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Сводки от ополчения Новороссии 21 июля 2020

10:22. 21 июля 2020 21 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Снайпер ДНР навсегда успокоил юного западенца (ФОТО)

Снайпер ДНР навсегда успокоил юного западенца (ФОТО) | Русская весна

Вчера около полудня в зоне боевых действий на Донбассе был уничтожен украинский оккупант.

Его личность установлена — снайпер ВС ДНР отправил к Бандере старшего стрелка десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты 503-го ОБМП 26-летнего Василия Кравченко.

Кравченко, уроженец Хмельницкой области, воевал на Донбассе с февраля 2018 года.

Продолжаем напоминать матерям и жёнам желающих подзаработать на войне с «сепарами» — заработать можно только увечье или деревянный бушлат.

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Снайпер ДНР навсегда успокоил юного западенца (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Фантом» ищет исчезнувшее американское военное имущество на Донбассе, приказано уничтожать технику ОБСЕ — сводка

«Фантом» ищет исчезнувшее американское военное имущество на Донбассе, приказано уничтожать технику ОБСЕ — сводка | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник два раза нарушил режим прекращения огня.

Боевики 24-й бригады ВСУ по приказу военного преступника Гудзя вели огонь из 120-мм минометов по району н. п. Калиновка и Логвиново, который корректировался с помощью БПЛА «Мэвик Про».

С начала текущих суток каратели этой же бригады обстреляли из тяжелой артиллерии калибром 122 мм окрестности н. п. Санжаровка, выпустив девять снарядов.

Адекватными действиями защитников Республики огневая активность противника была подавлена, один боевик ВСУ уничтожен, еще один — младший сержант Цапля — получил ранение, также уничтожен один 120-мм миномет и беспилотник «Мэвик Про».

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В подразделениях и на складах ВСУ продолжается хищение военного имущества, полученного в рамках международной военной помощи из США.

По данным от наших источников в 81-й отдельной аэромобильной бригаде, подразделения которой дислоцируются в н. п. Краматорск, специальным подразделением налоговой полиции государственной фискальной службы Украины «Фантом» выявлена недостача военного имущества, поставленного на вооружение западными кураторами, купленного на средства американских налогоплательщиков.

В ходе инвентаризации выявлено отсутствие восьми приборов ночного видения AN/PVS-14, шести коллиматорных и четырех оптических прицелов, а также подмена трех тепловизоров ATN MARS и двух биноклей ночного видения Ranger на китайские аналоги.

Командующим «ООС» поставлена задача комбригу Котенко в десятидневный срок провести разбирательство и восстановить утраченное военное имущество. В противном случае он будет предупрежден о неполном служебном несоответствии. В отношении начальника склада 81-й оаэмбр ВСУ возбуждено уголовное дело по факту отсутствия военного имущества.

Сумма ущерба, причиненного государственному бюджету в результате хищений, составила два миллиона гривен.

Пропажа американского военного имущества в зоне «ООС» имеет систематический характер, что вызывает все большую обеспокоенность кураторов из США, так как данный факт ставит под угрозу дальнейшее предоставление военной помощи.

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В преддверии Минской встречи, запланированной на 22 июля 2020 года, командующий ОТГ «Север» Шандар отдал указания активизировать работу по недопущению обнаружения запрещенной техники путем поиска и уничтожения камер СММ ОБСЕ, а также препятствованию работе БПЛА Миссии на Донбассе.

С этой целью командиру маневренной группы РЭБ из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы ВСУ предписано организовать работу по подавлению каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов БЛА СММ в зоне ответственности 93-й бригады в районе н. п. Орехово, где находятся пять БМП-2 и позиция минометного расчета.

Кроме того, снайперская группа 8-го полка спецназначения уничтожила камеру в зоне ответственности 25-й овдбр ВСУ в районе н. п. Счастье, приняв ее за камеру Миссии ОБСЕ. По данному факту командованием ОТГ «Север» проводится разбирательство.

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Многочисленные потери, понесенные украинскими боевиками в ходе провальных действий диверсионно-разведывательных групп, не останавливают командование «ООС» от подготовки провокаций и диверсионных вылазок. В специально отведенных районах в зоне «ООС» продолжается подготовка диверсантов для проведения дальнейших вылазок и провокаций.

Так, в зону ответственности 25-й овдбр в район н. п. Дмитровка отмечено прибытие трех канадских инструкторов, специалистов по диверсионно-подрывному делу для обучения двух групп специально отобранных военнослужащих соединения.

О качестве такой подготовки и квалификации «учителей» наглядно свидетельствуют потери, понесенные на днях группой диверсантов из 35-й бригады морской пехоты.

Призываем командира 25-й бригады Зенченко воздержаться от проведения провокации, дабы не повторять ошибок преступника — командира 35-й бригады Паласа — на счету которого бездумная гибель трех военнослужащих.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Смертельное ранение в голову: На Донбассе уничтожен морпех ВСУ (ФОТО)

Смертельное ранение в голову: На Донбассе уничтожен морпех ВСУ (ФОТО) | Русская весна

На Донбассе, рядом с поселком Шумы, под Горловкой уничтожен украинский оккупант Василий Кравченко — старший стрелок десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ.

О его гибели сообщил Изяславский районный военный комиссариат.

«Василий погиб при исполнении служебных обязанностей. В полдень противник начал обстрел и боец получил смертельное ранение в голову», — говорится в сообщении.

Кравченко родом из Хмельницкой области. На фронт отправился в феврале 2018 года.

Этой весной — в апреле — он женился.

В Изяславе у него остались также отец и мать.

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Смертельное ранение в голову: На Донбассе уничтожен морпех ВСУ (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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