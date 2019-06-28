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Президент Молдавии Игорь Додон: «И Путину, и Трампу, и Меркель я говорил: не буду аннулировать соглашение с Европой. Но при этом мы вернем дружеские отношения с Россией»

14:45. 28 июня 2019 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Комсомольская правда @ Дарья Асламова

Двоевластие в Молдавии закончилось. Несколько лет страну держал за горло бывший сутенер, шантажист, любитель подглядывать в замочную скважину, олигарх Влад Плахотнюк. Он хвастался, что у него на каждого припасен компромат. И это не было преувеличением. Грабил он широко, но щедро платил чиновникам вторую зарплату в конвертах.

А у себя в резиденции сидел президент страны Игорь Додон, почти полностью лишенный полномочий. Полтора года назад, когда я пыталась встретиться с Додоном, люди Плахотнюка вынесли меня на руках из аэропорта, раскачали и забросили в самолет на Бухарест.

Но в июне этого года три соперничающих державы – РоссияЕвросоюз и США – решили, что время Плахотнюка прошло. Как все это было, расскажет сам президент Игорь Додон, с которым мне, наконец, удалось встретиться.

— В Молдавии большие перемены. Общими усилиями стране удалось избавиться от раковой опухоли под названием правление олигарха Плахотнюка. Вы лично чувствуете себя победителем?

— Да. Я лично считаю, что в этой ситуации победил. Изначально все риски были мои. 8 июня я собрал свою фракцию партии социалистов и сказал: есть два сценария. Согласиться с решением Конституционного суда, согласно которому президента отстранили от власти и распустили парламент. Или мы договариваемся с правой партией ACUM, идем на взаимные уступки и сегодня же избираем правительство. Но по второму сценарию есть риски, что на всех нас откроют уголовные дела. Мы не были уверены, что кто-то депутатов из трусости не сбежит, и мы окажемся без большинства в парламенте. Я рисковал не только собой, но и семьей. Было много угроз. Я знаю Плахотнюка. Он этого просто так не оставит. Я человек злой, и память у меня хорошая, но до его злопамятности мне далеко. У него ко мне личный счет.

— Объясните мне, как в центре Европы в XXI веке один человек мог несколько лет держать в заложниках целое государство! Он контролировал абсолютно все: правительство, силовиков, судебную систему, аэропорт, границы и таможню, 700 мэрий из 800. Имел медиаимперию. Все-таки Молдавия — не Зимбабве.

— Объясняю. У нас разделенное общество: 50 процентов за сближение с Европой, 50 – за сближение с Россией. За 27 лет мы не нашли общего языка, и нашлись ушлые ребята, которые играли на противоречиях. Они стравливали большие партии. То, что сейчас случилось, беспрецедентно. Если сохранится союз правых и социалистов, это может привести к консолидации молдавского общества. И никогда ещё не было консенсуса по вопросу Молдавии трех главных игроков: России, США и Евросоюза.

— Что это было — «вторая Ялта»? Вдруг три враждующих державы заключают союз по поводу маленькой Молдавии.

— Мне не нравится термин вторая Ялта. Там делили мир. Но с другой стороны впервые за много лет Запад и Восток выработали общую позицию, несмотря на борьбу между ними. (Термин «холодная война» мне тоже не нравится). И я не исключаю, что подобный пример взаимодействия может быть использован на других площадках.

— Уже ходят слухи об Украине. Что Молдавия – это так, разминка.

— Там другая ситуация, и все сложнее. Там война и кровь.

В стране разделенное общество: 50 процентов за сближение с Европой, 50 – за сближение с Россией Фото: REUTERS

В стране разделенное общество: 50 процентов за сближение с Европой, 50 – за сближение с Россией © Фото: REUTERS

— Но вернемся к вашим реалиям. Вам сейчас предстоит расчистить авгиевы конюшни. Практически весь бюрократический управленческий аппарат за долгие годы был коррумпирован и развращен. Это около 40 тысяч чиновников. Где вы возьмете кадры: честных, порядочных и квалифицированных работников?

— Слово «чистка» напоминает мне вендетту. Уволить первые и вторые эшелоны министерств надо грамотно и по закону. Проблема ведь в руководстве, а честные люди есть во всех структурах. Когда мы сидели в парламенте без света, окруженные полицией, мы получали множество смсв нашу поддержку и от простых людей, и от чиновников тоже.

— Но давайте откровенно: это не было революцией.

— Я полностью с вами согласен. Если бы нас не поддержали внешние партнеры, Плахотнюк зубами бы порвал всех. У нас уже ведь был случай в 2016 году, когда возмущенные граждане прорвались в парламент, и все висело на волоске. А не получилось потому, что Америка поддержала Плахотнюка. А сегодняшняя победа – это результат нашей активной взвешенной политики. И Путину, и Трампу, и Меркель я говорил, что не буду аннулировать соглашение с Европой. Но при этом мы вернем хорошие дружеские отношения с Россией. И как ни странно, это успокоило всех.

