Почему ГДР живет в умах восточных немцев?



7 октября на востоке Германии тысячи людей будут поднимать тосты за несуществующую страну, которая, тем не менее, с каждым годом становится все популярнее и популярнее. В 1990-х немецкие эксперты говорили: старики из ГДР будут жить ностальгией, но молодежь уже не вспомнит о социалистической Германии.



На деле, однако, получилось иначе — новое поколение восточных немцев, говоря о том, что Эрих Хонеккер был диктатором, одновременно заявляет, что ГДР была справедливой страной, в отличие от современной Германии.

Навязанное разделение

Само дальнейшее существование Германии в 1945 году было под вопросом. Великобритания, к примеру, полагала, что страна, развязавшая две мировые войны, должна исчезнуть с карты мира, разделившись на несколько мелких государств.

Спас немцев Иосиф Сталин, руководствовавшийся формулой «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается». В конце концов члены антигитлеровской коалиции пришли к соглашению, что Германии быть. Но вот о том, какой ей быть, договориться оказалось куда сложнее.

В зонах оккупации, находившихся под контролем западных союзников, были установлены одни порядки, в советской оккупационной зоне — другие. Набирающая обороты «холодная война» фактически исключила возможность достижения взаимоприемлемых соглашений.

Одностороннее провозглашение при поддержке западных держав 23 мая 1949 года Федеративной Республики Германии окончательно похоронило надежды на компромисс. Более того, Конституция ФРГ в принципе не признавала возможность существования немецкого государства с иными ориентирами и иным политическим курсом.

Ответом на это стало создание 7 октября 1949 года Германской Демократической Республики в границах советской оккупационной зоны.

Другие немцы

Главный стереотип о восточных немцах гласит: все они были жертвами диктатуры и тотальной несвободы. Но парадокс заключается в том, что жители ГДР были освобождены от тяжелого чувства вины за Вторую мировую войну. Если западные союзники заставляли «своих» немцев постоянно каяться, то в СССР полагали, что ГДР, условно говоря, ведет свою историю не от Гитлера, а от лидера Коммунистической партии Германии Эрнста Тельмана, погибшего в нацистских концлагерях.

Германская Демократическая Республика позиционировалась как «витрина социализма», где было можно значительно больше, чем в Советском Союзе. Жители СССР замирали, когда на телеэкране появлялись номера балета телевидения ГДР, чьи солистки исполняли что-то больше похожее на картинки западной жизни, нежели на суровую социалистическую действительность.

Крепкая держава

Бытует мнение, что социалистическая Германия проиграла экономическое соревнование своему западному соседу, что и сделало ее крушение неизбежным.

Однако это довольно однобокая оценка. ГДР изначально оказалась в сложном положении, поскольку основные залежи каменного угля, железной руды, многих цветных металлов остались на территории Западной Германии. Социалистической Германии, по большому счету, приходилось начинать с нуля.

К 1980-м годам ГДР стала шестой страной Европы по объемам производства промышленной продукции. Страна была на ведущих позициях в мире в области машиностроения, электротехники и электроники, оптики, приборостроения.

Система образовательных и научных учреждений ГДР служила примером для многих стран мира.

В 1978 году первым немцем, покорившим космос, стал военный летчик из ГДР Зигмунд Йен.

Большую роль в Восточной Германии отдавали спорту. Команда ГДР занимала ведущие позиции на Олимпийских играх. Занятиям физической культурой уделялось огромное внимания, начиная с детства. Россияне постарше еще помнят спортивную программу телевидения ГДР «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас», которую показывали и в СССР.

Крушение иллюзий

Скептики усмехнутся: так почему же этот «рай на земле» рухнул столь молниеносно?

Экономические трудности и политическая турбулентность второй половины 1980-х сделали свое дело. Кроме того, политики ФРГ рисовали перед восточными немцами радужные перспективы.

«Нам обещали настоящий рай после крушения Берлинской стены, — говорят бывшие граждане ГДР, — но не предупредили, что в раю места хватит не всем».

По большому счету в ГДР, как и во всем социалистическом блоке, купились на обертку обещаний красивой жизни. Почему-то никто не думал, что куда-то может исчезнуть бесплатное жилье, доступное медицинское обслуживание, минимальные цены за коммунальные услуги и многие другие блага, которые восточные немцы считали само собой разумеющимися.

Сегодня от шестой экономики Европы не осталось даже воспоминания. Предприятия, составлявшие гордость ГДР, были уничтожены — западногерманским бизнесменам не нужны были конкуренты. Массовое закрытие предприятий породило высочайший уровень безработицы, а вслед за ним и отъезд «осси» на заработки к «весси».

«Остальгия» не проходит

Когда ушла эйфория объединения, обнаружился тяжелый психологический слом. Восточным немцам была уготована роль «жертв коммунистической системы», в рамках которой гордость какими бы то ни было достижениями представлялась совершенно недопустимой.

Но те, кто вчера еще чувствовал себя жителями передовой страны социализма, не готовы были считать себя «людьми второго сорта». В итоге в современной Германии даже появился специальный термин «остальгия», описывающий разочарование восточных немцев результатами объединения. Удивительнее всего то, что «остальгии» подвержены даже те, кто родился в XXI веке, через много лет после того, как ГДР прекратила свое существование.

Политики, оформлявшие объединение, не потрудились сделать хоть что-то, чтобы оно выглядело как слияние равных, а не как недружественное поглощение. При всем негативе к Хонеккеру и другим лидерам ГДР восточным немцам было крайне неприятно смотреть, как вождей их страны тащат на скамью подсудимых.Торжество победителей аукается Германии через тридцать лет самым неожиданным образом.Ущемленное достоинство жителей Востока привело к тому, что, помимо традиционно популярных здесь крайне левых, они голосуют и за крайне правых. Этому способствует и миграционный кризис — федеральные власти активно расселяют в восточных землях прибывающих в страну беженцев, что еще больше злит «осси».

Возрождение ГДР в какой-либо форме невозможно — что ушло, то ушло. Вот только память об этом государстве с каждым годом все светлее и светлее.



А передачу «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас» ликвидировали в 1991 году вместе с остатками телевидения ГДР. Продюсеры из Западной Германии заявили, что дети со спортивными играми не способны обеспечить нужного рейтинга.