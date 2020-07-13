Кто разрушил мегалиты Выборга? Выборгский гром 1495 года

***

Из аннотации.Выборг — это древний город, который пережил многое. Но всё ли из пережитого отображено в его официальной летописи? Что за мощный взрыв произошёл в 1495 году? Что же лежит вокруг города – мегалиты или причуды матушки природы? Что за странная башня на карте 1539 года? Когда на самом деле город превратился в крепость звезду? Ну и, конечно же, кто и зачем его разрушил. Сегодня мы разберём все тайны города, поглядим на мегалиты, лучи крепости звезды, старинные дома и замок. Присаживайтесь поудобнее – мы начинаем разбирать историческую ложь связанную с Выборгом!

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5114395.html