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Кто разрушил мегалиты Выборга? Выборгский гром 1495 года

23:47. 13 июля 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Из аннотации.

Выборг — это древний город, который пережил многое. Но всё ли из пережитого отображено в его официальной летописи?  Что за мощный взрыв произошёл в 1495 году? Что же лежит вокруг города – мегалиты или причуды матушки природы? Что за странная башня на карте 1539 года? Когда на самом деле город превратился в крепость звезду?  Ну и, конечно же, кто и зачем его разрушил. Сегодня мы разберём все тайны города, поглядим на мегалиты, лучи крепости звезды, старинные дома и замок. Присаживайтесь поудобнее – мы начинаем разбирать историческую ложь связанную с Выборгом! 



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5114395.html

Метки: вольнодумец, история, катастрофа, ложь, пётр, религия, спб, швеция

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