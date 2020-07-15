Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 июля 2020

Во вторник парламент Ливии — палата представителей, которая заседает в городе Тобруке на востоке страны, — разрешил армии Египта вмешаться в ливийский конфликт.

Парламент разрешил вооруженным силам Египта вмешаться в войну, много лет продолжающуюся в соседнем североафриканском государстве. Об этом говорится в официальном заявлении законодательного органа, который сотрудничает с Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

«В свете того, что наша родина подвергается прямому вторжению со стороны Турции, а также нарушения суверенитета Ливии <…> парламент Ливии приветствует высказывания египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси <…> Мы призываем братские египетские войска присоединиться к ливийской армии для противодействия оккупации и защиты безопасности страны и всего региона», — говорится в тексте.

Напомним, в Ливии несколько лет параллельно существуют две конкурирующие параллельные структуры исполнительной власти — ПНС в Триполи и пользующийся поддержкой ЛНА временный кабинет на востоке страны. Весной 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, из-за этого ПНС экстренно обратилась за поддержкой к Анкаре, направившей в страну свой экспедиционный корпус, сирийских боевиков и корабли.

Ситуацию прокомментировали специалисты по Ближнему Востоку и Африке — авторы Telegram-канала «Фалафельная».

«Ночью Палата представителей (избранный постоянный парламент) Ливии, действующая на востоке при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, разрешила египетским силам вмешаться в конфликт с Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте законодательного органа.

Текст достаточно интересный: с одной стороны, призыв вмешаться, с другой — вмешаться тогда, когда Египет сочтет нужным для себя. Напомню, что председатель Палаты представителей Агила Салех уже обращался с подобным призывом к Египту. Когда он был в Москве, я спрашивала, будет ли он делать свое обращение более официальным и в каком случае. Он тогда ответил, мол, Египет уже может вмешаться тогда, когда сочтет нужным. Но все же решили пойти на следующий шаг. Уже не просто слова Салеха, а официальное заявление парламента. Но Египту по-прежнему нужно решить, когда, и, если он готов, ввести войска.

В конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. По его словам, „красной чертой“ для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.

Выдержки из текста решения Палаты представителей:

«В свете того, что наша родина подвергается прямому вторжению со стороны Турции, а также нарушения суверенитета Ливии <…> парламент Ливии приветствует высказывания египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси <…>

Мы призываем братские египетские войска присоединиться к ливийской армии для противодействия оккупации и защиты безопасности страны и всего региона“.

„Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран“.

„Турецкая оккупация представляет собой прямую угрозу для нашей страны и соседних стран, прежде всего Египта, и она не остановится, если усилия арабских соседей не будут объединены“.

Ливийский парламент также подчеркнул, что обеспечение справедливого распределения благосостояния народа и доходов от нефти является законным требованием всего народа.

Интересно, что 11 июля вооруженные силы Халифы Хафтара приказали прекратить дальнейший экспорт нефти».

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