Оппозиция Молдавии борется с Додоном за счёт населения

В Молдове налицо искусственный политический кризис, который спровоцирован оппозицией для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и начать кампанию за отставку президента Додона. То есть, оппозиция пытается блокировать работу парламента и внесение поправок правительства, которые необходимы для получения очередного транша для поддержания экономики, тем самым создаёт критическую ситуацию в экономике, необходимую для политической кампании против президента.

Это искусственный экономический кризис, направленный на дестабилизацию ситуации и понижение позиций президента, против которого на этом фоне оппозиция и собирается выступать. По сути, это решение своих политических задач за счёт экономики Молдовы и за счёт собственного населения. Решение, создающее сложные политические условия для граждан Молдавии.

Это совершенно недобросовестный жест со стороны оппозиции, потому, что ситуация будет развиваться в сторону усугубления экономической ситуации и политического кризиса до тех пор, пока она не будет разрешена. А это возможно только путём роспуска нынешнего парламента, который недееспособен и заблокирован оппозицией, а затем — новых выборов, что вполне возможно, если правительство уйдёт в отставку.

Если оппозиция не пойдёт на конструктивный диалог и не разблокирует работу правительства, что необходимо для получения очередного транша из Европы, то, соответственно, единственным решением будет отставка правительства, роспуск парламента и новые выборы.

Коровин Валерий Михайлович (р. 1977) — российский политолог, журналист, общественный деятель. Директор Центра геополитических экспертиз, заместитель руководителя Центра консервативных исследований социологического факультета МГУ, член Евразийского комитета, заместитель руководителя Международного Евразийского движения, главный редактор Информационно-аналитического портала «Евразия» (http://evrazia.org). Постоянный член Изборского клуба.

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