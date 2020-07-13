Кто разрушил мегалиты Выборга? Выборгский гром 1495 года
23:47. 13 июля 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Из аннотации.
Выборг — это древний город, который пережил многое. Но всё ли из пережитого отображено в его официальной летописи? Что за мощный взрыв произошёл в 1495 году? Что же лежит вокруг города – мегалиты или причуды матушки природы? Что за странная башня на карте 1539 года? Когда на самом деле город превратился в крепость звезду? Ну и, конечно же, кто и зачем его разрушил. Сегодня мы разберём все тайны города, поглядим на мегалиты, лучи крепости звезды, старинные дома и замок. Присаживайтесь поудобнее – мы начинаем разбирать историческую ложь связанную с Выборгом!
Выборг — это древний город, который пережил многое. Но всё ли из пережитого отображено в его официальной летописи? Что за мощный взрыв произошёл в 1495 году? Что же лежит вокруг города – мегалиты или причуды матушки природы? Что за странная башня на карте 1539 года? Когда на самом деле город превратился в крепость звезду? Ну и, конечно же, кто и зачем его разрушил. Сегодня мы разберём все тайны города, поглядим на мегалиты, лучи крепости звезды, старинные дома и замок. Присаживайтесь поудобнее – мы начинаем разбирать историческую ложь связанную с Выборгом!
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