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В РПЦ считают преобразование Святой Софии в мечеть ударом по православию

18:42. 12 июля 2020 184 просмотра 15 коммент. Опубликовал:
Источник: rg.ru @ Елена Яковлева

Решение, принятое властями Турции о преобразовании собора Святой Софии из музея в мечеть стало ударом по всему мировому православию, считает глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

— Это удар по всему мировому православию, — сказал митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия-1»,- потому что для всех православных христиан по всему миру храм Святой Софии — это такой же символ, как для католиков собор Святого Петра в Риме.
В РПЦ считают преобразование Святой Софии в мечеть ударом по православию

Русская церковь, по его словам, воспринимает принятое решение «с большим сожалением».

Ранее, комментируя ситуацию, митрополит Иларион видел в этом решении «сознательное обострение межрелигиозных отношений, которое будет негативно воспринято в России и осложнит межгосударственные контакты.

Надежды, что ситуацию можно будет быстро изменить, не оправдываются.

Решение властей Турции вряд ли будет пересмотрено в ближайшее время, заявил сегодня глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

— Сейчас не очень понятно, каким образом это решение может быть переиграно, по крайней мере, в ближайшее время, — цитируют РИА Новости слова Легойды. — После того, как оно было принято, надежды на то, что что-то изменится в ближайшее время, наверное, уже нет.

Но в перспективе, история, конечно, будет все «расставлять по своим местам», — уверен Владимир Легойда.

— Понятно, что формально это является внутренним вопросом Турции, но есть вещи, которые выходят за рамки формальных решений, — настаивал Владимир Легойда в эфире телеканала «Спас», — Это решение будет воспринято в христианском мире негативно. Ожидать какой-то другой реакции со стороны христиан, конечно, не приходится.

В начале июля на эту тему высказывался патриарх Московский и всея Руси Кирилл, заявлявший, что изменение статуса храма Святой Софии в Стамбуле отзовется глубокой болью в русском народе, сохранение же нейтральности послужит развитию отношений между Россией и Турцией.

Но призывы патриарха, к сожалению, не были услышаны.

В РПЦ считают преобразование Святой Софии в мечеть ударом по православию

В статье использованы фотографии Getty Images.

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Источник: https://nstarikov.ru/v-rpc-schitajut-preobrazovanie-svjatoj-sofii-v-mechet-udarom-po-pravoslaviju-116909

Метки: чит.клуб

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15 Комментариев » Оставить комментарий


  • 5550 4514
    Женечка 12 июля 2020 в 18:57

    Вместо ответа в христианском духе: “Бог един и ему можно молиться по- разному”; предъява обиженного авторитета у которого отжали ларек.

    Ответить
    1
    • 13458 12432
      жора шаповЖенечка 12 июля 2020 в 18:59

      Да чё там , – подставь свою другую щёку. Отожмут ещё что-то.

      Ответить
      2
    • 31514 27372
      ВячеславЖенечка 12 июля 2020 в 19:33

      На всё – воля божья… Как у славян отжимать храмы да капища, – это у них в порядке вещей… Вот пусть теперь христанутые испытают на своей шкуре горечь несправедливости… А будут они сопли жевать, у них муслимы и на Руси отжимать начнут их синагоги…

      Ответить
      1
      • 5550 4514
        ЖенечкаВячеслав 12 июля 2020 в 19:45

        У меня есть для Вас информация про добрых и пушистых славян:
        - в 2005 году в Твери – неоязычники подожгли Храм Серафима Саровского;

        - в 2008 году – неоязычники взорвали бомбу в Никольской церкви в московском районе Бирюлево-Западное;

        - в 2008 году студент-неоязычник порубил топором мемориальную плиту и деревянный крест на территории Пензенского онкодиспансера;

        - в 2009 году неоязычники устроили поджог Казанского храма города Санкт-Петербурга;

        - в 2009 году во Владимире неоязычник бросил взрывпакет в окно храма святых Кирилла и Мефодия;

        - в 2010 году неоязычники подожгли часовню святого Александра Невского в Орле;

        - в августе 2013 года неоязычники подожгли Петровский храм в г. Санкт-Петербурге;

        - 9 февраля 2014 года в Южно-Сахалинске неоязычником Степаном Комаровым в Храме были убиты монахиня Людмила (Пряшникова) и Владимир Запорожец;

        - в Челябинске в 2015 году неоязычниками был совершен поджог строящегося деревянного храма;

        - в 2018 году неоязычником был подожжен храм на ул. Лодочная г. Москвы;

        - в 2018 году неоязычниками был подожжен деревянный храм Иконы Божьей Матери «Умягчение злых сердец», а также деревянный домик воскресной школы в районе Косино-Ухтомский.

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        1
    • 16145 11415
      ВладимирЖенечка 12 июля 2020 в 19:59

      Удар по православию это сама кирилловская РПЦ.

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      0
    • 4609 4337
      KTЖенечка 12 июля 2020 в 19:59

      Как сами Исаакий хотели отжать, так нормально,а как кому-то удалось,то сразу жаба их и задавила.))

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      2

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