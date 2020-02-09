Потом мы действительно пересели на Ми-8, но он был классом выше как по грузоподъемности, так и по скоростным характеристикам, при этом его цена за час полета превышала в разы стоимость Ми-4, так что ни о какой замене тут не могло быть и речи! Но в советские времена деньги не считали: тогда вертолеты строились в первую очередь для Армии, а Государство,при отсутствии сегодняшней коррупции, было богатым.

Но Аэрофлот оставили без Ка-25 и всезнающие языки утверждали, что М.Л. Миль задавил его своим авторитетом: «Зачем вертолет Ка-25, когда на замену Ми-4 выходит Ми-8».

Возразить бы журналисту, да нечем! Еще в далекие советские времена Н.И. Камов предложил Аэрофлоту гражданскую версию соосного вертолета Ка-25 . Два двигателя суммарной мощностью в 1800 л.с. (у Ми-4 один =1700 л.с.). Ка-25 был энерговооруженнее, гораздо скоростнее, но главное – вертолет Ка-25 не имел хвостового винта, который так «доставал» летчиков на Ми-4: запаса мощности – никакого, да ещё задняя центровка, поэтому при взлете и особенно при посадке максимум внимания хвостовому винту.



Летаем по газопроводу Мессояха-Норильск

Вертолет Ми-2 в заполярном Норильске не эксплуатировался, т.к. его экипаж состоял из одного летчика и облет газопровода Мессояха – Норильск производился на восьмерке.



Газопровод готовился к сдаче в эксплуатацию и облеты с различными комиссиями были не редкостью. Вот при таких рейсах на вертолете Ми-8 с персонами на борту в количестве 8-12 человек невольно задаешься вопросом: какого же экономического ущерба Государству наносят амбиции генеральных конструкторов в продвижении своей техники за счет выталкивания из эксплуатации изделий другого КБ?



Так поступили и с предлагаемым сухопутным вариантом соосного турбовинтового вертолета Ка-25, потому что «ЕСТЬ ТОЛЬКО МИЛЬ»!

И с той далекой поры замены вертолету Ми-4 в нашем Государстве нет и по сей день! Вертолет Ка-62 давно мог бы стать подобной заменой, но его серийного выпуска нет по тем же причинам: КАМОВСКИЙ!

«Юрий Денисенко: Ка–62 взлетел на МАКС. Об уникальных возможностях нового вертолета (arms-expo.ru 12 сен 2019):



«Машина себя хорошо зарекомендовала – у нее отличные аэродинамические характеристики, вертолет хорошо управляется, отлично справляется с нагрузками на высоких скоростях и имеет большой экономический потенциал…



Соответственно мы планируем начать продажи первых вертолетов Ка-62 в 2020 г.»

А знакомство с ним начиналось с МАКС-1995: «Полноразмерный макет вертолёта впервые был показан на авиасалоне МАКС-1995. Дальнейшая разработка была приостановлена из-за недостатка средств. В течение следующих 15 лет неоднократно звучали заявления о возобновлении разработки и производства Ка-62.



Назывались даты первого полёта в 2008 году, с развёртыванием производства на авиационном заводе У-УАЗ в Улан-Удэ с планом выйти на уровень выпуска в 30—40 вертолётов в 2010 году» (Википедия).

К сожалению, сегодня этот вертолет только формально считается Российским, потому как на него устанавливаются австрийский редуктор и французские двигатели, так что – это уже не замена вертолету Ми-4, а тем более по цене. Но вот заменить Ми-8 с двигателями ТВ2-117А – это ДА!

Между тем у правительства на поддержание заграничной авиатехники деньги находятся, как по волшебству:

«Так что же по поводу недавнего решения о закупке «Боингов»?

- Уже подписан контракт, когда Дмитрий Медведев был в Америке, и все представили это как высочайшее достижение. При этом ограбили народ на $4,2 млрд. и практически остановили отечественную авиапромышленность. А Барак Обама в своем ответном слове поблагодарил российского Президента за то, что контракт позволит сохранить рабочие места в фирме «Боинг».

- Но это будут новые, а не подержанные самолеты?

- Да, по контракту Россия покупает 65 новых самолетов для «Аэрофлота», а могли бы у себя на эти деньги сделать 400. Соотношение почти 1:7» (генерал-полковник А.П. Ситнов 17 августа 2010 года Aviation EXplorer ).

