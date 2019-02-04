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Рогозин рассказал Путину о ситуации в космической отрасли (ФОТО)

15:03. 4 февраля 2019 Просмотров - 53 Один комментарий Опубликовал:
Рогозин рассказал Путину о ситуации в космической отрасли (ФОТО) | Русская весна

4 февраля президент России Владимир Путин провёл встречу с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Глава «Роскосмоса» доложил президенту о текущей ситуации в ракетно-космической промышленности и озвучил планы по развитию отрасли.

По словам Рогозина, «исправление ситуации» в отрасли идёт по трём направлениям: «Первое — это выбор приоритетов дальнейшего развития ракетно-космической отрасли, второе — сокращение непроизводственных расходов на 15%, не менее, и увеличение доходной базы корпорации за счёт открытия новых компетенций и вхождения в новые рынки и кардинальное усиление дисциплины как в самой корпорации, так и во всех подведомственных ей организациях».

Рогозин отметил, что введена персональная ответственность должностных лиц за исполнение бюджета корпорации, а также приняты меры по сокращению сметы самой госкорпорации.

«Отдельно хотел бы доложить по центру Хруничева. Осенью 2018 года мы совместно с Министерством финансов России оперативно проработали вариант оказания поддержки предприятию в рамках имеющихся средств государственной программы.

В короткие сроки нам удалось договориться с банками-кредиторами о переносе выплат основного тела кредита на 2029 год. Сейчас начали рассчитываться по всем кредитам.

Предприятие работает, восстановлена полностью его производственная деятельность, текущая нагрузка на центр Хруничева снята на 30 млрд рублей буквально за полгода. Ситуация, конечно, остаётся непростой, но она контролируема “Роскосмосом”», — подчеркнул Рогозин.

Глава «Роскосмоса» сообщил также о работах по созданию новой средней ракеты «Союз-5». «Работы развёрнуты, кооперация, начало готовиться производство к созданию этого проекта. В 2022 году вместе с новым пилотируемым кораблём мы планируем начать лётные испытания», — рассказал он президенту.

Также подписан генеральный график по созданию наземной космической инфраструктуры и практически выбран облик сверхтяжёлой ракеты для лунной программы. 

«Возобновляются испытания тяжёлой ракеты “Ангара-А5” в этом году. Также мы 21 декабря прошлого года, буквально перед Новым годом, успешно провели пуск ракеты “Протон-М”.

В этом году отправляем шесть “Протонов” на Байконур. То есть мы восстанавливаем наше участие на рынке тяжёлых пусковых услуг.

В 2018 году мы провели 22 пуска; в 2019 году 45 пусков предстоит — увеличение более чем в два раза. 

Нагрузка большая, но я считаю, что мы с ней справимся. По “Сармату”, по боевой тематике, также доложу, мы работаем в графике», — сообщил Рогозин.

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Рогозин рассказал Путину о ситуации в космической отрасли (ФОТО) | Русская весна
Рогозин рассказал Путину о ситуации в космической отрасли (ФОТО) | Русская весна

Источник: http://rusvesna.su/news/1549280373

Метки: Новости
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Один комментарий»

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    strelez 4 февраля 2019 в 16:00 Ссылка Пометить
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    От Жванецкого запомнилось выражение: Что нам может рассказать лысый человек без паспорта?
    В данном случае без инженерного диплома.
    Что могут смыслить в космической отрасли экономист Комаров и журналист Рогозин?
    Что могут смыслить остальные менагеры в возглавляемых ими министерствах, отраслях, заводах?
    Сапоги должен тачать сапожник, а не выпускник кулинарного училища.

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