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Сделал!

23:51. 19 июля 2020 194 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


"Друг Реджеп" осматривает плоды своей победы в Соборе Святой Софии, которая давеча снова стала мечетью.
На грядущих выборах это безусловно добавит Эрдогану голосов среди исламского и националистического электората.
Кемалисты понятное дело будут недовольны, но кто их теперь спрашивает.













PS. И еще касательно Турции.
Сегодня пошли обильные слухи, что Шугалея и его напарника, которых держат в тюрьме в Ливии по обвинению в шпионаже, таки освободят при участии Турции и якобы их уже передали от ПНС Ливии туркам. Но пока что МИД РФ заявил, что никого пока не передавали.
Будем надеяться, что передача таки состоится в рамках традиционных кулуарных междусобойчиков с турками.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6032963.html

Метки: Константинополь, Ливия, религия, Стамбул, турция, фотография, эрдоган

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