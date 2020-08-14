«Хотим жить с Россией! А нам вбивают в головы – все беды от нее…»

Я еще помню те времена, когда в редакцию «Комсомолки» приходили бумажные письма от читателей. Конверты приносили в огромном мешке! Сегодня для обратной связи достаточно нажать одну кнопку смартфона – в том же Телеграме. В белорусских протестах он играет не только роль координатора оппозиции. Это инструмент достучаться хоть до кого-то со своим мнением.

В основном пишут, конечно, противники Лукашенко. Но я призвал откликнуться и тех, кто за Батьку, и силовиков. Получился заочный спор Белоруссии.

Вот он.

«ОСТАЛЬНЫЕ КАНДИДАТЫ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРОТИВ МОСКВЫ»

- Я родился в СССР в простой семье. Я считаю россиян, украинцев и белорусов одним разделенным народом. Но со временем Лукашенко все резче стал высказываться в адрес России, например, про "не нашу войну". Стал намечаться разворот от России. Это очень огорчает. И меня, и огромное количество моих знакомых.

Многие спрашивают - а какого хрена тянуть кота за хвост и не делать конкретных шагов к интеграции? Но беда в том, что остальные кандидаты на этих выборах еще более одиозны по отношению к России.

А где информационная поддержка от РФ? Почему у нас на госсайте БелТА баннер с рекламой оформления «карты поляка»? Почему западные НКО тут как дома, а пророссийских даже не видно? Оппозиционные кандидаты просто вынудили меня голосовать за Лукашенко. Получился выбор из худшего...

«УСТАЛИ СЛЫШАТЬ, ЧТО МЫ - «НАРОДЕЦ»

- А мы хотим, чтобы Лукашенко признал, что он проиграл и спокойно ушел, - отвечает Олег. - Мы хорошо относимся и к России и к Западу. И у нас были лидеры, стоявшие за сотрудничество и с Москвой, и с Европой. За это Лукашенко посадил Бабарико, сказал, что он марионетка Газпрома, хотя все понимают - это выдумки. А Цыпкало просто не зарегистрировали.

Государственные СМИ говорят, что во всех наших бедах виноваты Запад и Россия. И президент все говорит, что «на колени Россия нас не поставит».

А мы просто хотим мира и устали слушать, что мы «народец», ждать зарплату по 500$, которую обещают уже лет 10.

«НИКАКИХ ПРЕТЕНЗИЙ КРОМЕ НЕЖЕЛАНИЯ ДРУЖИТЬ С РФ»

- Мы многодетная семья из Барановичей, четверо детей, - пишет Лев. - Нас все устраивает нам должны выделить квартиры. Дали 10 тысяч долларов на счет. Везде льготы, на все претензии, что мы писали президенту, нам ответили, и вопрос решился. К Лукашенко вообще никаких претензий. Кроме нежелания дружить с Россией.

«ХВАТИТ НАГНЕТАТЬ, ЖУРНАЛИСТЫ!»

- И я сторонник Лукашенко, мне 33 года. Работаю мастером на заводе, - пишет Георгий. - Строю дом. Хочу, чтобы всё стало как раньше, тихо и спокойно. Хватит нагнетать и сеять вражду между нашими странами. Да, я считаю, что это делают журналисты.

«ЧЕГО ЖЕ МОЛОДЕЖЬ НЕ ШЛА ГОЛОСОВАТЬ?»

- Я работала в день выборов на участке и видела, что из пришедших 80% были люди за 40 и пенсионеры, которые понятно за кого голосовали, - говорит Легенда. - Молодежи голосовало считанные единицы. Возвращаясь ночью с работы я встречала людей, шедших на протест. И это была молодежь, лет по 20. Чего же они не приходили на участок?

«БЫТЬ С РУССКИМИ»

- Я, как и миллионы простых белорусов, которые знают цену работе, семье и значение России - мы хотим быть с русскими и хотим хорошего президента! – парирует подписчик с ником Blane. - Мы устали от этой необразованности, похабщины и этой номенклатуры! Устали от отсутствия будущего!

«ОН РЕАЛЬНО СВЕРГАЛ САМ СЕБЯ»

- Я голосовала за Лукашенко, большинство моих знакомых – тоже. Но в этом году он реально свергал себя сам, - признается Инна. - Сначала у нас изменилась система оплаты труда бюджетников, люди потеряли в зарплате. Потом коронавирус. Терки с Россией, которые стали уж совсем неудержимые. И вишенкой – «вагнеровцы».

Насчет протестов. Не думаю, что проплаченных там много. Люди реально вышли. Зато сейчас власть сама нагнетает протест – жестокость силовиков вызывает недоумение. И распространяются слухи, что это не белорусский ОМОН. А если «не наш», то в Белоруссии подразумевается «российский».

«КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ЛОВЛЮ ПРОВОКАТОРОВ»

- Я из тех, кто уже устал каждый вечер ловить провокаторов, досматривать их, оформлять, видеть, что это не фейк, а реально подготовленные люди, - пишет мне V. - А потом, перед тем, как поспать днем, читать разные каналы и видеть те помои, которые льют на милицию. Я очень уважаю вас, и если вы думаете, что мы тупые животные без мозгов, вы ошибаетесь. Будьте объективны, в этом ваша сила как журналиста.

«У ОМОНА НЕРВЫ СДАЮТ»

- Отец, полковник МВД на пенсии, говорит что у них в ОМОНе нервы сдают, они там сейчас не спят практически, выматываются дико, поэтому и жестят, еще у них почти информации нет о том что происходит. Мечтают, чтобы все быстрее закончилось.

«ЖЕРТВ ИЗ СЕБЯ СТРОИТЬ МЫ ВСЕ УМЕЕМ»

- Какая бы ни была наша власть, но показывать голую задницу ОМОНу, орать на них, бросать камни, бутылки никто никому право не давал, - возмущается Мария. - Чего все ждали? Да, жестят и перегибают палку. Но я, и многие не винят их. Никто не просит беременных и подростков идти в гущу противостояний. А жертв из себя строить мы все умеем. Я не за Лукашенко, я против Гражданской войны.

«ПРЕМИЯ 500$»

- Страна погибает. Из-за одного человека страдает столько людей, - негодует Мила. - Силовики стали жестить, после того, как за каждый день выхода обещали премию от 500$... Они творят ужасы, бьют людей, разбивают стекла машин...

- Здравствуйте, я из ОМОНа. Так понятно объясняю? – подпись под фото горящих «беркутовцев» на киевском Майдане.

«ГОВОРЮ, ЧТО ГОЛОСОВАЛ ПРОТИВ ВСЕХ»

- Очень жаль, что люди не смотрят шире. Не научило их ни Косово, ни Сирия, ни Майдан... – сетует еще один мой подписчик. - Запад все таки больше зло, чем добро, а эти кандидаты именно оттуда и ставятся. У меня вокруг все против Лукашенко, поэтому я вынужден всем говорить, что голосовал против всех.

«НЕ СРАВНИВАЙТЕ НАС С МАЙДАНОМ»

- Прошу не сравнивать нашу ситуацию с Майданом, - уверяет Александр. - Беларусь не разделена на запад и восток, перед нами не стоит выбор "РФ или Запад". Мы просто устали. 26 лет постоянного хамства.

В 2010 году наши националисты устроили плошчу (протесты на площади, - ред.). Лукашенко надоел уже тогда, но и эти - не альтернатива.

В 2014 Майдан. Многие боялись, что такое будет у нас. Потому и голосовали за Лукашенко.

А теперь...

«СТОРОННИКИ ЛУКАШЕНКО НЕ СИДЯТ В ИНТЕРНЕТЕ»

- Александр, у сторонников Лукашенко нет времени сидеть в Интернете и писать. Семья, работа, отдых. А вот у разных центров пропаганды (NATO StratCom CoE в Латвии) по периметру границ Союзного государства работа такая - писать вам гневные письма на Лукашенко от имени белорусов. Они за это деньги получают. Надеюсь вы понимаете - кто работает сегодня против Беларуси, работают в против России.

«ИДЕТ БЕЛОРУСИЗАЦИЯ»

Последние года 4 уже вбито в сознание белорусов - идёт угроза от России, угроза потери независимости, все беды оттуда, - жалуется Наталья. - Нам внедряют белорусскую символику, мову, появился праздник Вышиванки. Лет 8 идет белорусизация молодежи и противопоставление всему русскому. Начинается вбивание в головы мифа о прекрасной жизни в Польше, что Россия виновата во всем. Нет никакого продвижения Союзного государства через государственные СМИ внутри Беларуси. А на внешних встречах - признания в вечной дружбе и Союзном государстве. Как же так можно было потерять пророссийское население и отдать его на воспитание этому главному русофобу?! Народ готов идти в сторону России в большинстве. Но если не будет активного давления России на Лукашенко, то наши народы окончательно рассорят.

«ОППОЗИЦИОНЕРЫ НАВЯЖУТ ЦЕННОСТИ ЗАПАДА»

- Я не считаю что Лукашенко делает всё правильно. Не считаю его Батькой Белорусов. Но на данном этапе это более подходящий президент, - говорит Михаил. - Я айтишник, не бедствую. Но я убеждён (украинцы постарались своим примером), что если придут к власти эти оппозиционеры - Беларусь не будет прежней, сотрут все, навяжут западные ценности. Я этого не хочу!

«НАДО БЫЛО ЕМУ УЙТИ КРАСИВО»

- Я голосовала за Лукашенко. Считаю, что лучше порядок, чем неконтролируемая «демократия». Очень сожалею, что он не подготовил себе замену. Надо было ему уйти красиво, - подытоживает Людмила.

Источник: https://www.rostov.kp.ru/daily/217168/4269821/?utm_referrer=httpszen.yandex.comfromspecial&utm_campaign=dbr&utm_source=YandexZenSpecial