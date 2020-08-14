«Хотим жить с Россией! А нам вбивают в головы – все беды от нее…»
Я еще помню те времена, когда в редакцию «Комсомолки» приходили бумажные письма от читателей. Конверты приносили в огромном мешке! Сегодня для обратной связи достаточно нажать одну кнопку смартфона – в том же Телеграме. В белорусских протестах он играет не только роль координатора оппозиции. Это инструмент достучаться хоть до кого-то со своим мнением.
В основном пишут, конечно, противники Лукашенко. Но я призвал откликнуться и тех, кто за Батьку, и силовиков. Получился заочный спор Белоруссии.
Вот он.
«ОСТАЛЬНЫЕ КАНДИДАТЫ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРОТИВ МОСКВЫ»
- Я родился в СССР в простой семье. Я считаю россиян, украинцев и белорусов одним разделенным народом. Но со временем Лукашенко все резче стал высказываться в адрес России, например, про "не нашу войну". Стал намечаться разворот от России. Это очень огорчает. И меня, и огромное количество моих знакомых.
Многие спрашивают - а какого хрена тянуть кота за хвост и не делать конкретных шагов к интеграции? Но беда в том, что остальные кандидаты на этих выборах еще более одиозны по отношению к России.
А где информационная поддержка от РФ? Почему у нас на госсайте БелТА баннер с рекламой оформления «карты поляка»? Почему западные НКО тут как дома, а пророссийских даже не видно? Оппозиционные кандидаты просто вынудили меня голосовать за Лукашенко. Получился выбор из худшего...
«УСТАЛИ СЛЫШАТЬ, ЧТО МЫ - «НАРОДЕЦ»
- А мы хотим, чтобы Лукашенко признал, что он проиграл и спокойно ушел, - отвечает Олег. - Мы хорошо относимся и к России и к Западу. И у нас были лидеры, стоявшие за сотрудничество и с Москвой, и с Европой. За это Лукашенко посадил Бабарико, сказал, что он марионетка Газпрома, хотя все понимают - это выдумки. А Цыпкало просто не зарегистрировали.
Государственные СМИ говорят, что во всех наших бедах виноваты Запад и Россия. И президент все говорит, что «на колени Россия нас не поставит».
А мы просто хотим мира и устали слушать, что мы «народец», ждать зарплату по 500$, которую обещают уже лет 10.
«НИКАКИХ ПРЕТЕНЗИЙ КРОМЕ НЕЖЕЛАНИЯ ДРУЖИТЬ С РФ»
- Мы многодетная семья из Барановичей, четверо детей, - пишет Лев. - Нас все устраивает нам должны выделить квартиры. Дали 10 тысяч долларов на счет. Везде льготы, на все претензии, что мы писали президенту, нам ответили, и вопрос решился. К Лукашенко вообще никаких претензий. Кроме нежелания дружить с Россией.
«ХВАТИТ НАГНЕТАТЬ, ЖУРНАЛИСТЫ!»
- И я сторонник Лукашенко, мне 33 года. Работаю мастером на заводе, - пишет Георгий. - Строю дом. Хочу, чтобы всё стало как раньше, тихо и спокойно. Хватит нагнетать и сеять вражду между нашими странами. Да, я считаю, что это делают журналисты.
«ЧЕГО ЖЕ МОЛОДЕЖЬ НЕ ШЛА ГОЛОСОВАТЬ?»
- Я работала в день выборов на участке и видела, что из пришедших 80% были люди за 40 и пенсионеры, которые понятно за кого голосовали, - говорит Легенда. - Молодежи голосовало считанные единицы. Возвращаясь ночью с работы я встречала людей, шедших на протест. И это была молодежь, лет по 20. Чего же они не приходили на участок?
«БЫТЬ С РУССКИМИ»
- Я, как и миллионы простых белорусов, которые знают цену работе, семье и значение России - мы хотим быть с русскими и хотим хорошего президента! – парирует подписчик с ником Blane. - Мы устали от этой необразованности, похабщины и этой номенклатуры! Устали от отсутствия будущего!
