есть. И это хорошо.

Кто такие Путинслильщики и Всепропальщики?