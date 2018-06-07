Как сделать оберег сильным: 3 славянских заговора

Как сделать славянский оберег? Можно описать здесь все способы изготовления обережных украшений, но, согласитесь, ищите вы не это. Должно быть, ищите знание, как сделать оберег сильным, действенным? Тут не мастерство в рукоделии нужно, кое-что другое… Действенным становится оберег, наполненный силой, а поможет в том славянский заговор! Где же эти заветные слова, что принесут сразу удачу, достаток, любовь и здоровье? Не торопитесь. Знаете, что раньше каждый славянский оберег заговаривали для своей задачи? Вот и мы поделимся сегодня несколькими заговора славянского оберега, а вы выбирайте тот, что нужен.

Как сделать оберег на удачу

Как сделать оберег на удачу не подскажет ни один славянский заговорник. Откройте старые бубушкины книги, коли сохранились у вас, что найдете там? Заговор на рыбную ловлю да охоту на зайца, заговор на продажу лошади или коровы да заговор для мужа от ран и несчастий. Где же заговоры на удачу? Почему не говорят старинные записи и о том, как сделать оберег на деньги?

А вы представьте себе, что такое удача? Когда деньги сами идут в руки? А откуда? Коли от продажи чего, так то заговор на выгодную продажу какого товара. А выти целым из боя – удача? Тоже удача, только иная, воинская. Коли рыбное место удалось найти быстро – удача для рыбака. Коли парни на девицу смотрят да сватаются к ней в дом – удача в любви. О какой удаче вы мечтаете? Именно для того заговор и надобен.

Пожалуй, для всякого удача, коли люди с добром его принимают, помогают во всем. Тогда и достаток, и слава легко даются. Так что дадим вот такой заговор на то, как сделать оберег на удачу. Встарь такие заговоры называли «на людскую любовь и почет»:

«Выстану благословесь, к Родным Богам обратясь, пойду из двирей в двири, из ворот в ворота, выду я в цистоё полё. В этом цистом поли стоя вереды железны, ворота булатнии. Я (имя реки) стану меж вереды железны и ворота булатнии и на свою главу кладу злат винець и на этот на злат на винець кладу светлой мисець, на этот на светлой мисець кладу красноё солнышко. На это на красноё солнышко не можот никто не осердитьсе и не огордитьсе, и так бы на меня (имя реки) не мог бы никто не осердитьсе, ни огордитьсе, ни цари, царевици, ни короли, королевици, и не весь мир мог не бы осердитьсе, ни огордитьсе на меня. Были бы они передо мной как лист перет травой и нижы ниской воды, покошоной травы! Небо клюць, земля замок, цюр моим словам».

На какой предмет прочесть заговор? Если хотите, чтобы этот предмет послужил вам и оберегом на деньги, достойную оплату работы, справедливое решение спорных вопросов – выбирайте обереги Сварога, Небесного Отца и Судьи меж Богами.

Обереги Бога Сварога в лавке «Северная сказка»

Коли желаете яркой славы, успеха, чтобы люди о вас говорили, чтобы доверяли вести других вперед – выбирайте оберег Перуна, славянского Бога Грома и Справедливости.

Обереги Бога Перуна в лавке «Северная сказка»

Женщинам вещи со знаком Перуна и Сварога лучше не носить постоянно. Можно прочесть этот заговор на амулет, а не оберег. Отличие в том, что амулет вы заговариваете для определенной ситуации, например, для рабочих переговоров. Помните об этом во время чтения заговора, а волшебный предмет надевайте только на работе. Мужчина может заговорить оберег Сварога или Перуна и носить его постоянно.

Как сделать оберег от сглаза и болезней

Всякий оберег служит защитой от сглаза да пожеланий худа, но можно усилить его, прочесть особый заговор. Такой заговор читают, чтобы сделать оберег от сглаза. Подойдет он и для оберега от болезней, но только для защиты от них. Если уже есть какая хворь, тут нужно и лечение, и другой заговор – снимающий определенную, уже известную болезнь. Вот так встарь даже от всякой хвори были свои, особые слова!

Сделать оберег от сглаза лучше всего женщине или ребенку. Мать может сделать такой оберег дочери или сыну – единственный случай, когда оберег можно делать без согласия человека, который будет его носить. И то, помните: оберег заговариваем для ребенка от 3 до 14 лет, после уже только с его согласия.

«Встану благословясь, к родным Богам обратямь, пойду из избы дверями, из сеней воротами в чистое поле к синему морю. В Океан море пуп морской, на том пупе белый камень, на том камне сидит белая птица. Летала белая птица по городам, по пригородкам, по селам, по приселкам. Залетела к (имя реки), садилась на темя — буйную голову. Железным носом выклюивала, булатными ногтями выщипывала, белыми крыльями отмахивала призоры и переговоры, и тяжелые немощи с костей, с мозгей, с ясных очей, с главы его, с белого лица, с черных бровь, с ясных очей, с ретивого сердца, с белых рук, с резвых ног, с тридевяти жил становых, со всего стану человеческого. Уносила призоры и переговоры за синее море, полагала под белый камень. Буди мои слова крепки и тверды в ключи и замки во веки веков».

На какой предмет читают такой заговор? Лучше всего сделать оберег со знаком Лады, Небесной Матери. Её представляют в славянских мифах в образе белой птицы, заговор-то к ней обращен. Такой оберег и ребенку как раз подходит.

Обереги Богини Лады в лавке «Северная сказка»

Как сделать оберег для дома, семьи

Догадываетесь, что вновь спросим: что для вас оберег для дома? Тот, что будет хранить жилье от незваных гостей, от поломок да краж? Или тот, что поможет сохранить лад в семье, добрые отношения меж домочадцами, уют и тепло? Обрадуем, что совет, как сделать оберег для дома, один – обратитесь в заговоре к дедушке-Домовому.

Когда будете читать заговор на оберег для дома, непременно приготовьте для Домового и угощение. Оберег после лучше всего повесить на кухне.

«Хозяин-батюшка домовой, с хозяйкой-матушкой, с мáлыми детушками, с гостями приходящими, примите мои гостинцы. Примите нас (назовите по имени каждого домочадца и после отдельно домашних животных). Берегите дом, храните, оберегайте дом, как для меня, так и для вас»

Из какого предмета сделать оберег для дома? Например, из изображения дедушки-суседушки Домового – сытого, довольного, с большой ложкой в руке.

Кумир Довомого в лавке «Северная сказка»

Как сделать славянский оберег на другой случай?

Думаем, вы это уже понимаете после прочтения статьи. Чтобы сделать славянский оберег, нужно сперва определить, чего именно вы желаете, а уж после найти заговор, который поможет именно в вашем случае.

Можно сделать проще. Вместе с оберегами из лавки «Северная сказка» присылаем простой заговор, в котором можно самим назвать то, для чего вещь послужит. Честно скажем, заговор этот менее действенный, чем сильные, проверенные северные заговоры для отдельных ситуаций.

Можно поступить и иначе. При заказе оберега у нас в лавке обратитесь к Ведающему. Тогда вам нужно будет только написать для кого и для чего заговорить волшебную вещь, а заговор для вас сделает сведущий человек.



На благо!

Источник: northernfable.ru