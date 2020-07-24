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Рогозин рассказал о драматичной судьбе МКС после завершения срока её службы (ВИДЕО)

11:46. 24 июля 2020 93 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Рогозин рассказал о драматичной судьбе МКС после завершения срока её службы (ВИДЕО) | Русская весна

Российские грузовые корабли «Прогресс» затопят Международную космическую станцию (МКС), когда она отработает свой ресурс.

Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE». Он рассказал, что «Прогрессы» давно помогают станции уворачиваться от космического мусора. Они же затопят ее в океане, когда придет время.

В настоящее время срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о его продлении до 2030 года.

После 2030 года Россия создаст свою космическую станцию. Рогозин не сказал, будет ли станция исключительно российской или международной. Он считает, что это зависит от мировой конъюнктуры.

Глава «Роскосмоса» пояснил, что России нужна заправочная орбитальная станция, которая позволит дозаправлять космические корабли для дальних переходов и спутники для увеличения ресурса работы на орбите.

Кроме того, станцию планируется использовать в качестве ремонтной базы космических аппаратов, построенных по модульному принципу, которые могли бы на время ремонта сближаться с ней.

В середине мая Рогозин сообщил, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» под руководством Игоря Озара, занявшего должность исполняющего обязанности гендиректора, займется разработкой концепции новой орбитальной станции.

Скончавшийся в мае от коронавируса генконструктор «Энергии» Евгений Микрин ранее называл целесообразным после завершения проекта МКС создание российской орбитальной станции, не исключив при этом международное участие в проекте. «На эту станцию можно будет перенести всё дорогостоящее оборудование с российского сегмента МКС. Она будет состоять из пяти модулей», — говорил он. 

В данный момент Россия планирует запустить к МКС три новых модуля — «Наука», узловой и научно-энергетический. Как сообщал в интервью «Интерфаксу» гендиректор компании «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов, дооснащение российского сегмента МКС этими модулями позволит в течение трех лет сделать его независимым.

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На видео с 3:23

Источник: https://rusvesna.su/news/1595578916

Метки: Новости

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