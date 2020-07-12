В РПЦ считают преобразование Святой Софии в мечеть ударом по православию
Решение, принятое властями Турции о преобразовании собора Святой Софии из музея в мечеть стало ударом по всему мировому православию, считает глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.
Русская церковь, по его словам, воспринимает принятое решение «с большим сожалением».
Ранее, комментируя ситуацию, митрополит Иларион видел в этом решении «сознательное обострение межрелигиозных отношений, которое будет негативно воспринято в России и осложнит межгосударственные контакты.
Надежды, что ситуацию можно будет быстро изменить, не оправдываются.
Решение властей Турции вряд ли будет пересмотрено в ближайшее время, заявил сегодня глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
— Сейчас не очень понятно, каким образом это решение может быть переиграно, по крайней мере, в ближайшее время, — цитируют РИА Новости слова Легойды. — После того, как оно было принято, надежды на то, что что-то изменится в ближайшее время, наверное, уже нет.
— Понятно, что формально это является внутренним вопросом Турции, но есть вещи, которые выходят за рамки формальных решений, — настаивал Владимир Легойда в эфире телеканала «Спас», — Это решение будет воспринято в христианском мире негативно. Ожидать какой-то другой реакции со стороны христиан, конечно, не приходится.
В начале июля на эту тему высказывался патриарх Московский и всея Руси Кирилл, заявлявший, что изменение статуса храма Святой Софии в Стамбуле отзовется глубокой болью в русском народе, сохранение же нейтральности послужит развитию отношений между Россией и Турцией.
Но призывы патриарха, к сожалению, не были услышаны.
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Источник: https://nstarikov.ru/v-rpc-schitajut-preobrazovanie-svjatoj-sofii-v-mechet-udarom-po-pravoslaviju-116909
Вместо ответа в христианском духе: “Бог един и ему можно молиться по- разному”; предъява обиженного авторитета у которого отжали ларек.
Да чё там , – подставь свою другую щёку. Отожмут ещё что-то.
Вместо щеки пора уже, как Христос в храме, кулаками и кнутом разгонять эту братию.
“В ночь с 28 на 29 мая 1453 года в соборе Святой Софии состоялось последнее в его истории христианское богослужение” так что это давно мечеть.
“В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному Кемалем Ататюрком, Айя-София стала музеем.”
Сейчас просто убрали статус музея.Че такого страшного то случилось,была мечеть Айя-София стал музей ,но музей то был Айя-София.
600 лет уже отвоевывают и все никак не отвоюют.
Это Эрдоган, “друг” Путина, презент России сделал.
И это не первый подарочек.
На всё – воля божья… Как у славян отжимать храмы да капища, – это у них в порядке вещей… Вот пусть теперь христанутые испытают на своей шкуре горечь несправедливости… А будут они сопли жевать, у них муслимы и на Руси отжимать начнут их синагоги…
У меня есть для Вас информация про добрых и пушистых славян:
- в 2005 году в Твери – неоязычники подожгли Храм Серафима Саровского;
- в 2008 году – неоязычники взорвали бомбу в Никольской церкви в московском районе Бирюлево-Западное;
- в 2008 году студент-неоязычник порубил топором мемориальную плиту и деревянный крест на территории Пензенского онкодиспансера;
- в 2009 году неоязычники устроили поджог Казанского храма города Санкт-Петербурга;
- в 2009 году во Владимире неоязычник бросил взрывпакет в окно храма святых Кирилла и Мефодия;
- в 2010 году неоязычники подожгли часовню святого Александра Невского в Орле;
- в августе 2013 года неоязычники подожгли Петровский храм в г. Санкт-Петербурге;
- 9 февраля 2014 года в Южно-Сахалинске неоязычником Степаном Комаровым в Храме были убиты монахиня Людмила (Пряшникова) и Владимир Запорожец;
- в Челябинске в 2015 году неоязычниками был совершен поджог строящегося деревянного храма;
- в 2018 году неоязычником был подожжен храм на ул. Лодочная г. Москвы;
- в 2018 году неоязычниками был подожжен деревянный храм Иконы Божьей Матери «Умягчение злых сердец», а также деревянный домик воскресной школы в районе Косино-Ухтомский.
А кто это “неоязычники” ? И при чём тут славяне ?
Э-мм, я не хочу впадать в дискуссию и вникать в подробности терминологии по этому вопросу. Свастика и “мои боги меня рабом не называют” для меня достаточно. Про Комарова есть информация в Вики: последователь Левашова. Тут таких хватает.
И мне не охота.)
Это простые уголовники, рядящиеся под славян… Провокаторов всегда и везде хватало… А по поводу глумлений – христиане первыми начали – по их “методологии” – время собирать камни…
Удар по православию это сама кирилловская РПЦ.
Как сами Исаакий хотели отжать, так нормально,а как кому-то удалось,то сразу жаба их и задавила.))
Да похрену.
И даже ВЫГОДНО Москве ))