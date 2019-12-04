Игорь Додон: Молдавия будет отстаивать свои интересы

Молдавия преодолела уже второй в этом году острый политический кризис, разразившийся после распада правящей коалиции, которую создали в июне поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Асum («Сейчас»). Альянс разноплановых политических сил позволил избавить страну от режима олигарха Владимира Плахотнюка, который отказался уступать власть. Ввиду единой позиции России, ЕС и США, которые встали на сторону президента и парламента, Плахотнюк вынужден был бежать из страны, сложив с себя полномочия лидера Демократической партии Молдовы.

Однако новый кабинет, который сформировала из своих сторонников один из лидеров Асum Майя Санду, продержался всего пять месяцев. Вотум недоверия ему инициировали социалисты, когда правительство решило в обход парламента изменить закон о прокуратуре, чтобы наделить премьера правом выдвигать кандидатов на должность главы ведомства. Отставку правительства поддержали оппозиционные демократы, которые затем помогли утвердить миноритарный кабинет во главе с бывшим министром финансов Ионом Кику. Половину портфелей в нем получили члены команды президента. О его первоочередных задачах, причинах распада коалиции, дальнейшем развитии ситуации в стране в интервью ТАСС рассказал президент Молдавии.

— Игорь Николаевич, после смены правительства в ряде СМИ вас назвали «новым хозяином Молдавии», люди которого теперь возглавляют парламент, правительство, столичную мэрию и другие госструктуры. Были и сравнения с бежавшим Плахотнюком, без отмашки которого, как здесь шутили, раньше в стране даже мухи не летали.

— Для подобной эйфории нет повода. Хочу напомнить, что правительство Кику — миноритарное, его поддержали социалисты, у которых 36 из 101 мандата в парламенте, и демократы.

Но эти партии не сформировали правящую коалицию, не договаривались о совместных действиях, программе на какой-то период. При такой ограниченной поддержке в парламенте ему будет очень непросто работать.

А социалисты, как я уже говорил, никогда не станут формировать правящее большинство за счет перекупки депутатов, как это делал Плахотнюк. Также мы не намерены создавать коалицию с Демпартией, которая ещё является достаточно токсичной для любого совместного правления. Так что слухи о новой диктатуре не имеют никаких оснований.

— Почему коалиция, с которой люди связывали надежды на перемены в стране, так быстро приказала долго жить?

— Вы хорошо подметили про ожидания перемен. Ни президент, ни социалисты не хотели разрушать эту коалицию.

Мы были готовы поддерживать правительство Санду, однако оно оказалось одним из самых неэффективных в истории страны.

Об этом мне все чаще говорили во время встреч в регионах как руководители на местах, так и простые люди. Они ждали от министров конкретной работы по наведению порядка в стране, надеялись на перемены к лучшему. Но так и не дождались их.

— Со своей стороны Санду отвергала эти обвинения, называя свое правительство лучшим в молдавской истории.

— Ее кабинет формировался за считанные часы в дни июньского кризиса. Кадровый состав оказался очень слабым — большая часть министров не имела ни опыта управления, ни необходимых знаний о вверенной отрасли. Многие, поднаторев на проектах в неправительственных организациях или блогерстве, понятия не имели, как работает правительство, министерство. Неподготовленность к решению проблем будь то в экономике или сельском хозяйстве, здравоохранении или образовании, отсутствие системного мышления, кадрового резерва привело к чехарде перестановок на всех уровнях. Многие опытные управленцы, которые остались после волны увольнений, нередко уходили сами. Исполнительную власть лихорадило — как свидетельствуют данные статистики, к ноябрю в стране серьезно ухудшилась ситуация в экономике, социальной сфере, упали доходы в бюджет, в ноябре начались задержки по зарплатам бюджетникам.

— Вы говорили об этом с премьером, министрами?

— Много раз, но они были глухи к предупреждениям. А ведь все можно было поправить, внеся изменения в персональный состав кабинета, программу его действий. Однако возможности социалистов здесь были ограничены. Как вы знаете, все министерства в правительстве, за исключением Минобороны, по коалиционному соглашению возглавили представители Асum. Лидеры которого категорически отказались даже обсуждать возможность перемен с партнерами по коалиции.

— Многих удивило, что кабинет Санду ушел в отставку на удивление легко и спокойно, словно специально выставив партнерам по коалиции неприемлемые условия назначения генпрокурора.

— Кризиса можно было избежать, если бы они отозвали эту свою инициативу, чтобы обсудить её с нами. Но премьер категорически отказалась, хорошо понимая, что социалисты не пойдут на нарушение закона. Тем не менее после отставки кабинета я, согласно конституции, первыми пригласил лидеров Асum на консультации по кандидатуре нового премьера, фактически предложив им начать с нового листа. Но они снова отказались.

