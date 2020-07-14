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Оппозиционер Бабарико снят с выборов президента Белоруссии

13:02. 14 июля 2020 81 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
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Оппозиционер Бабарико снят с выборов президента Белоруссии | Русская весна

ЦИК Белоруссии отказался регистрировать кандидатом в президенты Белоруссии оппозиционера, экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который в настоящее время вместе с сыном находится в СИЗО по обвинению в многомиллионных хищениях.

На участие в выборах президента Белоруссии претендовали шестеро человек: Виктор Бабарико, Светлана Тихановская (супруга недопущенного к выборам блогера Сергея Тихановского, он также в настоящее время находится в СИЗО), экс-депутат Анна Канопацкая, глава белорусской партии «Грамада» Сергей Черечень, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев и действующий президент Александр Лукашенко.

Эти кандидаты смогли собрать необходимые 100 тысяч подписей для регистрации кандидатами. 

Еще одному оппозиционеру, основателю Парка высоких технологий Валерию Цепкало было отказано в регистрации, так как белорусский ЦИК забраковал более половины из сданных им 160 тыс. подписей. 

В ходе сегодняшнего заседания глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина также предложила не регистрировать кандидатом в президенты Бабарико.

Причинами для такого решения были названы создание им «преступной группы, незаконно зарабатывающей и отмывающей деньги», обнаруженные несоответствия в декларации о доходах и имуществе, а также тот факт, что в работе по продвижению Бабарико на пост президента участвовала «иностранная организация», уточнила председатель ЦИК.

На заседании Ермошина зачитала письмо из Комитета государственного контроля, в котором были изложены данные об обнаруженной комитетом преступной деятельности Бабарико.

Доводы представителя Бабарико о том, что озвученные обвинения в настоящее время не доказаны, ЦИК оставил без внимания.

У Виктора Бабарико есть три дня, чтобы обжаловать решение комиссии ЦИК.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1594719319

Метки: Новости

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