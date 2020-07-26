Африка зовёт. Как СССР помог освободить чёрный континент от колониализма?

25 мая 1963 года была создана Организация африканского единства (сейчас Африканский союз). Это стало кульминацией первого этапа деколонизации Африки. Дата появления организации с тех пор отмечается как День Африки.

Этого дня могло бы не быть, если бы не помощь африканским народам со стороны СССР.

С надеждой на свободу

После Первой мировой войны Великобритания и Франция отняли колонии в Африке у Германии и присвоили их себе. В результате континент оказался фактически поделен этими двумя крупнейшими колониальными империями, притом что здесь оставались ещё колониальные владения Италии, Португалии, Бельгии и Испании.

Начавшаяся Вторая мировая война поставила европейские страны на грань выживания. Колонии в этой ситуации оказались для них ценным ресурсом поддержки. Они превратились в важных поставщиков сырья, продовольствия и живой силы, что заложило основы промышленного развития будущих независимых африканских государств. Тысячи африканцев приняли участие в войне на стороне своих метрополий.

Естественно, многие африканцы ожидали, что после окончания войны посильная помощь в борьбе с нацистами принесет им свободу. Великобритания и США, понимая важную роль африканских колоний, неоднократно обещали им независимость. Так, 14 августа 1941 года президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль подписали Атлантическую хартию, в которой обговаривалось право «всех народов избрать себе форму правления, при которой они хотят жить». США и Великобритания подчеркивали, что они хотят «видеть восстановленными суверенные права и самоуправление тех, кто насильственно был лишен их».

Правда, такую поддержку национальных движений Лондон и Вашингтон оказывали ровно до тех пор, пока положение на фронтах Второй мировой войны было для них угрожающим. Но как только последовали первые крупные поражения немецких войск в СССР и в Африке, британские войска занялись подавлением национальных движений в колониях. Были подавлены восстания в Кении, Уганде, Алжире, на Мадагаскаре. А Эфиопию, только что освобожденную от итальянской оккупации, вынудили подписать военную конвенцию, фактически означавшую потерю суверенитета.

Конец колониализма

Тем не менее после окончания войны век колониальных империй стремительно заканчивался. И одной из главных причин этого стала возросшая роль СССР на международной арене.

Если в войну Советский Союз вступил на положении страны-«изгоя», то вышел он из нее, несмотря на тяжелейшие людские и материальные потери, страной-победительницей, которая имела реальную возможность влиять на международную политику и экономику. Именно помощь СССР дала мощный толчок национально-освободительным движениям в Азии и Африке.

Еще в сентябре 1941 года СССР присоединился к Атлантической хартии. Во время конференции Объединенных Наций в Сан-Франциско в 1945 году Москва продолжила отстаивать право каждого народа на самоопределение. Именно по настоянию советской делегации в принятом на этой конференции Уставе ООН были зафиксированы принципы самоопределения народов, национального равноправия и отказа от расовой дискриминации.

Благодаря позиции СССР в ООН в 1951 году Ливия стала первой страной, получившей независимость. За ней последовали Марокко, Тунис, страны юго-западной Африки. После этого парад суверенитетов было уже не остановить. В 1960 году независимость получили сразу 17 стран, благодаря чему он вошел в историю как «Год Африки». Со всеми этими странами СССР сразу устанавливал дипломатические отношения и всячески помогал — обучая специалистов, создавая промышленность, поставляя гуманитарную помощь.

Помнят до сих пор

«Отношение африканцев к России по-прежнему чрезвычайно доброжелательное, — рассказала в интервью „АиФ« директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. — Они помнят, что Советский Союз не только боролся за предоставление политической независимости странам Африки, но и стоял у основ национальной экономики многих африканских стран. Мы создавали там целые отрасли промышленности. СССР за время своего существования построил более 300 промышленных предприятий. Было подготовлено порядка полумиллиона специалистов высшей квалификации — часть непосредственно в Африке, а часть в наших вузах. Последние, в отличие от студентов, которые обучаются на Западе и мечтают остаться там, возвращались в свои страны и создавали там национальную экономику. Многие из них занимают сейчас руководящие посты и говорят по-русски».

С распадом СССР бурное экономическое и политическое взаимодействие России с африканскими странами встало на паузу. Однако в последние годы сотрудничество постепенно возобновляется. В частности, на саммите «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году Владимир Путин объявил о готовности Москвы к «цивилизованной конкуренции» за сотрудничество с африканскими странами. Он обвинил западные страны в том, что они до сих пор используют давление, запугивание и шантаж правительств суверенных африканских стран, чтобы «вернуть доминирующие позиции в бывших колониях».

«Африка чрезвычайно важна с точки зрения геополитических интересов России, — отметила Ирина Абрамова. — Это 25% голосов ООН. Если мы вспомним период СССР, то тогда африканские страны почти все голосовали в пользу России. Сейчас, если мы посмотрим резолюцию по Крыму или другие важные для нас резолюции, то увидим, что нас поддерживает очень небольшое количество африканских стран. Остальные либо воздерживаются, либо просто не приходят на голосование. Их голоса могли бы очень многое изменить в нашу пользу. Так что укрепление сотрудничества со странами континента пойдет нам только на пользу».

Обложка: 33-й саммит Африканского союза. Аддис-Абеба, февраль 2020 г. © / www.globallookpress.com

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Источник: https://nstarikov.ru/afrika-zovjot-kak-sssr-pomog-osvobodit-chjornyj-kontinent-ot-kolonializma-116960