— Какова роль России в этих событиях?

— Дмитрий Козак, представитель президента России, выступал четко, ясно, понятно. Его послание поменяло позицию правых сил. Он сумел убедить их сесть за стол переговоров с нами, социалистами. Он просто назвал вещи своими именами.

Плахтонюк пытался раскачать страну © Фото: REUTERS

— Чтобы сковырнуть гнойник под названием олигарх Плахотнюк понадобилась помощь трех великих держав. Разве можно после этого назвать Молдавию независимой страной?

— Конечно. Не получалось сковырнуть, потому что кое-кто из великихдержав этот гнойник поддерживал. Плахотнюк все время мастерски разыгрывал одного против другого. Мы бы в любом случае это сделали, но если бы американцы не выступили против него, дело бы не обошлось без большой крови, потому что Плахотнюк держался бы до последнего патрона.

— Ни для кого не секрет, что после февральских выборов вы вели переговоры с Демократической партией Плахотнюка о коалиции. Как вообще с таким негодяем можно было сесть за один стол?

— Это был провоцирующий маневр, иначе мы не сошлись бы с правой партией.

— То есть вы способны на разводку, на хитрость?

— Но это нормально. Я реалист. Ни одна партия, которая заключала союз с Плахотнюком, не выжила. Он всех сожрал. Где Филат, у которого была серьезная партия? В тюрьме. Где либералы, которые контролировали Кишинев? Где проевропейский чистенький Юрий Лянкэ? Где коммунисты, которые пошли с ним на сговор? Нет их. Я уверен: если бы мы сделали коалицию с Плахотнюком, к осени нас уже бы не было.

— Почему в Молдавии при слове «федерализация» у всех политиков пена начинает изо рта идти?

— Это как табу. Особенно после событий на Украине. Никто даже не понимает, что это. Вплоть до глупостей: это значит, мы будем под Россией и ничего не сможем контролировать! Давайте отставим эту тему в сторону. Нет такой темы и повестки дня. Главное, не допустить дестабилизации. К сближению с Приднестровьем мы идем маленькими шагами. Мы признали их школьные дипломы. Мы можем ездить друг к другу в гости. У нас серьезная экономическая интеграция. Приднестровцы регистрируют свои предприятия здесь, у нас, активно торгуют с Европой, при этом не платят НДС, налог на прибыль. Мы дали им преференции. У нас даже единая шахматная федерация, и я, кстати, ее президент.

— Россия дает Приднестровью бесплатный газ, и якобы долг висит на Молдавии. Это так?

— Не так. Да, за 26 лет накопился долг около семи миллиардов долларов, но не на нас. Есть предприятие Молдовагаз, оно должно Газпрому, а Газпром является учредителем и имеет контрольный пакет Молдовагаз. То есть дочерняя компания Газпрома должна ему внутри цепочки. Может, Россия спишет.

— Говорят, это тот пряник, с которым сейчас представитель президента России Дмитрий Козак едет в Приднестровье. Этакое принуждение к федерализации.

— Не думаю. Но переговоры с Приднестровьем нужно вести в срочном порядке. Приведу хотя бы один аргумент. С 1 января газ со стороны Украины не пойдет.

— То есть, если закроется украинская труба, газ в Приднестровье будет поступать с кишиневской стороны.

— Разумеется. Нам придется покупать газ у румын (а румынская труба так и не достроена), и Приднестровью нужно будет ПОКУПАТЬ газ. Нас просто не по карману давать его бесплатно. Если, не дай Бог, закроют трубу через Украину, даже не знаю, как мы выживем. Я до сих пор помню январь 2009 года, когда каждый день был страх, что страна замерзнет. Нужно срочно начинать переговоры и с Газпромом, и с румынами, и с Приднестровьем, не дожидаясь кризиса.

Президент Молдавии Игорь Додон © Фото: REUTERS

— Последние годы вы царствовали, но не правили. Пять(!) раз вас отстраняли от власти только для того, чтобы подписать неудобный закон. Это уже унижение! Почему вы не вывели людей на улицу?

— Да, возникали мысли поднять народ. И последние события показали, что я поступил правильно. Я напрасно подставил бы людей, а Запад поддержал бы Плахотнюка только в пику России. Вытаскивать меч нужно тогда, когда ты можешь победить. А просто так махать им – это глупость.

— Вас часто называют молдавским господарем. Это комплимент или оскорбление?

— А что такое господарь? Это хозяин дома. Господарь – это не обязательно богатый человек, но хозяйственный. У него сад, погреб в доме с хорошим вином. Давайте я вас в следующий раз приглашу в свою резиденцию или в свой сельский дом. И вы увидите, что у нас полсела – господари. Это люди, любящие свою землю.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/105213

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