Самое интересное в том, что государственные СМИ воспевают оды не современным вертолетам, а допотопным «Ми», созданным еще в каменном веке.



Восхищений по несуществующим превосходствам этого старья получаешь уже в заголовках и одно хлеще другого: «Россия может отказаться от самого совершенного (Ми-28)…warfiles.ru с главой: «Есть только Миль» 02.03.2019г.»; «Смертоносные «Опустошители»: в войска поступила… (ok.ru) (Ми-35)»; «Превосходство Ми-28НМ: «Суперохотник» стал неуязвим 25.08.2016»; «Непревзойденный гигант: на что способен самый тяжелый… (tvzvezda.ru›Новости›ОПК 201809»; «Вертолет Ми-26 – гордость и мощь (engine-market.ua)».

Непревзойденный великан

Настоящий «непревзойденный гигант» – вертолет поперечной схемы В-12, который перевозил полезного груза намного больше вертолета Ми-26, а стоил дешевле. М.Л. Миль очень гордился этим исполином:



«Пять лет работы над В-12 стали для М. Л. Миля годами наивысшего творческого подъема. "Эта машина будет лучшей из того, что мне удалось создать, верь мне", – говорил он жене (aviastar.org/helicopters).

А гордиться было чем: "…Зрелище вертолета В-12, величественно плывущего над Ле Бурже при удивительно низком уровне шума, несмотря на свою мощность 26000 л.с (Ми-26 =22800 л.с.), запрятанную в двигательные гондолы, заставляет задуматься: неужели почти все вертолетостроение шло по неправильному пути около двух десятилетий".



Такими были высказывания во французской и в мировой прессе после демонстрационного полета советского вертолета-гиганта В-12 на Международном авиационно-космическом салоне в Ле Бурже под Парижем в июне 1971 года.

Сын выдающегося авиаконструктора, представитель его фирмы в Европе Сергей Сикорский писал: "… Этот вертолет является единственным в своем роде и будет использоваться для выполнения уникальных операций. Я имею в виду экспедиции в районы Арктики или поиски нефтяных месторождений.



Вертолет заменит железную дорогу там, где до сих пор еще не ступала нога человека" ("Наука и жизнь", №8, 1998).

Увы, но к освоению Арктики приступили на том же советском Ми-8, которому для увеличения дальности полета генеральные конструкторы МВЗ по бокам пришпандорили еще по бочке с топливом.

Видимо, специально для увеличения лобового сопротивления, чтобы с ростом дальности полета шибко не разогнался, да не просквозил Арктику?

Ну как без заграницы?

«Идею локализовать производство итальянских вертолетов (AW139) поддержал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который объяснил необходимость открытия производства иностранных машин на территории России тем, что НК «Роснефть» и другим госкомпаниям предстоит вести работу на труднодоступных местах шельфовых месторождений, а машин нужной модификации в стране пока не производят» "Вертолетная промышленность". Приложение №86 от 19.05.2016, стр. 14

И кто же мешал Д. Медведеву выпускать свои вертолеты Ка-62, да с родными двигателями РД-600В, которые были спроектированы и построены именно для этого вертолета: «РД-600В – малоразмерный высокоэкономичный турбовальный двигатель, предназначенный для средних многоцелевых вертолетов.



…Уникальность его в том, что его можно разобрать на отдельные детали и собрать снова всего 10 ключами. В случае выхода из строя одной из них ее можно заменить прямо в чистом поле, а не менять весь двигатель» (Первым делом – вертолеты! 18.02.2002).

«Денег нет, но вы держитесь!» – это для россиян, а для итальянских AW139 в Томилино построили завод по их сборке аж с НУЛЯ! Наш Ка-62 безопаснее и намного дешевле, а по ЛТХ и комфорту не уступает итальянцу, но родом из российского КБ «Камов», поэтому его серийный выпуск откладывается из года в год.

Больше того: в том же КБ «Камов» был спроектирован и предложен к серийному производству вертолет Ка-32-10АГ специально для арктической эксплуатации на базе соосного Ка-32. У предлагаемого вертолета соразмерный с вертолетом Ми-171А2 фюзеляж, а редуктор и несущая система от вертолета Ка-32, которые проверены временем.