— Почему?

— Думаю, не последнюю роль здесь сыграли местные выборы, которые продемонстрировали падение поддержки Асum со стороны избирателей. Они проиграли борьбу в большинстве регионов, в том числе и в Кишиневе, где впервые за последние десятилетия победил кандидат левых партий — представитель социалистов Ион Чебан. Он уверенно обошел во втором туре сопредседателя Санду по Асum Андрея Нэстасе. При таком раскладе единственным выходом для лидеров блока стало возвращение в привычную и комфортную для них оппозицию. Чтобы, критикуя власть, попытаться вернуть утерянные симпатии избирателей.

— Судя по заявлениям Санду, она настроена на реванш — выступая на прошлой неделе на съезде Европейской народной партии в Загребе, бывший премьер пообещала, что на предстоящих в будущем году президентских выборах вернет страну на «проевропейский путь». А на днях призвала молдавских политиков выстраивать общий фронт борьбы с президентом.

— Ее действия предсказуемы. После проигрыша на выборах мэра Нэстасе практически потерял шансы стать лидером правых сил. У Санду они пока что возросли. В этой ситуации она попытается раскручивать имидж политика, который хотел бороться с мафией, коррупцией, но ему якобы не дали. С точки зрения её узких, личных политических интересов это, может быть, и выверенный шаг. Плохо, что сделан он не в интересах людей, которые связывали с правительством надежды на перемены. Как выяснилось, пойдя на развал коалиции, она не посоветовалась ни с членами своей команды, проигнорировала позицию наших внешних партнеров как с Запада, так и Востока, которые поддержали правящую коалицию в критический момент, за что мы им благодарны. Некоторые из них узнали о кризисе из прессы.

Действия премьера вызвали недоумение в Брюсселе, Москве, Вашингтоне, других столицах — как мне известно, там разочарованы.

— Ряд экспертов считают, что демократы, которые после бегства Плахотнюка поутихли, ожидая громких расследований, после поддержки кабинета Кику получили прощение прежних грехов?

— Никакой индульгенции не будет. Мы продолжим начатую реформу юстиции, борьбу с коррупцией. Все громкие дела будут расследованы, те, кто виновен в преступлениях, совершенных при режиме Плахотнюка, ответят по закону. Такую задачу я поставил перед правоохранителями, в том числе и перед новым генеральным прокурором Александром Стояногло.

— А где гарантия, что демократы потом не пойдут на альянс с Асum, чтобы свалить кабинет Кику и отправить в оппозицию уже социалистов, как это уже не раз бывало в молдавском парламенте? Эксперты, которые пророчат такой сценарий, даже говорят о возможном возвращении в страну Плахотнюка…

— В нынешней ситуации такой сценарий означает неминуемый роспуск парламента. Но как показали недавние местные выборы, демократы, которые контролируют в нем почти треть мест, как и другие оппозиционные партии, к новой избирательной кампании не готовы. Они рискуют в несколько раз уменьшить свое представительство в законодательном органе, а социалисты — увеличить. Если кто-то из бывшего руководства демократов захочет сыграть в «американскую рулетку», уповая на бежавшего в США Плахотнюка, не думаю, что остальные члены партии согласятся выстрелить себе в ногу.

Я убежден, что правительство Кику, которое сформировано не по партийной принадлежности, а из технократов, которые знают, что делать, восстановит государственное управление. Нынешний кабинет вполне может проработать до очередных парламентских выборов в 2023 году. Не думаю, что оппозиция, которая так много говорит о реформе юстиции, борьбе с коррупцией, не поддержит действия правительства в этом направлении. Или, например, откажется проголосовать за предложенный им бюджет социальных инициатив, направленный на улучшение благосостояния населения.

Что касается судьбы Плахотнюка, то я уже говорил, что он может вернуться в страну только в наручниках. По нашим данным, он скрывается в США, где хочет получить политическое убежище, чтобы избежать экстрадиции в Молдавию или Россию, где его объявили в розыск по возбужденным уголовным делам. По американским законам, для получения убежища необходимо как минимум три года не покидать территорию страны. Думаю, процессы по нему выведут на новый уровень, будут и запросы по его выдаче.

— Почему в США его приютили?

— Те, кто помог бежать Плахотнюку, рассчитывали как минимум на его контроль над Демократической партией. Он обещал им обеспечить поддержку проевропейскому правительству Санду и воспрепятствовать укреплению у власти социалистов, которые проводят взвешенную внешнюю политику в интересах страны.

Также его планировали использовать в борьбе с Россией, провокации против которой он неоднократно устраивал в последние годы по заказу извне.

