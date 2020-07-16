«Сохранил духовное единство»: как победы Александра Невского помогли становлению русской государственности

780 лет назад произошла Невская битва — бой между русской ратью под командованием князя Александра Ярославовича и шведским отрядом, высадившимся на реке Неве. Это противостояние стало одним из важнейших сражений, выигранных князем, наряду с Ледовым побоищем и боями с литовскими войсками в 1245 году. По словам историков, благодаря сочетанию успешных боевых действий и дипломатии Александру Невскому удалось предотвратить экспансию на русские земли западных рыцарей и уберечь жителей Северо-восточной Руси от массового уничтожения ордынцами во времена его нахождения на великокняжеском престоле. Какую роль в становлении русской государственности сыграла деятельность князя Александра Невского — в материале RT.

15 июля 1240 года русская рать под командованием князя Александра Ярославича вступила в бой с большим отрядом шведов в месте, где Ижора впадает в Неву. Сражение получило название «Невская битва».

Репродукция картины «Александр Невский». Миниатюра «Невская битва» Лицевого летописного свода XVI века © РИА Новости; Архив Минобороны России

Тяжёлое время

«Точная дата и даже год рождения Александра Ярославича неизвестны. Появился на свет он в районе 1220-го. Но мы можем уверенно констатировать, что его молодость пришлась на крайне тяжёлое для Руси время», — рассказал в интервью RT профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев.

Александр родился в семье князя переяславль-залесского Ярослава Всеволодовича, который некоторое время спустя занял великокняжеский престол.

В то время положение Руси было крайне непростым: страна находилась в состоянии политической раздробленности, к тому же сразу с нескольких направлений ей угрожали внешние враги.

В 1224 году представители ордена меченосцев (немецкий католический духовно-рыцарский орден) захватили город Юрьев и казнили всех его защитников. Кроме того, немецкие рыцари начали набеги на псковские и новгородские земли. В 1237 году на основе ордена меченосцев был создан Ливонский орден, вошедший в состав Тевтонского ордена. По словам историков, объединённые орденские силы представляли серьёзную угрозу для Северо-западной Руси.

«Взятие Владимира монголами». Миниатюра из русской летописи, 1237—1241

В том же 1237 году на земли Северо-восточной Руси вторглись монгольские войска, захватившие и уничтожившие целый ряд русских городов.

К этому времени судьба Александра Ярославича была тесно связана с Новгородом. Ещё в 1228 году Ярослав Всеволодович, отправляясь в поход на Ригу, оставил двоих из своих сыновей — Александра и Фёдора — в Новгороде. А в 1230 году он посадил их на княжение в Новгородской земле. В 1233 году Фёдор Ярославич умер, а три года спустя Ярослав Всеволодович утвердил свою власть в Киеве. Александр, будучи совсем ещё молодым человеком (ему было около 15—16 лет), начал вести самостоятельную военно-политическую деятельность.

В 1239 году Александр вступил в брак, взяв в жёны дочь полоцкого князя Брячислава. Примерно в это же время он занялся возведением укреплений в районе Новгорода.

Защитник Руси

В 1240 году немецкие и скандинавские рыцари с одобрения папской курии решили нанести мощный скоординированный удар по русским землям. На Западе считали, что после монгольского нашествия Русь не сможет оказать серьёзного сопротивления. Немецкие рыцари двинулись на Псковщину, а скандинавы решили нанести удар со стороны Финского залива.

В июле 1240 года крупный шведский отряд на кораблях зашёл в устье Невы. Если верить летописным источникам, шведский предводитель отправил Александру Ярославичу следующее послание: «Если можешь — сопротивляйся. Знай, что я уже здесь и пленю землю твою».

У Александра не было под рукой серьёзных военных сил, но он решил не тянуть время, а нанести удар по шведам, пока они не углубились в русские земли. С отрядом примерно из 300 княжеских дружинников, 500 новгородских конников и стольких же пеших ополченцев он двинулся навстречу врагу. По пути к нему присоединились около полутора сотен воинов из Ладоги.

Шведы разбили лагерь на берегу Невы, чуть выше впадения в неё Ижоры. Согласно свидетельствам средневековых источников, пешая русская дружина должна была отсечь шведов от их кораблей, а конница — завершить окружение врага. И этот план князю Александру удалось успешно реализовать.

«В наши дни некоторые историки предпринимают попытки переписать историю Руси, утверждая, что Невской битвы и Ледового побоища то ли не было, то ли они не имели никакого военного значения. Подобные утверждения звучат сегодня часто, но они не имеют ничего общего с действительностью. Сражения, вне всяких сомнений, были», — подчеркнул в беседе с RT советник ректора МПГУ Евгений Спицын.

Новгородцы скрытно подобрались к расположению неприятеля и молниеносно атаковали, тем самым полностью его деморализовав. Дружинник Савва пробился к центру шведского лагеря и подрубил столб, поддерживавший шатёр предводителя. Князь Александр лично находился в гуще боя, сражаясь плечом к плечу со своими воинами.

