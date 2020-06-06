На месте ЧП в Норильске собрали более 700 тонн водонефтяной смеси
09:15. 6 июня 2020 120 просмотров 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Фото: РИА Новости
На месте разлива дизельного топлива в Норильске собрали более 700 тонн водонефтяной смеси, сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян, передает РИА Новости.
“Абсорбирована территория на площади 14,6 тысячи квадратных метров. Это береговая зона. Потрачено пять тонн сорбента. Завезено достаточное количество емкостей, порядка восьми тысяч кубов. Этого хватит для работы на неделю”, — сказал он.
ЧП на норильской ТЭЦ-3 произошло 29 мая. Из-за повреждения резервуара произошла утечка более 20 тысяч кубометров дизельного топлива, часть попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
Сейчас предельно допустимые концентрации загрязнителей в водах, куда попало горючее, превышены в десятки тысяч раз. По предварительным данным Росприроднадзора, ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей.
На территории Красноярского края ввели режим ЧС федерального уровня. Возбуждено несколько уголовных дел, арестован начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.
Как считают в компании “Норникель”, к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.
Накануне МЧС сообщило, что разлив топлива удалось локализовать.
Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/52249-na-meste-chp-v-norilske-sobrali-bolee-700-tonn-vodoneftyanoy-smesi.html
А что есть ещё те наивные, которые верят в то, что 20`000 тонн нефтепродуктов можно просто так вылить за раз. Чтобы за раз их вылить необходимо расколоть резервуар в котором они хранились как минимум пополам.
СМИ сообщали , что была просадка устойных опор. Трещину в нижней, например , части резервуара, в момент протечки топлива ?, Вы ничем не заделаете. Остаётся только наблюдать опорожнение ёмкости. Там вопрос в другом – показали сгоревшее место ёмкости и развалины. Тут 3 варианта – чем-то подожгли соляру, или дожигали остатки протечки, или пытались следы подтереть. Впрочем , пиплу об этом не скажут, как всегда.
На 100% заделать наверное нельзя,но вот уменьшить объём утечки в разы это реально,при условии,что есть чем,а главное кем это делать.Скорее всего там было не чем и не кому(желающих получить медальку и стать героем каптруда маловато).Правду не скажут,но виновных найдут.
Принимал участие в ликвидации аварии подобной , но протечки другой субстанции. Рассказ о том, что должно было бы быть займёт день. А так – коррупция.