«ОН РЕАЛЬНО СВЕРГАЛ САМ СЕБЯ»
- Я голосовала за Лукашенко, большинство моих знакомых – тоже. Но в этом году он реально свергал себя сам, - признается Инна. - Сначала у нас изменилась система оплаты труда бюджетников, люди потеряли в зарплате. Потом коронавирус. Терки с Россией, которые стали уж совсем неудержимые. И вишенкой – «вагнеровцы».
Насчет протестов. Не думаю, что проплаченных там много. Люди реально вышли. Зато сейчас власть сама нагнетает протест – жестокость силовиков вызывает недоумение. И распространяются слухи, что это не белорусский ОМОН. А если «не наш», то в Белоруссии подразумевается «российский».
«КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ЛОВЛЮ ПРОВОКАТОРОВ»
- Я из тех, кто уже устал каждый вечер ловить провокаторов, досматривать их, оформлять, видеть, что это не фейк, а реально подготовленные люди, - пишет мне V. - А потом, перед тем, как поспать днем, читать разные каналы и видеть те помои, которые льют на милицию. Я очень уважаю вас, и если вы думаете, что мы тупые животные без мозгов, вы ошибаетесь. Будьте объективны, в этом ваша сила как журналиста.
«У ОМОНА НЕРВЫ СДАЮТ»
- Отец, полковник МВД на пенсии, говорит что у них в ОМОНе нервы сдают, они там сейчас не спят практически, выматываются дико, поэтому и жестят, еще у них почти информации нет о том что происходит. Мечтают, чтобы все быстрее закончилось.
«ЖЕРТВ ИЗ СЕБЯ СТРОИТЬ МЫ ВСЕ УМЕЕМ»
- Какая бы ни была наша власть, но показывать голую задницу ОМОНу, орать на них, бросать камни, бутылки никто никому право не давал, - возмущается Мария. - Чего все ждали? Да, жестят и перегибают палку. Но я, и многие не винят их. Никто не просит беременных и подростков идти в гущу противостояний. А жертв из себя строить мы все умеем. Я не за Лукашенко, я против Гражданской войны.
«ПРЕМИЯ 500$»
- Страна погибает. Из-за одного человека страдает столько людей, - негодует Мила. - Силовики стали жестить, после того, как за каждый день выхода обещали премию от 500$... Они творят ужасы, бьют людей, разбивают стекла машин...
- Здравствуйте, я из ОМОНа. Так понятно объясняю? – подпись под фото горящих «беркутовцев» на киевском Майдане.
«ГОВОРЮ, ЧТО ГОЛОСОВАЛ ПРОТИВ ВСЕХ»
- Очень жаль, что люди не смотрят шире. Не научило их ни Косово, ни Сирия, ни Майдан... – сетует еще один мой подписчик. - Запад все таки больше зло, чем добро, а эти кандидаты именно оттуда и ставятся. У меня вокруг все против Лукашенко, поэтому я вынужден всем говорить, что голосовал против всех.
«НЕ СРАВНИВАЙТЕ НАС С МАЙДАНОМ»
- Прошу не сравнивать нашу ситуацию с Майданом, - уверяет Александр. - Беларусь не разделена на запад и восток, перед нами не стоит выбор "РФ или Запад". Мы просто устали. 26 лет постоянного хамства.
В 2010 году наши националисты устроили плошчу (протесты на площади, - ред.). Лукашенко надоел уже тогда, но и эти - не альтернатива.
В 2014 Майдан. Многие боялись, что такое будет у нас. Потому и голосовали за Лукашенко.
А теперь...
«СТОРОННИКИ ЛУКАШЕНКО НЕ СИДЯТ В ИНТЕРНЕТЕ»
- Александр, у сторонников Лукашенко нет времени сидеть в Интернете и писать. Семья, работа, отдых. А вот у разных центров пропаганды (NATO StratCom CoE в Латвии) по периметру границ Союзного государства работа такая - писать вам гневные письма на Лукашенко от имени белорусов. Они за это деньги получают. Надеюсь вы понимаете - кто работает сегодня против Беларуси, работают в против России.