«Невская битва. Святой Александр Невский наносит рану в лицо шведскому предводителю». 1240 год. Художник А.Д. Кившенко

Численность шведского десанта, согласно некоторым источникам, могла достигать 5 тыс. воинов, однако он был полностью разгромлен. По мнению историков, шведы потеряли убитыми несколько сотен человек, русские — несколько десятков.

«Значение победы в Невской битве было очень велико. Князь Александр сохранил для Новгорода выход на Балтику и важнейший торговый путь, предотвратил масштабную экспансию шведов на русские земли и не дал немцам получить поддержку с севера. Считается, что именно за эту победу Александр и получил прозвище Невский», — отметил Евгений Спицын.

После Невской битвы политический вес князя вырос, и это вызвало опасения у бояр. Из-за ухудшения отношений с ними Александру пришлось на время покинуть Новгород. Но на фоне экспансии немецких рыцарей его вскоре призвали вновь. Просить князя вернуться отправился новгородский архиепископ Спиридон, и Александр согласился.

В 1241 году Александр Ярославич с княжеской дружиной и войском из новгородцев, ладожан, ижоров и карелов штурмом взял крепость Копорье и освободил от влияния ордена Водскую землю. После этого он позвал на помощь своего брата Андрея и представителей ряда княжеств Северо-восточной Руси. Объединённое войско освободило от крестоносцев города Псков и Изборск.

В 1242 году на Русь двинулось войско рыцарей-крестоносцев, в которое, по некоторым оценкам, входило до 12 тыс. человек (некоторое количество рыцарской конницы и пехота из числа покорённых орденцами народов). Князь Александр решил дать генеральное сражение врагу на Чудском озере.

Точное место битвы до сих пор не установлено, но, согласно наиболее распространённой версии, она произошла возле острова Вороньего. По данным историков, Александр ослабил центр боевого построения русского войска и усилил полки правой и левой руки. Конницу князь разделил на два отряда и расположил их на флангах позади пехоты.

5 апреля 1242 года крестоносцы атаковали войско Александра Невского. Они потеснили передовые отряды лучников и врубились в строй новгородской пешей рати. Однако, прорвав ряды русских пехотинцев, они упёрлись в крутой лесистый берег озера. Тогда с флангов по рыцарям ударили полки правой и левой руки, а с тыла — совершившая обходной манёвр отборная дружина князя Александра.

По словам Евгения Спицына, точные потери сторон в битве на Чудском озере сегодня оценить сложно, но сражение закончилось полным разгромом орденского войска.

Ещё через три года, в 1245 году, Александр Ярославич разгромил вторгшиеся на русские земли литовские войска.

Великий князь

В 1249 году Александр Невский официально стал великим князем киевским, а в 1252 году — великим князем владимирским. В 1250-е годы он путём переговоров добился улучшения отношений между Русью и Норвегией и совершил ещё один успешный поход против шведов, обеспечив устойчивость северо-западных границ Руси.

По словам историков, папа римский Иннокентий IV неоднократно пытался склонить Александра к принятию католицизма, но князь ответил ему решительным отказом.

Генрих Семирадский. «Князь Александр Невский принимает папских легатов», 1876

«В последнее время в адрес Александра Невского со стороны некоторых историков звучат обвинения в том, что он якобы был предателем-коллаборационистом из-за сотрудничества с монголами. Но такая оценка не имеет никакого отношения к реальности. Если внимательно читать летописи, то мы увидим, что князь всю жизнь положил на то, чтобы оберегать Русскую землю от любых бед. При этом нужно иметь в виду исторические условия: у князя не было достаточных сил для сопротивления Орде, любые подобные попытки могли привести лишь к чудовищным разорениям и массовой гибели людей. Поэтому, общаясь с монголами, ему приходилось прибегать к дипломатии», — рассказал Сергей Перевезенцев.

По его словам, во время нахождения Александра на великокняжеском престоле крупные походы монголов на Русь прекратились, князю даже удалось уклониться от отправки русских воинов в монгольские войска.

«Александр Ярославич остановил экспансию с Запада и отстоял православие. Тем самым он сохранил духовное единство, создав основание для будущего единства государственного», — подчеркнул историк.

Скончался Александр Невский 27 ноября 1263 года. Перед смертью он принял монашеский постриг под именем Алексий. Князь Александр Невский был канонизирован Русской православной церковью на Московском соборе 1547 года. В честь великого русского воина и стратега в СССР и России были учреждены ордена его имени. Жизни Александра Невского посвящены многие литературные и кинематографические произведения.

Артист Николай Черкасов в главной роли князя Александра Ярославича Невского в фильме режиссёра Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» РИА Новости

«Александр Невский выбрал путь духовной и в перспективе государственной самостоятельности Руси. А в дальнейшем Северо-восточная Русь стала основой для формирования Московского государства. Его потомки занялись собиранием земель русских. Можно сказать, что благодаря Александру Невскому мы живём сегодня в независимом государстве», — подытожил Сергей Перевезенцев.