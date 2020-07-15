Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 июля 2020
- 10:06 Эрдоган рассказал, как исправил «историческую ошибку».
- 06:00 Египет разрешил войскам вступить в войну против Турции и её боевиков — подробности.
- 05:30 ВКС России нанесли массированные удары по объектам врага после подрыва БТРа в Сирии (ВИДЕО).
- 04:23 Турция нарушила статус-кво: это влияет на весь комплекс взаимоотношений на континенте.
- Вчера 23:35 Подрыв российско-турецкого патруля.
Эрдоган рассказал, как исправил «историческую ошибку»
Турецкие власти, превратив собор Святой Софии в мечеть Айя-София, исправили допущенную в 1935 году историческую ошибку. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы исполнили волю 83 млн граждан Турции. В 1934 году ее превратили в музей.
Сейчас мы исправляем эту ошибку, это наше суверенное право», — добавил президент.
Эрдоган подчеркнул, что Айя-София была превращена в мечеть не из церкви, а из музея.
«У нас ни в коем случае нет вражды к представителям других религий — наоборот, есть уважение. У нас в 4–5 раз больше культовых строений для немусульман, чем в Европе для мусульман», — заключил турецкий президент, отметив, что власти продолжат следить за сохранностью Айя-Софии «как за сокровищем».
Напомним, статус Айя-Софии в качестве государственного музея был утвержден правительственным решением 24 ноября 1934 года, подписанным основателем Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком.
Государственный совет Турции 10 июля этого года отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Затем Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения.
Ряд европейских стран осудили решение турецких властей, назвав такой шаг вызовом всему миру.
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Египет разрешил войскам вступить в войну против Турции и её боевиков — подробности
Во вторник парламент Ливии — палата представителей, которая заседает в городе Тобруке на востоке страны, — разрешил армии Египта вмешаться в ливийский конфликт.
Парламент разрешил вооруженным силам Египта вмешаться в войну, много лет продолжающуюся в соседнем североафриканском государстве. Об этом говорится в официальном заявлении законодательного органа, который сотрудничает с Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.
«В свете того, что наша родина подвергается прямому вторжению со стороны Турции, а также нарушения суверенитета Ливии <…> парламент Ливии приветствует высказывания египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси <…> Мы призываем братские египетские войска присоединиться к ливийской армии для противодействия оккупации и защиты безопасности страны и всего региона», — говорится в тексте.
Напомним, в Ливии несколько лет параллельно существуют две конкурирующие параллельные структуры исполнительной власти — ПНС в Триполи и пользующийся поддержкой ЛНА временный кабинет на востоке страны. Весной 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, из-за этого ПНС экстренно обратилась за поддержкой к Анкаре, направившей в страну свой экспедиционный корпус, сирийских боевиков и корабли.
Ситуацию прокомментировали специалисты по Ближнему Востоку и Африке — авторы Telegram-канала «Фалафельная».
«Ночью Палата представителей (избранный постоянный парламент) Ливии, действующая на востоке при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, разрешила египетским силам вмешаться в конфликт с Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте законодательного органа.
Текст достаточно интересный: с одной стороны, призыв вмешаться, с другой — вмешаться тогда, когда Египет сочтет нужным для себя. Напомню, что председатель Палаты представителей Агила Салех уже обращался с подобным призывом к Египту. Когда он был в Москве, я спрашивала, будет ли он делать свое обращение более официальным и в каком случае. Он тогда ответил, мол, Египет уже может вмешаться тогда, когда сочтет нужным. Но все же решили пойти на следующий шаг. Уже не просто слова Салеха, а официальное заявление парламента. Но Египту по-прежнему нужно решить, когда, и, если он готов, ввести войска.
В конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. По его словам, „красной чертой“ для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.
Выдержки из текста решения Палаты представителей:
«В свете того, что наша родина подвергается прямому вторжению со стороны Турции, а также нарушения суверенитета Ливии <…> парламент Ливии приветствует высказывания египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси <…>
Мы призываем братские египетские войска присоединиться к ливийской армии для противодействия оккупации и защиты безопасности страны и всего региона“.
„Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран“.
„Турецкая оккупация представляет собой прямую угрозу для нашей страны и соседних стран, прежде всего Египта, и она не остановится, если усилия арабских соседей не будут объединены“.
Ливийский парламент также подчеркнул, что обеспечение справедливого распределения благосостояния народа и доходов от нефти является законным требованием всего народа.
Интересно, что 11 июля вооруженные силы Халифы Хафтара приказали прекратить дальнейший экспорт нефти».
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ВКС России нанесли массированные удары по объектам врага после подрыва БТРа в Сирии (ВИДЕО)
Самолёты ВКС России нанесли серию мощных ударов по объектам террористов в зоне деэскалации Идлиб.
После утреннего подрыва российско-турецкой военной колонны с помощью начинённой взрывчаткой машины со смертником, днём во вторник боевая авиация ВКС РФ начала настоящую охоту на боевиков в провинциях Латакия и Идлиб.
Воздушные налёты последовали и к югу от трассы М4, недалеко от места подрыва БТР военной полиции и бронеавтомобиля Kirpi ВС Турции.
Ракетно-бомбовые удары настигли боевиков в районах Джебель аль-Акрад и Джиср-эш-Шугур, из которых бандформирования регулярно запускают свои кустарные ударные дроны в попытках атаковать авиабазу Хмеймим.
Несколько авиаударов пришлись по опорному пункту джихадистов в районе н. п. Кбана, в результате чего были разрушены полевые штабы и траншеи.
