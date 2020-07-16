Главная » Невероятное в мире, Политика

Оппозиция Молдавии борется с Додоном за счёт населения

10:55. 16 июля 2020 84 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Источник: Изборский клуб @ Валерий Коровин

В Молдове налицо искусственный политический кризис, который спровоцирован оппозицией для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и начать кампанию за отставку президента Додона. То есть, оппозиция пытается блокировать работу парламента и внесение поправок правительства, которые необходимы для получения очередного транша для поддержания экономики, тем самым создаёт критическую ситуацию в экономике, необходимую для политической кампании против президента.

Это искусственный экономический кризис, направленный на дестабилизацию ситуации и понижение позиций президента, против которого на этом фоне оппозиция и собирается выступать. По сути, это решение своих политических задач за счёт экономики Молдовы и за счёт собственного населения. Решение, создающее сложные политические условия для граждан Молдавии.

Это совершенно недобросовестный жест со стороны оппозиции, потому, что ситуация будет развиваться в сторону усугубления экономической ситуации и политического кризиса до тех пор, пока она не будет разрешена. А это возможно только путём роспуска нынешнего парламента, который недееспособен и заблокирован оппозицией, а затем — новых выборов, что вполне возможно, если правительство уйдёт в отставку.

Если оппозиция не пойдёт на конструктивный диалог и не разблокирует работу правительства, что необходимо для получения очередного транша из Европы, то, соответственно, единственным решением будет отставка правительства, роспуск парламента и новые выборы.

Коровин Валерий Михайлович (р. 1977) — российский политолог, журналист, общественный деятель. Директор Центра геополитических экспертиз, заместитель руководителя Центра консервативных исследований социологического факультета МГУ, член Евразийского комитета, заместитель руководителя Международного Евразийского движения, главный редактор Информационно-аналитического портала «Евразия» (http://evrazia.org). Постоянный член Изборского клуба.

Обложка: Фото www.istockphoto.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Маски сброшены: американцы публично требуют отстранения президента Молдавии
...Однако всенародно избранный президент Игорь Додон оказался единственным молдавским политиком, ... оставить вопросы глобального противостояния (Додон выступает за стратегическое партнерство с... и молдавскому президенту Игорю Додону, который предложил в качестве...
Полное интервью избранного президента Молдавии Игоря Додона телеканалу "Звезда"
....ruИзбранный президент Республики Молдова Игорь Додон дал эксклюзивное интервью телеканалу «Звезда...
В десятках городов России состоялись антикоррупционные митинги оппозиции. Фоторепортаж
В десятках городов России состоялись антикоррупционные акции протеста. Официально власти согласовали 24 митинга, организаторы заявляли о проведении акций протеста в ста российских городах. Самые массовые акции проходят в Москве, Санкт-Петербурге, ...
«Вождь народов» будет опасен для либералов всегда
Предлагаю вашему вниманию статью  профессора Анатолия Аркадьевича Кошкина,  лучшего в нашей стране знатока страны Восходящего солнца, доктора исторических наук. Источник: https://regnum.ru/ «Большинство нашего народа — не против Сталина «Вождь народов» ...
Сталинские репрессии - были ли они!?
1. Становление пенитенциарной системы. Именно СССР стал пионером в этой области, выстроив систему исправительных учреждений на основе коммунистической идеи воспитательной пользы труда. Да, до этого были тюрьмы, лагеря, каторга. Но именно в довоенном ...
«Реформы» образования – гибель России. Открытое письмо президенту РФ В.В. Путину
...получающие основные доходы, за счёт лоббирования интересов крупного компрадорского ...в Правительстве, а за счёт предпринимательства, то заниматься ... подкреплённый обильным финансированием «демократической» оппозиции. «Пятая колонна» всегда готова...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)