Лучше, чем у Маска: Рогозин рассказал о новой русской ракете

«Роскосмос» планирует создать ракету-носитель «Союз-СПГ» с многоразовой первой ступенью, которая превзойдет Falcon 9 от SpaceX по расчетному количеству пусков.

Об этом рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«На замену „Союзу-2“ мы делаем ракету на метане. Она будет изначально создаваться как многоразовый ракетно-космический комплекс. Не „полумногоразовый“, как у SpaceX, а многоразовый», — сказал Рогозин в интервью РИА Новости.

Он пояснил, что такая ракета будет способна совершить 100 полетов. Носитель Falcon 9 от SpaceX рассчитан на десять стартов.

При этом, по словам Рогозина, российские инженеры многоразовой ракеты хоть и смотрят на разработки американских коллег, но не повторяют за ними, а пытаются превзойти.

В сентябре 2019 года «Роскосмос» сообщил, что затраты на изготовление новой многоразовой российской ракеты среднего класса с двигателем, работающим на метане, составят около 900 миллионов рублей. Стоимость ее пуска будет около 40,5 миллиона долларов США.

Новая ракета сможет выводить с космодрома Восточный на низкую околоземную орбиту девять тонн груза, на геопереходную — 2,2 тонны.

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