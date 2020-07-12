Моя идеология жизни во времени.

Порой мы вовлечены нести свои года, казалось бы простая рутина, но со временем-устаёшь. Были Боги и они были наделены-сами решать, когда умереть, у нас же другой порядок: живёшь и вдруг, ты уже умер или ты слаб и немощен.

Главное на что должен уповать обыватель, что время стремится к исходу.

Слабый отдаёт свой досуг-сильному или активному, а должен бы -растрачивать время на свои амбиции и планы.

Причина нашей слабости, то что много времени: мы используем, зря.

Каждый должен составить план, по реализации своих возможностей.

Важно стремится объединить усилия, довольный своим единением с одиночеством,-это враг системы, тот кто лишает достойного будущего систему развития общества.

Спросите многих: чего они хотели, многие ответят -денег.

Спросите о моментах их счастья: как правило-это детство, в котором и денег было не много.

Чтоб радоваться будущему, два постулата:

Посади дерево.

Воспитай сына.

Если у вас дочь, то лучше когда она принимает правила-мужа, а не ссылается на правила своей семьи-в юности.

В идеале дом не стоит строить, лучше пользоваться съёмным жильём, летом жить на даче, зимой в городе снимать квартиру. Тем самым меняя место своего обитания.

Кто то вопреки-этому утверждению, стремится построить дом, тратит здоровье, входит в долги, а порой семья или общность существует не на долгую перспективу. Наступает время дележа и скандалов.

Если переезжать постоянно, то дети уже видят своими близкими-только родителей.

Порой с крупными городами, есть доступные дачи, конечно не в каждой можно зимовать, но главное что есть выбор, можно временно пожить в лесу на даче, у реки-на даче, в близи гор-на даче.

Россия укрепится, если часть общества будет стремиться больше времени проводить на природе-в близи дач.

Идеология родовых поместий-не верна, чтоб в неё включиться-нужен капитал, где нет гарантий его возврата, большинство поместий находятся-удалённо от крупных поселений и нужен личный транспорт и он должен быть всегда исправен, даже зимой.

Источник: https://proza.ru/cgi-bin/login/page.pl