Дешево и надежно, который на сегодня был бы лучшим вертолетом в мире для арктических полетов. Но нет же: в серию был запущен вертолет Ми-172А2 с гораздо худшими ЛТХ и более низкой безопасностью полетов. Причина та же: «Есть только Миль», а то, что наносится колоссальный ущерб экономике Государства и ещё больше развитию нашей вертолетной авиации для кремлевского правительства – МЕЛОЧИ ЖИЗНИ, на которые не стоит обращать внимания.

Давно пора бы запустить в разработку очень нужные для офшорных полетов и полетов в Заполярье и Сибири реальные проекты современных вертолетов Ка-92 и Ка-102, да не тут-то было – видимо стоп-менеджерам холдинга «Вертолеты России» не позволяет Вашобком, а правительство тут «не причем» и пылятся эти проекты в «Камове» до лучших времен.

Углеводородные запасы Арктики

«На текущий момент в Арктике выявлено более 20 крупных нефтегазовых месторождений. Для 10 из них перспективность разработки уже доказана. Согласно подсчетам Минприроды РФ на площади 6,2 миллиона квадратных километров сосредоточены запасы 15,5 миллиарда тонн нефти и 84,5 триллиона кубометров газа.



Самым известным, несомненно, является Штокмановское месторождение, расположенное в российской шельфовой зоне Баренцева моря». И осваивать нефтегазоносные залежы Арктики в будущем, конечно, придется на винтокрылых машинах. И как кстати тут был бы высокоскоростной Ка-92.

Дальность полета этого вертолета без дозаправки будет равна 1400 км. со скоростью 420 км/час, при этом на борт сможет брать до 30 вахтовиков. Правительство Путина – Медведева с 2007 года торпедирует этот проект, давая возможность американцам спокойно испытывать свои высокоскоростные вертолеты, которые и слизываются-то с нашего Ка-92, в частности вертолет SB-1 Defiant, который уже приступил к испытаниям. Стоимость проекта Ка-92 оценивается в 1,3 миллиарда долларов США (Википедия).

Что и говорить, сумма для рядового обывателя сказочно большая, но по сравнению с государственной коррупцией – это копейки: «Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что за 2017 год ведомство выявило финансовые нарушения на сумму 1,865 трлн рублей, причем 40% этих нарушений — на сумму 760 млрд рублей — были допущены госкорпорацией «Роскомос», в том числе при строительстве космодрома Восточный (Рогозин банкует: хищения при строительстве… pikabu.ru›…kosmodroma_vostochnyiy).

Отсюда простой вывод: развитие нашей вертолетной отрасли правительством тормозится намеренно, а поставки в эксплуатацию после различных модернизаций, в частности тех же Ми-28 предварительно озвучиваются популистскими прогнозами их создателей, заранее зная, что будет не так:

«РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сентября. Приоритет в поставках вертолета Ми-28Н "Ночной охотник", несмотря на выгодные многочисленные предложения из-за рубежа, будет отдан российским Вооруженным Силам. Об этом сегодня заявил генеральный директор Ростовского вертолетного завода /"Роствертол"/ Борис Слюсарь 07.09.2010».

«Вертолет Ми-28Н имеет колоссальный экспортный потенциал …сообщил генеральный директор ОАО Андрей Шибитов. (АвиаПорт.Ru 29.12.2008)».

Но данный вертолет вплоть до настоящего момента не поставляется на экспорт ни в одну страну по причине своей отсталости и ненадёжности.

О чем говорит и комментарий летчика Ми-24, увидевший своими глазами сравнительные полеты Ми-28 и Ка-50:

«Андрей 17 Мар 2018. Очень странно Павел, что вы не согласны. Складывается впечатление, что вы не видели сравнительных полётов этих машин! Так вот если их сравнивать по манёвренности, это всё равно, что сравнивать легковую машину (КА-50) с грузовиком (МИ-28)»;

Андрей 18 Мар 2018. Я сам 20 лет отлетал на МИ-24. Чем – то машина радовала, чем – то огорчала. Но в общем согласен, тяжёлая и не поворотливая. В горах неуклюжая. С КА-50 столкнулся впервые в 90 года в Приморье.Машина нас всех восхитила своей манёвренностью Обещали, что скоро пересядем на них. Но видимо денег не хватило. Так и уволился на 24ках (avia.pro/kamov-protiv-milya.Комментарии) .

