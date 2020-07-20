«Мы принимаем бой!» — Кадыров ответил главе Госдепа (ФОТО)

Госдепартамент США внёс в «чёрный список» главу Чечни Рамзана Кадырова из-за «грубых нарушении прав человека», сообщил государственный секретарь Майк Помпео.

«Государственный департамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несёт ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершённые более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», — заявил Помпео.

По словам госсекретаря, санкции затронут также супругу Кадырова и его детей.

Ответ чеченского лидера не заставил себя долго ждать.

Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал фотографию, сделанную в оружейной комнате.

«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — подписал глава Чечни кадр, на котором он позирует с двумя пулемётами в руках.

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