«ИДЕТ БЕЛОРУСИЗАЦИЯ»
Последние года 4 уже вбито в сознание белорусов - идёт угроза от России, угроза потери независимости, все беды оттуда, - жалуется Наталья. - Нам внедряют белорусскую символику, мову, появился праздник Вышиванки. Лет 8 идет белорусизация молодежи и противопоставление всему русскому. Начинается вбивание в головы мифа о прекрасной жизни в Польше, что Россия виновата во всем. Нет никакого продвижения Союзного государства через государственные СМИ внутри Беларуси. А на внешних встречах - признания в вечной дружбе и Союзном государстве. Как же так можно было потерять пророссийское население и отдать его на воспитание этому главному русофобу?! Народ готов идти в сторону России в большинстве. Но если не будет активного давления России на Лукашенко, то наши народы окончательно рассорят.
«ОППОЗИЦИОНЕРЫ НАВЯЖУТ ЦЕННОСТИ ЗАПАДА»
- Я не считаю что Лукашенко делает всё правильно. Не считаю его Батькой Белорусов. Но на данном этапе это более подходящий президент, - говорит Михаил. - Я айтишник, не бедствую. Но я убеждён (украинцы постарались своим примером), что если придут к власти эти оппозиционеры - Беларусь не будет прежней, сотрут все, навяжут западные ценности. Я этого не хочу!
«НАДО БЫЛО ЕМУ УЙТИ КРАСИВО»
- Я голосовала за Лукашенко. Считаю, что лучше порядок, чем неконтролируемая «демократия». Очень сожалею, что он не подготовил себе замену. Надо было ему уйти красиво, - подытоживает Людмила.
Источник: https://www.rostov.kp.ru/daily/217168/4269821/?utm_referrer=httpszen.yandex.comfromspecial&utm_campaign=dbr&utm_source=YandexZenSpecial
Кто-то видел на протестах хоть ОДИН российский флаг?
Вот украинские европейские грузинский и другие я видел…
Не смешите, какая Россия, там евреи правят, то-есть уничтожают аборигенов! Гугл в помощь, вбиваем прирост населения бывших ссср и становится ясно что План Алена Далеса осуществляется по плану!
А что по плану Далеса уничтожить белых в США?
Или в Америке беспорядки по какому плану?
Слышь крыса еврейская, именно так оно и есть! Планомерно стравливают и уничтожают белых людей! Как я уже и говорил забей в поиск демографический прирост бывших ссср за 30 лет после 1990. А если не в состоянии, то палец которым минусы тыркаешь- тыркни в очко себе и не выбирай больше никогда! Эх Сталина бы вернуть, тебя бы даже на строительство не взяли и лес даже не взяли бы валить, и даже пули не стали бы тратить думаю. Обошлось бы верёвкой намыленой, многоразового пользования…
А у тебя сколько детей?
Почему не десять?
Вернуть-бы сталина и тебя-бы
Медленно били месяц.
А потом в овраг собаки доедят
Погавкай там ещё!
Я один замечаю, что в связи с политической повесткой этих дней, в белорусском ФБ и на онлайнере действует орда кремлеботов, постоянно и активно подбрасывающих дровишки в топку возмущения народа?
Определить их не так уж и сложно: чаще всего они оставляют комментарии с какими-то неадекватными призывали и лозунгами с огромным количеством лайков. После того, как вы заметите такой комментарий, не поленитесь зайти в профиль и изучить его хотя бы поверхностно. Чаще всего у профиля будет давняя дата регистрации (купить аккаунты в даркнете и на спецфорумах – копейки) и небольшая фотогалерея из вполне себе обычных людей. Но фото будет маловато, скорее всего, и подписей и отметок к ним – тоже. Самое главное, по чем можно спалить бота – это лента на стене. На стене у бота практически отсутствуют индивидуальные осмысленные тексты. Лента у бота на 95% состоит из репостов на самую разную тему. Политическая повестка разбавляется котиками и природой.