В современной России здравый смысл перед лоббизмом – ничто!

«Но видимо денег не хватило». «Не хватило» ответственности за ОБОРОНУ Государства и за сохранение ЖИЗНЕЙ летчиков, которых пересадили на Ми-28Н!



Одно то, что Ка-50 «Черная акула» имеет катапультные кресла, которые способны спасать жизни летчиков в аварийных ситуациях и + один летчик вместо двух в таких моментах – бесценное достоинство ударного вертолета, т.к. жизнь летчика намного дороже любого вертолета!



А если к этому добавить явно превосходящие боевые возможности «Черной акулы», то вывод получается удручающим: Ми-28 внедрен в нашу Армию только за счет лоббизма и не удивительно, что он нанес своими «жесткими» посадками (официально: шесть) с учетом гибели 4-х высококлассных летчиков непоправимый ущерб Государству (4 летчика – это звено вертолетов Ка-50) и особенно семьям погибших!

Один летчик, пилотирующий боевой вертолет – это большое преимущество Ка-50, но противники «Черной акулы» через лоббизм сумели извратить это преимущество, объявив, что один летчик не способен вести боевые действия на вертолете.

Летчик – испытатель вертолетов «Ми» Г. Карапетян: «Но Павел Степанович (Маршал Кутахов, прим. автора) забыл, что каждого истребителя в годы войны обслуживало семнадцать человек на земле. А в воздухе его наводили и им управляли специальные наземные службы. То есть лётчик никогда не бывает один, это иллюзия.



Во-вторых, есть специфика боевого применения. Истребитель летает на больших высотах, а для вертолета основной режим полёта — несколько десятков метров от земли. Но он, тем не менее, решил создавать перспективный вертолёт как одноместный. И было подписано постановление, по которому предпочтение было отдано вертолету Ка-50». (Пилот и вертолёт – Завтра — еженедельная газета Выпуск №47 (574) 2004-1).

И с какого же потолка Гурген Карапетян взял, что каждого истребителя обслуживают 17 человек, когда обслуживание их на земле одинаково, да и вообще тут эти 17 человек прилеплены «ни к селу, ни к городу». А вот по обслуживанию летчиков в воздухе требуется некоторое разъяснение.

Еще до соперничества Ка-50 и Ми-28 свое развитие получили ракеты класса «земля-воздух», при этом высотные самолеты легко и далеко обнаруживались локаторами с последующим их поражением этими ракетами. Но на любые действия – есть ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ и чтобы локаторы не смогли их засечь до подлета к цели, истребители стали применять новую тактику: полеты на малых высотах, вплоть до бреющих полетов. Вот при подведении итогов конкурса между Ка-50 и Ми-28 генерал- майор авиации А.С. Бежевец и сказал:

«Почему фронтовые самолеты-истребители на высотах 20–30 м и скоростях полета около 1000 км/ч могут обнаруживать и поражать наземные цели, а вертолет Ка-50 не может это осуществить на скоростях до 300 км/ч? Да такого просто не может быть!». Очень справедливо!

Похоже, что аэродромный летчик вертолетов МВЗ Г. Карапетян не в курсе, что на малых высотах в обслуживании вертолета и истребителя нет никакой разницы: локаторам с земли одинаково не видны что вертолет, что истребитель! Также и при высотных полетах на экранах локаторов хорошо просматриваются и самолет, и вертолет и у обоих устойчивая радиосвязь.

«Черная акула» без либерального интеллекта

Про возможную ущербность вооружения нашей Армии вертолетами Ка-50 нас «СИРЫХ» и сегодня пытаются одурачивать, что один летчик на ударном вертолете – беда, потому что для этого у вертолета не хватает интеллекта?

Автор Александр Плеханов: «Дело в том, что конструкторы хотели сделать вертолет настолько совершенным, что банально не рассчитали возможности промышленности и развитие электроники на тот момент. Ка-50 изначально разрабатывался как одноместный ударный вертолет, хотя во всем мире от такой схемы отказались все, включая американцев.

… несмотря на обилие всевозможных вспомогательных систем, одному все же было трудно выполнять сразу несколько задач. Поэтому было принято решение дополнить экипаж оператором, что потребовало переделки вертолета из одноместной в двухместную машину (PopMech.ru, 17 июня 2019).