Это и высылки российских дипломатов, журналистов, политиков, ограничения российских СМИ, запреты на визиты в Россию молдавских чиновников, другие действия, которые привели к охлаждению в отношениях наших стран на уровне правительства и парламента.

Однако те, кто его приютили, похоже, понимают, что он уже вряд ли им пригодится. Новое руководство Демпартии дистанцируется от олигарха, за которым тянется шлейф негатива, — недавно у некоторых его ближайших соратников потребовали сдать депутатские мандаты. Понимает это и сам Плахотнюк, который с помощью своего окружения недавно вбросил в СМИ дезинформацию об охоте, которую якобы ведут за ним представители российских спецслужб. Делается это с расчетом добиться от США отказа в его выдаче.

— Создавая коалицию с Аcum, социалисты договорились отказаться от разъединяющей страну геополитики. Но недавно со стороны правых нового премьера обвинили, что с первым визитом он отправился в Москву. Некоторые СМИ даже запестрели заголовками, что «Додон разворачивает Молдавию к России и спиной к Западу».

— Здесь нелишне напомнить, что приглашение приехать в Россию получила от председателя правительства РФ Дмитрия Медведева Санду!

— Да, в интервью ТАСС в июне она рассказала, что поедет в Москву в ближайшее время, чтобы обсудить важнейшие для страны вопросы расширения экспорта молдавской продукции, непростую ситуацию с поставками газа накануне зимы. Но прошло пять месяцев…

— А визит так и не состоялся. Для решения этих и других важнейших для страны вопросов в Москву срочно вылетел Кику…

— Почему же она не поехала?

— Я неоднократно говорил с ней по этому поводу, она обещала, но… Думаю, это тоже связано с недавними местными выборами. Дело в том, что некоторые наши проевропейские политики так запугали своих избирателей «российской угрозой», что сами стали бояться. Нет, не мифической угрозы Москвы! А напуганных ими же избирателей, которые могут обвинить их в измене!

Мне жаль, что некоторые наши коллеги все ещё мыслят рудиментами холодной войны, не понимают, что мир стремительно меняется. Молдавия, как и другие страны нашего непростого региона, должна проводить взвешенную внешнюю политику, отстаивая свои интересы. Когда несколько лет назад я объявил, что мы будем проводить такую политику, меня многие не поняли, в том числе и среди сторонников социалистов. Но мы обречены развивать стратегическое партнерство с Россией, внедрять соглашения, подписанные с ЕС, США, взаимодействовать с Китаем, дружить со своими ближайшими соседями — Румынией и Украиной. Этому нет альтернативы.

Хочу заметить, что с Россией, учитывая, что отношения между нашими странами несколько лет пытались испортить по указанию Плахотнюка и его заграничных кураторов, сотрудничество наращивается опережающими темпами, в том числе на правительственном, парламентском и других уровнях. На днях в Москве провел важные переговоры Кику, достигнуты договоренности о снижении цены на поставляемый нам газ, дальнейшей либерализации торговли, что позволит расширить экспорт молдавской продукции. Условились начать процесс подготовки и выработки механизма утилизации боеприпасов из Приднестровья.

Российская сторона заявила о готовности рассмотреть возможность выделения нам кредита $500 млн на инфраструктурные проекты — строительство дорог, модернизацию транспортной инфраструктуры.

В Москву для обмена опытом со своим коллегой Сергеем Собяниным отправился на прошлой неделе и новый мэр столицы Чебан. Я надеюсь, что до Нового года мы проведем очередную встречу с президентом России — она может состояться ещё до запланированного на 20 декабря неформального саммита лидеров СНГ в Санкт-Петербурге.

— Как идут переговоры о поставках газа, которые теперь зависят не от России и Молдавии, а украинского транзита, по которому пока не могут договориться?

— Независимо от того, как договорятся Москва, Брюссель и Киев по транзиту, газ мы получим. Конечно, Молдавия заинтересована сохранить прежний маршрут через Украину — это выгодно для нас по ценам, другим условиям. Но если не получится, будут задействованы другие варианты. Это может быть и «Турецкий поток», другие альтернативные маршруты, но в любом случае хочу заметить, что это будет российский газ. Правда, на всякий пожарный случай мы создали и небольшие резервы мазута для больших городов.

— Как будет при этом получать газ Приднестровье? Есть ли решение проблемы с многомиллиардной задолженностью за газ непризнанной республики?

— Население Приднестровья обязательно будет обеспечено газом, как и жители других регионов страны. Что касается исторической задолженности Приднестровья за газ, то эта проблема будет решаться в ходе переговоров с Российской Федерацией.

Источник: https://nstarikov.ru/igor-dodon-moldavija-budet-otstaivat-svoi-interesy-111013