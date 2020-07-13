В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива топлива

Режим ЧС муниципального характера ввели в поселке Тухард Красноярского края из-за разлива топлива, оно попало в безымянное озеро, сообщается на сайте администрации Таймырского района Красноярского края.

Ранее сообщалось, что в воскресенье днем при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард, произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн на территорию вертолетной площадки и прилегающую к ней территорию.

Краевая прокуратура начала проверку, а региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

«В связи с разливом авиационного топлива в поселке Тухард введён режим ЧС муниципального характера», — говорится в сообщении.

Ранее региональный главк МЧС сообщил, что на ликвидации последствий работает более 100 человек. В администрации района сообщили, что топливо попало в озеро.

«Попадание ТС-1 в р. Большая Хета не зафиксировано… Оно попало в озеро (безымянное) площадью порядка 600 кв. м. Разлив топлива локализован, распространения нет. В ручье, соединяющем два озера, установлены три боновых заграждения», — говорится в сообщении.

В администрации сообщили, что на месте происшествия установлено восемь боновых заграждений, к месту ликвидации аварийного разлива доставлено более тысячи килограммов сорбента, начата обработка в месте впадения ручья в малое озеро.

На малом озере установлено две емкости по 50 кубометров и два насоса с рукавами.

В течение дня сорбентом планируется обработать поверхность малого озера и ручей от места порыва до него. Также будут собраны водно-дисперсная эмульсия в районе установки бонов и сорбент для его последующей утилизации.

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