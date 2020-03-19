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Коронавирус меняет экономику, общество, ТВ и весь мир (ВИДЕО)

05:00. 19 марта 2020 103 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Коронавирус меняет экономику, общество, ТВ и весь мир (ВИДЕО) | Русская весна

Коронавирус внёс свои коррективы в российское телевидение. Так, съёмки программы «60 минут», которая выходит по будням на канале «Россия 1», прошли при полном отсутствии зрителей. Ведущий Евгений Попов пояснил, что «пандемия заставляет быть внимательными и осмотрительными абсолютно всех».

«Мы должны быть ответственными перед вами, перед нашими гостями и с сегодняшнего дня выходим, как видите, без зрителей в студии», — сказал он, при этом добавив «не считаем возможным подвергать кого-либо даже минимальному риску».

Так, он обратил внимание, что президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавируса, которую возглавит мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, глава правительства Михаил Мишустин объявил об антикризисных мерах поддержки экономики и населения из-за коронавируса.

С 16 марта Россия закрыла границу с Белоруссией. Ранее были закрыты границы с Норвегией, Польшей и Китаем.

«РЖД с 17 марта закрывает железнодорожное сообщение с Украиной, Молдавией и Латвией. На данный момент в нашей стране выявлено 63 случая коронавируса. За прошлые сутки инфекция зафиксирована у трёх человек в Подмосковье. Один из них — гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида. Ещё один случай в Тюменской области. Там мужчина вернулся из Швейцарии. И ещё один случай подтверждён в Красноярском крае», — поделился Попов.

Он также добавил, что из московской больницы в Коммунарке выписаны уже более 50 человек. Тесты дали отрицательный результат. А в школах Москвы и области ввели свободный режим посещаемости для учеников.

«Аналогичные меры стали действовать в Санкт-Петербурге и Пермском крае. Минобрнауки с такой же рекомендацией обратилось к вузам. А в Минпромторге призвали россиян осознанно и рационально подходить к покупке продуктов», — отметил ведущий.

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв поделился своим мнением относительно ситуации в стране.

«Всё то, что предпринимает правительство, делает нас сильнее. И вот тот план, который сегодня частично обнародован, он больше похож на план, который вводила Южная Корея и даже Великобритания. Ну, уж точно не как в Евросоюзе. И это очень правильно, что вот такие меры могут ужесточаться и дальше», — сказал он. 

Журавлёв также добавил, что касается правительства.

«Я немного ложку дёгтя-то добавлю. Вот всё то, что озвучено, — это правильно. Но вот с этими мерами в результате коронавируса пострадает государство и граждане. Бизнес не пострадает, поддержат отрасли и так далее.

Государство страдает, потому что оно потратит деньги из фонда национального благосостояния. Уже 300 миллиардов выделено. А граждане… Ребят, а где отсрочка по ипотеке, где процентные ставки, где отстрочка НДФЛ? Где повышение МРОТ (минимальный размер оплаты труда — прим. РВ), которое было объявлено, где отсрочка по кредитам, которая тоже была объявлена? Этого нет пока. Мы ждём. Может, это будет, но пока этого нет.

А как граждане? Вот закрылась у него туристическая фирма — он что дальше должен делать? А у него кредиты! Ему надо платить… Он как это будет делать? Поэтому правительству надо на это обратить внимание. Причём, срочно обратить внимание!» — заметил депутат. 

На что Попов предложил: «Инициируйте в Думе, в конце концов! У вас есть право законодательной инициативы. И Дума пока работает».

«Конечно, мы обязательно это будем обсуждать!» — согласился с ним Журавлёв.

Как ранее сообщала «Русская Весна», президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил нестандартное средство борьбы с коронавирусом. По его мнению, в лечении заболевания хорошо помогает работа на селе. «Трактор всех вылечит», — сказал Лукашенко. 

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Источник: https://rusvesna.su/news/1584400757

Метки: Новости

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