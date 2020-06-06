На месте ЧП в Норильске собрали более 700 тонн водонефтяной смеси

“Абсорбирована территория на площади 14,6 тысячи квадратных метров. Это береговая зона. Потрачено пять тонн сорбента. Завезено достаточное количество емкостей, порядка восьми тысяч кубов. Этого хватит для работы на неделю”, — сказал он.

ЧП на норильской ТЭЦ-3 произошло 29 мая. Из-за повреждения резервуара произошла утечка более 20 тысяч кубометров дизельного топлива, часть попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.