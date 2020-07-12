В РПЦ считают преобразование Святой Софии в мечеть ударом по православию

Решение, принятое властями Турции о преобразовании собора Святой Софии из музея в мечеть стало ударом по всему мировому православию, считает глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

— Это удар по всему мировому православию, — сказал митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия-1»,- потому что для всех православных христиан по всему миру храм Святой Софии — это такой же символ, как для католиков собор Святого Петра в Риме.

Русская церковь, по его словам, воспринимает принятое решение «с большим сожалением».

Ранее, комментируя ситуацию, митрополит Иларион видел в этом решении «сознательное обострение межрелигиозных отношений, которое будет негативно воспринято в России и осложнит межгосударственные контакты.

Надежды, что ситуацию можно будет быстро изменить, не оправдываются.

Решение властей Турции вряд ли будет пересмотрено в ближайшее время, заявил сегодня глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

— Сейчас не очень понятно, каким образом это решение может быть переиграно, по крайней мере, в ближайшее время, — цитируют РИА Новости слова Легойды. — После того, как оно было принято, надежды на то, что что-то изменится в ближайшее время, наверное, уже нет.

Но в перспективе, история, конечно, будет все «расставлять по своим местам», — уверен Владимир Легойда.

— Понятно, что формально это является внутренним вопросом Турции, но есть вещи, которые выходят за рамки формальных решений, — настаивал Владимир Легойда в эфире телеканала «Спас», — Это решение будет воспринято в христианском мире негативно. Ожидать какой-то другой реакции со стороны христиан, конечно, не приходится.

В начале июля на эту тему высказывался патриарх Московский и всея Руси Кирилл, заявлявший, что изменение статуса храма Святой Софии в Стамбуле отзовется глубокой болью в русском народе, сохранение же нейтральности послужит развитию отношений между Россией и Турцией.

Но призывы патриарха, к сожалению, не были услышаны.

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Источник: https://nstarikov.ru/v-rpc-schitajut-preobrazovanie-svjatoj-sofii-v-mechet-udarom-po-pravoslaviju-116909