По имеющимся данным, затем ВКС России атаковали вдоль оси Латакия — Идлиб, причем основными целями были джихадисты Туркестанской исламской партии и связанной с «Аль-Каидой»* группировки «Хуррас ад-Дин», передаёт AMN.
В то же время российские военные самолеты были замечены пролетающими над районом Джебел аз-Завия на юге Идлиба.
Эти разведывательные полеты, вероятно, дали Сирийской Арабской армии (САА) координаты сил террористов в Джебель аз-Завии, поскольку подразделения САА позже нанесли серию артиллерийских и ракетных ударов по боевикам в этом районе.
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Турция нарушила статус-кво: это влияет на весь комплекс взаимоотношений на континенте
В формате видеоконференции состоялось заседание Международного Секретариата и председателей комиссий Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП). В его работе приняли участие парламентарии из 20 стран.
Подробности «Русской Весне» рассказали в пресс-службе комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Участники заседания выразили глубокую обеспокоенность тем, что пандемия СOVID-19 стала одной из мировых проблем и повлияла на общее благополучие и здоровье всего человечества, и ни одна страна не застрахована от ее последствий.
По словам Председателя комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, Президента МАП Сергея Гаврилова, «парламентская жизнь испытала на себе существенные ограничения в период пандемии, при этом парламентская работа была чрезвычайно востребована».
«Парламент России внес серьезные изменения в законодательство для облегчения положения, в частности, религиозных конфессий: эти изменения коснулись налогообложения, выплат в страховые фонды, адресной финансовой помощи и льгот по оплате ЖКХ.
Были приняты меры по улучшению профилактики и лечения больных, обеспечению прав верующих и поддержке социального служения религиозных организаций.
Уверен, что подобные задачи решали все наши коллеги, и нам стоит обменяться опытом работы в чрезвычайных условиях», — сказал парламентарий.
В ходе заседания особое внимание было уделено важному событию — 75-летию Великой Победы над нацистской Германией.
«Мы знаем, что Советский Союз внес основной вклад в разгром врага. Но мы никогда не забудем и вклад в общую победу союзников из Объединенных Наций и героических партизан — участников антифашистского сопротивления — из Греции, Сербии, Черногории, которые своим мужеством и самопожертвованием приближали разгром врага, а также солдат болгарской и румынской армий, с осени 1944 года воевавших вместе с советскими солдатами», — отметил Сергей Гаврилов.
Участники видеоконференции осудили изменение статуса музея Собора Святой Софии в Стамбуле, являющегося важным общехристианским символом и памятником культуры мирового значения.
«К сожалению, все призывы международной общественности к турецким властям предпринять шаги для предотвращения ущерба, который может нанести поспешное изменение музейного статуса этого Собора, не подействовали на адресатов.
Мы в очередной раз убедились в том, насколько опасно было ставить под сомнение десятилетиями сложившийся status quo во взаимоотношениях различных религиозных организаций и государств.
И если события в Черногории могли показаться кому-то частным случаем внутриправославных споров о юрисдикции, происходящим в маленькой балканской стране, то изменение статуса Святой Софии, очевидно, затрагивает всех православных христиан и влияет на весь комплекс взаимоотношений на нашем континенте. И как бы ни развивались последствия этого прискорбного решения в будущем, мы еще не раз должны будем вспомнить о том, насколько открытым миру является наш общеправославный дом, насколько могут влиять на нас события вне его», — отметил Сергей Гаврилов.
Участники заседания высказались в поддержку усилий Предстоятелей Поместных Православных Церквей, направленных на защиту христианского наследия в исторически значимых для христиан местах, в частности, на Севере Кипра, в Иерусалиме и Стамбуле (Константинополе) и призвали коллег-членов турецкого парламента, который является членом «Альянса цивилизаций» ООН, сохранить мировые культурные ценности и способствовать межконфессиональному миру.
В работе заседания от Государственной Думы также приняли участие депутаты-члены постоянной делегации Государственной Думы в МАП Дмитрий Вяткин, Константин Затулин, Иван Сухарев и Алексей Чепа.
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Подрыв российско-турецкого патруля
Видео подрыва совместного российско-турецкого патруля https://colonelcassad.livejournal.com/6018532.html.
Похоже на подрыв шахид-мобиля.
Последствия можно увидеть на заглавной фотографии.
Министерство обороны Турции отметило, что в результате атаки погибших среди российских и турецких солдат не было, российская и турецкая машины получили повреждения. Патрули будут продолжаться с принятием необходимых мер безопасности. Точное кол-во раненых турецких солдат пока неизвестно (у наших трое раненых).
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“Парламент Ливии разрешил армии Египта вмешаться в ливийский конфликт.” что ПНС, что Хафтар марионетки США. Обычный метод развязывание войны. Как на Украине: фашистские марионетки с одной стороны, Малофеевские республики(американский агент в виде псевдопатриота) с другой. Хотели быструю утилизацию населения Украины провести, но Путин заморозил войну.
Да ничего он не морозил.
Все энтузиасты друг друга в первый год перебили.
А те что остались не проявляют энтузиазма.
Т.е по вашему Мозговой Захарченко Дремов Гиви это агенты чьи то? Ну тогда и батька Махно агент и Троцкий. Я думаю что герои Донбасса это богатыри патриоты а вот армии турецкая еврейская иранская и наша в том числе это шушера которая гоняет толпой патриотов Сирии и Ливана и стравливает их между собой.
Придумываете то чего я не писал. А вы будете отрицать что Малофеев работает на США? И что часть высшего руководства республик просто напросто пришли из его бизнес структур. Дорогой мой друг, если бы цель была вернуть Украину, это было бы сделано уже давно, без единой капли крови, методом культурного сотрудничества.