Бывшие республики СССР зовут армию США и попадают под прицел русских ракет

11 июля президент США Дональд Трамп в интервью газете The Washington Post подтвердил намерение сократить американский контингент в ФРГ с 35 тысяч военнослужащих до 25 тысяч и часть из них передислоцировать с территории Германии «в две разные точки, в том числе в Польшу».

Американское присутствие на польской территории будет усилено не только за счет Германии: часть контингента американской армии будет переведена из США. Их содержание на своей территории будет оплачивать Варшава.

Подготовка к этому велась не один год. Учитывая тот факт, что границы стран-членов Альянса примкнули вплотную к границам Союзного государства России и Белоруссии, возникла необходимость передислокации сил и средств ВС США с Центральной Европы на Восток. Тем более что ФРГ уже давно не приграничное государство.

Кроме того, партии, определяющие внешнеполитическую деятельность Берлина, стали открыто говорить о необходимости вывода американских войск с территории страны, сокращении ассигнований, выделяемых в интересах НАТО. Более того, Германия, как и другие страны Центральной Европы, в лице России видят выгодного экономического партнера, а не угрозу.

Зато ее видят страны бывшего Варшавского договора, включенные в состав Альянса после развала СССР. И эта «угроза» стала основным приоритетом политической деятельности стран Балтии и Польши. Каждая сторона, пытаясь доказать свою лояльность и преданность, словно соревнуясь друг с другом, заверяет Белый дом, что именно они стоят на защите демократии и свобод всего мира, а также Америки от посягательств Москвы.

Варшава уже давно считает себя прифронтовым государством в «новой холодной войне» НАТО с Россией. Невзирая на все заверения Москвы об отсутствии намерений угрожать этим странам и Европе в целом, уже длительное время осуществляется наращивание военного потенциала Польши и стран Балтии, увеличение их оборонного бюджета, а также перемещение воинских контингентов США (НАТО) в регион.

Все возможные мероприятия боевой подготовки, ротация войск, складирование вооружений и техники для прибывающих из США войск, история с форт «Трамп»… Так, достаточно быстро и незаметно прошло создание в Польше действительно постоянной американской военной базы.

Второй точкой размещения американских войск в Европе станет страна, которая выполняет обязательства по финансированию армии в размере минимум 2% от ВВП.

Как отметил президент Польши А. Дуда, вопросы безопасности стран Балтии и финансирование обороны обсуждались им на встрече с президентом Трампом. Страны Балтии и Польша входят в меньшинство стран НАТО, которые выполняют неформальное обязательство выделять на оборону не менее 2% от валового внутреннего продукта.

В связи с этим министр обороны Латвии уже заявил, что Рига готова принять американцев у себя. На присутствие дополнительных сил и средств США также рассчитывает Литва и Эстония.

Прибалтийские государства уже много лет повышают свои военные бюджеты, рассчитывая тем самым добиться американской благосклонности и постоянного военного присутствия США, а Вашингтон же использует их русофобскую политику в своих интересах.

Помимо строительства и модернизации военных объектов для размещения американских войск и их тренировок, официальные Варшава, Вильнюс, Рига и Таллин проводят активную работу по изменению законодательной базы для облегчения пребывания союзников. Это уже приводило к многочисленным проблемам и вспышкам недовольства среди граждан этих стран.

Кроме того, увеличивая оборонные бюджеты, происходит снижение ассигнований для других сфер, что негативно отражается на отношении населения к проводимой политике — уже и сами люди массово уезжают в поисках источников заработка.

Однако на внутренних проблемах политики стран Балтии стараются не акцентировать внимание — оно зациклено на внешнем враге, который уже более 30 лет пытается «захватить» их страны.

Необходимо отметить, что переброска войск США в Польшу и одну из стран Балтии станет нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО, а именно положения о размещении «субстантивного» количества военных Альянса вблизи российских границ. Усиление американского контингента в регионе создаст дополнительную напряженность между НАТО и ЕС с Россией, вызовет новые угрозы и вызовы. Руководству прибалтийских республик, конечно, понравилась эта идея. Но они забывают о том, что будет совершенно зеркальный ответ со стороны России на такую инициативу.

Москва уже пообещала принять ответные меры. Это будут действия для обеспечения законных интересов и безопасности России, как и безопасности ее союзников, в частности Белоруссии, сообщил заместитель главы МИД Александр Грушко.

Польша, Латвия, Литва и Эстония тратят миллиарды долларов на закупку американского вооружения и частичную оплату размещения контингента ВС США на своей территории, но вместо американской «защиты» получают перспективу нацеливания на них дополнительных российских ракет и ответного наращивания российских войск и вооружений у своих границ.

Кроме того, это ведет к дальнейшему ухудшению и экономических отношений с Россией. В выигрыше же остаются только США, которые еще более привязывают к себе страны Восточной Европы в военно-политическом и экономическом отношении, получают вполне реальные экономические выгоды от продажи им своего оружия, сжиженного газа и отсутствия нормальных взаимовыгодных отношений среди стран Европы.

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Владимир Вуячич