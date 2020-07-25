Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 июля 2020

Власти Израиля сообщают, что ВВС страны нанесли удар по объектам на территории Сирии «в ответ на обстрелы с ее стороны». Соответствующее заявление опубликовали в Twitter.

Сообщается, что целью удара стали военные объекты на юге Сирии, принадлежащим Вооруженным силам.

«Мы считаем сирийский режим ответственным и реагируем на любые нарушения суверенитета Израиля», — говорится в заявлении Минобороны страны.

Издание The Times of Israel со ссылкой на арабские СМИ уточняет, что целью израильской авиации стали сирийские зенитные батареи на территории Голанских высот.

Сирийское агентство SANA в свою очередь сообщает, что в 23:00 пятницы по местному времени израильский самолёт атаковал три позиции ВС Сирийской республики в районе н. п. Кунейтра. В результате нанесённого удара двое сирийских военных получили легкие ранения, начался небольшой лесной пожар.

Напомним, что ситуация на границе Сирии и Израиля обострилась после того, как 20 июля израильские войска нанесли удары по объектам проиранских сил, расположенным в южной части провинции Дамаск.

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