Уважаемый А. Плеханов, боевым летчикам всем «трудно выполнять» боевой полет, особенно на Ми-28. Но выполняют! А на каком труднее? – армейские летчики – испытатели знают лучше Вас вместе с вашими таинственными «ВОЕННЫМИ» и после сравнительных летных испытаний именно летчики предпочли «Черную акулу» вертолету Ми-28, в один голос отметив, что летать на Ка-50 несравненно ЛЕГЧЕ!



Потом эти вертолеты проверили и в боевой обстановке второй Чеченской войны, где их выводы по превосходству «Черной акулы» подтвердились с лихвой! Вы, по всей вероятности, не в курсе отчетов летчиков БУГ (Боевая Ударная Группа), поэтому настойчиво рекомендую просмотреть фильм программы «Смотр»: Ка-50 в Чечне.

Теперь конкретно по «интеллекту» Ка-50: «Основу авионики вертолёта составляет прицельно-пилотажно-навигационный комплекс «Рубикон». Он обеспечивает определение координат вертолета и параметров его полета.



Он знает расположение аэродромов, поворотных точек маршрутов, целей. Комплекс «Рубикон» осуществляет автоматизированный самоконтроль без применения наземного оборудования и определяет отказы (вплоть до подсистемы, а в наиболее важных системах — до блока).

Основу этого комплекса составляет компьютер, включающий в себя пять цифровых подсистем, отвечающих за боевое управление, навигацию, отображение информации, внешнее целеуказание и управление оружием. Часть боевой и навигационной информации отображается на нашлемной системе пилота, которая, фиксируя повороты головы, выдаёт команды по предварительному целеуказанию комплексу «Шквал-В» и головкам самонаведения ракет «воздух — воздух».



Наведение осуществляется поворотом головы лётчика в пределах ±60° по горизонтали и −20°…+45° по вертикали». «Вертолет оборудован системами тепло-телевизионного зрения и лазерного целеуказания».

И в продолжение темы: «На Ка-50 задействована автоматизированная система, которая в случае ранения или гибели лётчика, возвращала вертолёт в режиме «автопилота» на аэродром вылета САМОСТОЯТЕЛЬНО». (arsenal-otechestva.ru Опубликовано: 17 Июня 2018).

Как видим, у «Черной акулы» интеллект явно выше интеллекта противников этого вертолета!

Что касается Ваших загадочных «военных», которых «Ка-50 перестал удовлетворять» в 90-е годы, то на сей раз они нам известны – это бывший министр обороны С. Иванов, который и заменил в Армейской авиации выдающегося вертолета Ка-50 на неуклюжий, да еще и дохлый Ми-28Н.



К этому добавлю, что на войне штурмовики Су-25 с одним летчиком успешно выполняют одинаковые задачи с вертолетами, но со скоростью в 2раза превышающей скорости вертолетов Ка-50 и до сей поры ни у кого из летчиков не было претензий к одноместности самолета. В полете, как я уже писал, они обслуживаются одинаково с вертолетами!

А про будущее перевооружение на Ми-28НМ можно сказать, что это очередная иллюзия того, что наши ВКС пересядут на «современный супервертолет».

Даже невооруженному глазу хорошо видно излишне большое лобовое сопротивление вертолета из эпохи начала развития и освоения вертолетной техники. На фото этот вертолет своим грубым дизайном больше похож на детский конструктор: «Собери сам», чем на современный и стремительный боевой вертолет.

И напротив, когда смотришь на вертолет Ка-50 с самолетным фюзеляжем и безупречной аэродинамикой – невольно возникает чувство гордости за наши вертолеты!

А ПБВ из того же КБ «Камов» вообще похож на истребитель. Не вертолет, а сказка!

И ПВБ на пару с Аллигатором, красивы – оба; а выдающийся конструктор самолетов А.Н. Туполев говорил: «Красивый самолет летает хорошо. Некрасивый – плохо!».

Вот на каких боевых вертолетах должны летать наши летчики, а не соревноваться с американским «Апач» в технологиях из середины прошлого века.



Кстати, они его скоро заменят на высокоскоростной Сикорский S- 97 Raider. Так и хочется послать им туда в качестве руководителей по вертолетостроением наших стоп-менеджеров, чтобы притормозить им прогресс по вертолетам!



