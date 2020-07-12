Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 июля 2020

После того, как террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» полностью перешла под контроль Турции, в провинции Идлиб начался процесс по насильственному объединению бандформирований в единую армию, которая будет являться основной военной силы так называемой сирийской «оппозиции».

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник из САР.

Подчиняться будущая армия будет Анкаре, а «Хайят Тахрир аш-Шам»* должна выступать той силой, которая будет реализовывать турецкие замыслы в регионе. Справедливости ради стоит отметить, что многие группировки достаточно легко согласились на выдвинутые требования перейти под общее управление бывшей «Джебхат ан-Нусры»*.

В тоже время ряд радикальных объединений, таких как «Хурас ад-Дин» восприняли замыслы Анкары крайне негативно и отказались переходить под контроль и управление Турции через радикальную организацию «Хайят Тахрир аш-Шам».

Это вылилось в ряд кровопролитных сражений между исламистами в последние недели.

Так же волю Турции не пожелали принимать и некоторые другие террористические формирования, однако к открытой конфронтации с заведомо более сильной бандой, такой как бывшая «Джебхат ан-Нусра» решили не переходить, а предпочли занять нейтральную позицию, с попыткой сохранить свою обособленность.

Однако нейтральные, хоть и не враждебные банды, явно не вписываются в картину нового Идлиба, которую руками «Хайят Тахрир аш-Шам» пытается нарисовать Турция на севере Сирии.

Одной из таких групп является банда «Джунд аль-Шам», в которой много кавказцев. В изменившейся политической конъюнктуре группировка должна стать частью создаваемой единой армии или прекратить свое существование. Именно с подобным «предложением» 10 июля 2020 года к полевому командиру «Джунд аль-Шам» чеченцу Муслиму Шишани в Джиср эш-Шугур прибыли представители «Хайят Тахрир аш-Шам».

При этом визит сопровождался агрессивным задержанием руководителя «Джунд аль-Шам». Многие связали его арест с проводимой бывшим «Фронтом ан-Нусра» кампанией по поиску шпионов зарубежной разведки в рядах террористов. Однако на этот раз задержание и вывоз Муслима Шишани имел несколько другие цели.

Представители «Хайят Тахрир аш-Шам» предъявили чеченскому террористу ультиматум: либо его часть «Джунд аль-Шам» переходит под контроль бывшей «Джебхат ан-Нусра», а соответственно Турции, либо покидает район города Джиср эш-Шугур. Через несколько часов «беседы» Муслим Шишани был отпущен. Как сообщают источники, на принятие решения ему было дано два дня.

Стоит отметить, что лидер чеченских боевиков оказался в достаточно сложном положении. Если он согласится с требования «Хайят Тахрир аш-Шам», то может последовать месть со стороны членов кавказских незаконных вооруженных формирований.

С другой стороны, если он откажется от требований бывшей «Джабхат ан-Нусры», его могут ликвидировать, как это происходит с большинством отказавшихся выполнять волю самой сильной группировки террористов.

В любом случае процесс насильного объединения бандформирований под руководством «Хайят Тахрир аш-Шам» идет полным ходом, и у тех, кто еще не присоединился к новой вооруженной структуре, есть выбор: либо согласиться с выдвигаемыми требованиями, либо с оружием в руках отстаивать свои интересы и идентичность.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.