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Тихановской в КГБ дали прослушать запись, где соратники планировали ее убить

14:08. 13 августа 2020 205 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: zen.yandex.ru

Как часто случается, настоящая причина совсем не та, которую многие повторяют, как заклинание. И которая кажется видной со стороны.

«Тихановской угрожали, её дети взяты заложниками, муж сидит в СИЗО!!» — громко причитали оппозиционеры.
Действительно, выглядит ужасно.

Но вот, что есть на самом деле!

Как я говорил ранее, в Белоруссии сейчас работают мощные системы радиочастотного контроля и радиоперехвата. Поэтому действующая власть имеет практически полную информацию обо всем, что происходит и что планируется оппозицией.

Тихановскую пригласили в КГБ РБ и дали возможность собственными ушами прослушать аудиозаписи переговоров, где члены её избирательного штаба договаривались за её спиной о ЕЁ судьбе с зарубежнымм кураторами.

На словах (в отношении её персоны) о необходимой и НЕИЗБЕЖНОЙ сакральной жертвы, Светлана Тихановская попросила позволить ей уехать к детям, которые, как известно, ещё ДО ВЫБОРОВ в РБ были самостоятельно по желанию самой Тихановской увезены за границу.

Конечно же, никто ей не препятствовал в этом совершенно самостоятельно и добровольно ПРИНЯТОМ решении.

Обратите внимание!

На видеозаписи с пограничного пункта видно, что машина Тихановской одна. Никто её не преследует. Никто никого не принуждал.

Для Светланы Тихановской стала АБСОЛЮТНО шоковой полученная информация о коллегах из избирательного штаба и тех, с кем она договаривалась за рубежом.

Голоса всех участников разговоров на записях ею идентифицированы. Фамилии ею названы и подтверждены.
Готовится возбуждение уголовных дел по статье «Убийство, подготовка убийства».

Сожалею, что кого-то огорчат эти факты. Сожалею, что чьи-то светлые западные идеалы немного потускнеют…

Игорь Микрюков

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Источник: https://nstarikov.ru/tihanovskoj-v-kgb-dali-proslushat-zapis-gde-soratniki-planirovali-ee-ubit-118032

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 36280 21678
    Серый 13 августа 2020 в 14:41

    Ну вот собственно то , о чём я и писал Избирателю. Тихановская своё отыграла. Теперь она нужна интересантам исключительно как мишень для создания сакральной жертвы ненавистным тоталитарным режимом.

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    2

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