А кремлевское правительство в открытую торпедирует наши новые разработки в вертолетостроении, что по сути означает не соперничество, а самый настоящий лоббизм в пользу пиндосов, давая им время на раскрутку высокоскоростных вертолетов.

Когда нашим боевым летчикам приказывают летать на устаревших вертолетах при наличии современных Ка-50, то это уже не мелкие пакости, а ослабление нашей вертолетной авиации.



И сколько бы букв сзади Ми-28 не добавляли: из старья конфетки не получится – закон природы! А ведь у конструкторов МВЗ было предостаточно времени создать боевой вертолет с «0» в соответствии с современными требованиями к ударным вертолетам, но они настырно продолжают топтаться вокруг Ми-24, который подлежал списанию еще в 70-х годах прошлого века.



И за это время вертолеты Ми-24 скоростнее не стали: скорость в 405 км/ч. на Ми-24ЛЛ «развил» только языком полковник Е. Полуянов, военпред ВВС, который не имеет никакого отношения не только к рекордным полетам, а и к полетам вертолетов вообще! 405 км/ч. – это обычная «утка», запущенная конструкторами МВЗ через подставного полковника с целью поддержать свой упавший авторитет.

А Ми-24 как был Ми-24, так им и остался. В 1978 году на Ми-24 был установлен абсолютный мировой рекорд скорости для вертолетов — 368,4 км/ч., таковой для России он и сегодня!



Вот Ка-50 на пикировании достиг скорости = 460 км/ч. (Википедия), значит у него есть скоростной резерв развить скорость и в 400 км/ч. по А. Богинскому и в 405 км/ч. по Е. Полуянову, что не под силу Ми-24.

Сегодня классическая схема вертолета – это пережиток прошлого и российским конструкторам давно пора оставить её в покое. Генеральный конструктор МВЗ и холдинга «вертолеты России» нам уже демонстрировал макет «высокоскоростного» вертолета Ми-Х1, на котором гарантировал скорость = 520 км/ч.



Тогда на основании этого макета-проекта был заморожен реальный проект действительно высокоскоростного вертолета соосной схемы Ка-92, после чего вопрос с продвижением Ми-Х1 был снят с повестки и на авиационные выставки вышел другой макет с названьем «Rachel»:

«31 января 2014. К 2015 году у нового российского скоростного вертолета должен появиться технический проект и полноценная «летающая лаборатория».



Московский вертолетный завод имени Миля рассчитывает получить в рамках государственного контракта 3,3 миллиарда рублей на эти цели. …уже выбрал имя для своего нового проекта — RACHEL. В будущем именно этому вертолету предстоит доказывать всему миру лидерство России в области вертолетостроения» (Военное обозрение).

За эти 3.3 млн. руб. в КБ МВЗ из двухместного вертолета Ми-24 убрали кабину летчика – оператора и вот вам: «летающая лаборатория». Лихо!!! Теперь на базе этого одноместного Ми-24 они обещают в неведомом будущем высокоскоростной ударный вертолет со скоростью = 400 км/ч. Нет сомненья и это – мираж.

Мне лично казалось, что после ноябрьского конкурса по высокоскоростным боевым вертолетам от генерального конструктора МВЗ Н.С Павленко подобное очковтирательство прекратится раз и навсегда, т.к. всему бывает мера.



Но не тут-то было: стоп менеджеры из «Вертолеты России» вкупе с генеральным конструктором так вошли во вкус государственных контрактов в 3,3 млн. рублей, что самостоятельно остановится уже не способны.



Далее можно рассчитывать только на помощь Президента РФ. Недавно он навел порядок с районными чиновниками в Иркутской области по выплате финансовой помощи пострадавшим от наводнения и можно надеяться, что теперь у него будет время для продвижения разработок по настоящим проектам высокоскоростных вертолетов от фирмы «Камов», в которых наше Государство очень и очень нуждается!!!

Ведь именно Президент В.В. Путин на всех совещаниях и форумах делает акцент на техническое совершенство и технологический прогресс по всем видам вооружения: «02.10.2014 «Наша задача – осуществить рывок» заверил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет! По его словам, Россия должна совершить в ближайшие годы существенный рывок в развитии промышленности» (deloros.ru›nasha-zadacha-osushhestvit-r yvok) и теперь, полагаю, что пришла пора делать рывок и в вертолетостроении!!!

Виталий Беляев



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