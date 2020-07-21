Сводки от ополчения Новороссии 21 июля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник два раза нарушил режим прекращения огня.

Боевики 24-й бригады ВСУ по приказу военного преступника Гудзя вели огонь из 120-мм минометов по району н. п. Калиновка и Логвиново, который корректировался с помощью БПЛА «Мэвик Про».

С начала текущих суток каратели этой же бригады обстреляли из тяжелой артиллерии калибром 122 мм окрестности н. п. Санжаровка, выпустив девять снарядов.

Адекватными действиями защитников Республики огневая активность противника была подавлена, один боевик ВСУ уничтожен, еще один — младший сержант Цапля — получил ранение, также уничтожен один 120-мм миномет и беспилотник «Мэвик Про».

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В подразделениях и на складах ВСУ продолжается хищение военного имущества, полученного в рамках международной военной помощи из США.

По данным от наших источников в 81-й отдельной аэромобильной бригаде, подразделения которой дислоцируются в н. п. Краматорск, специальным подразделением налоговой полиции государственной фискальной службы Украины «Фантом» выявлена недостача военного имущества, поставленного на вооружение западными кураторами, купленного на средства американских налогоплательщиков.

В ходе инвентаризации выявлено отсутствие восьми приборов ночного видения AN/PVS-14, шести коллиматорных и четырех оптических прицелов, а также подмена трех тепловизоров ATN MARS и двух биноклей ночного видения Ranger на китайские аналоги.

Командующим «ООС» поставлена задача комбригу Котенко в десятидневный срок провести разбирательство и восстановить утраченное военное имущество. В противном случае он будет предупрежден о неполном служебном несоответствии. В отношении начальника склада 81-й оаэмбр ВСУ возбуждено уголовное дело по факту отсутствия военного имущества.

Сумма ущерба, причиненного государственному бюджету в результате хищений, составила два миллиона гривен.

Пропажа американского военного имущества в зоне «ООС» имеет систематический характер, что вызывает все большую обеспокоенность кураторов из США, так как данный факт ставит под угрозу дальнейшее предоставление военной помощи.

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В преддверии Минской встречи, запланированной на 22 июля 2020 года, командующий ОТГ «Север» Шандар отдал указания активизировать работу по недопущению обнаружения запрещенной техники путем поиска и уничтожения камер СММ ОБСЕ, а также препятствованию работе БПЛА Миссии на Донбассе.

С этой целью командиру маневренной группы РЭБ из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы ВСУ предписано организовать работу по подавлению каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов БЛА СММ в зоне ответственности 93-й бригады в районе н. п. Орехово, где находятся пять БМП-2 и позиция минометного расчета.

Кроме того, снайперская группа 8-го полка спецназначения уничтожила камеру в зоне ответственности 25-й овдбр ВСУ в районе н. п. Счастье, приняв ее за камеру Миссии ОБСЕ. По данному факту командованием ОТГ «Север» проводится разбирательство.

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Многочисленные потери, понесенные украинскими боевиками в ходе провальных действий диверсионно-разведывательных групп, не останавливают командование «ООС» от подготовки провокаций и диверсионных вылазок. В специально отведенных районах в зоне «ООС» продолжается подготовка диверсантов для проведения дальнейших вылазок и провокаций.

Так, в зону ответственности 25-й овдбр в район н. п. Дмитровка отмечено прибытие трех канадских инструкторов, специалистов по диверсионно-подрывному делу для обучения двух групп специально отобранных военнослужащих соединения.

О качестве такой подготовки и квалификации «учителей» наглядно свидетельствуют потери, понесенные на днях группой диверсантов из 35-й бригады морской пехоты.

Призываем командира 25-й бригады Зенченко воздержаться от проведения провокации, дабы не повторять ошибок преступника — командира 35-й бригады Паласа — на счету которого бездумная гибель трех военнослужащих.

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