И появились они не сегодня. Заметил я эту странную активность еще около года назад на онлайнере. Обратите внимание, что ТОП комментарий почти под большинством новостей набирают откровенно провокационные публикации, которые зачастую не вяжутся со здравым смыслом. Пишется такой комментарий, что бы вызвать максимальную эмоциональную реакцию и максимального количества людей. Так боты тренируются, нащупывают больные точки общества и прокачиваются в целом…Ну и самое странное. Мой комментарий на самом онлайнере по поводу засилья кремле ботов очень быстро снесли. На онлайнере. Снесли комментарий.
То есть готовиться к сегодняшней активности они начали еще около года назад. И лично меня это весьма озадачивает.
Еще больше меня озадачивает, как легко на их провокации ведутся, казалось бы, здравомыслящие люди из ФБ, многих из которых я знаю лично. Друзья, имейте головы на плечах. Я вас очень прошу.
Что бы было понятнее, я отлично знаю и помню новейшую историю страны. И Завадского с Гончаром, и референдумы все эти, и крысу в водопроводе. В 2006 я был в палаточном городке, который 4 дня простоял на площади после выборов. В 10 метрах от меня упаковывали бывшего кандидата в президенты Козулина, с разбитым в кровь лицом. И я отлично помню, как мы, студенты, прятались в красном костеле на службе от омоновцев, которые рубили в капусту всех, кто им попадался. И 2010 год с Некляевым и фильмом Площадь…
Мое отношение изменилось после весны 2014 года и событий на Украине. Именно об этом и говорил Лукашенко все время. А мы смеялись и говорили “ну какая война?”…Ну откуда…А вот оттуда.
Вся лента забита какими-то пацанами, которые Цоя включили на госмероприятии. Сразу же в ленте появились графические постеры “Герои”. Вы, блять, серьезно?? Герои?
Я понимаю, что все устали. И хотят перемен. Что всем надоело одно и то же лицо 26 лет на всех экранах страны…Но нельзя же так безмозгло. Должна быть альтернатива достойная, иначе мы очень сильно навредим себе же.
Вы серьезно, думаете что любой кандидат лучше, чем Лукашенко??? Да я даже догадываться не могу, какую психологическую и моральную нагрузку этот человек способен нести, раз он держит страну под контролем 26 лет.
Все так надеялись на Зеленского. Ну вот и посмотрите, что произошло со страной за год президентства актера. Ничего хорошего не произошло. Стало только хуже. Как рвали олигархи эту многострадальную Украину, так и рвут. Разочарование года.
Я очень не хочу, что бы с моей родной страной случился Донбас или Абхазия. И по большому количеству косвенных (да уже и прямых) признаков, этот сценарий вполне вероятен.
Друзья, пожалуйста, фильтруйте информацию в сети. Сохраняйте рассудок и здравый смысл. Не руководствуйтесь одними эмоциями. И все будет хорошо.
P.S. И, кстати, отличное интервью с Гордоном. И вопросы хорошие. Кремлеботы под роликом залили комментарии ненавистью и желчью. Где-то я уже это видел … Ах, да. В 2014-16 годах, когда мочили Украину
P.P.S. В первом комментарии – Латынина. Ее канал не попадает в поле деятельности кремлеботов, это отчетливо видно по комментариям
Кремлеботы говоришь?
ню-ню.
Обидели Вас?
Да кремлеботы! Ты Первым номером числишься в списке!
Надо Берию отправить в Норвегию поискать предателей ))
А я никогда за жидов и небыл ясно?
Может ты забыл как твои еврейские хозяева из кремля поддерживают геноцид русского народа на Донбасе? Или тебе напомнить? Так вот им и в Беларусии надо тоже сделать самое! ЧВК фсб Беларусии не зря ведь задержало правда? Либо у вас мозги отсохли, либо вы с ними! Я пока этого не пойму!