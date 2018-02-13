Появилась редкая возможность приобрести мои книги в бумажном варианте!

Если 2017 год был для меня самым тяжёлым в моральном и физическом плане, то новый 2018 год уже принёс некоторые радостные моменты.

В Москве нашлись люди, занимающиеся книгоиздательством, которые взялись издавать и продвигать в народ мои весьма непростые книги. И первой пошла в печать книга "Всё тайное проявляется..."

Это её обложка:

Первые экземпляры этой книги я получил на руки в середине января сего года.

Очень обрадовало, что обложка глянцевая, переплёт твёрдый, а все 370 страниц отпечатаны на бумаге высшего качества, причём печать цветная! Последнее очень важно, поскольку в книге имеется много иллюстраций. При всём этом стоимость книги вышла вполне демократичной — 550 рублей (если покупать прямо в Москве, в издетельстве).

Сейчас выходит из печати ещё одна моя книга "Геометрия жизни", самая первая по счёту, которую я написал в 1998 году.

Так она выглядела 20 лет назад. Формат большой — А4.

"Геометрия жизни" уникальна тем, что книга не относится ни к одному жанру, она сама — жанр!

Ещё до того, как были изданы её первые сигнальные 10 экземпляров, ставшие достоянием сети библиотек, в областной газете «Мурманский вестник» от 21 марта 1998 года появилось сообщение за подписью Владимира Блинова: «Геометрия Жизни» — это анализ естественнонаучного, религиозного, культурного и исторического опыта человечества, накопленного за тысячелетия. Масштабность проблем, исследуемых автором, грандиозна...»

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ РЕПРИНТНОМУ ИЗДАНИЮ

"Есть тысячи книг о Второй мировой войне, которые рассказывают о планах Гитлера в отношении СССР и о зверствах немецких солдат на захваченных ими территориях. Сегодня никому не придёт в голову обвинять авторов этих книг в том, что они разжигают ненависть к современным немцам. Ведь так?

"Геометрия жизни" рассказывает о войне духовной, которая происходила в эпоху так называемой «перестройки» на территории бывшего СССР и велась против бывших советских граждан, но, прежде всего, против людей русских.

Кто вёл эту войну, какие цели преследовались тогда, и что должно было произойти в финальной фазе этой войны, читатель узнает уже с первых страниц «Геометрии жизни». Поскольку и эта война уже в прошлом, то, соответственно, и эту книгу следует воспринимать исключительно как историческую и в какой-то степени как философскую.

«Геометрия жизни» не нацелена на эскалацию экстремизма в современном мире и не ставит своей задачей разжигание какой-либо национальной розни. Её задача изначально была миротворческой. Таковой она остаётся и сейчас.

Скажу честно, я не собирался её писать! Я вообще никакую книгу не собирался писать! У меня далёкое от литературы радиотехническое образование, да и какого-либо литературного таланта никогда не было. Наоборот, в средней школе у меня по литературе выше тройки оценки не было! Но так уж случилось, что я написал сначала «Геометрию жизни» (1996-1998 гг.), потом вдогонку — «Распятое Солнце» (2000).

Очевидно, совесть заставила меня это сделать а также осознание того, что над моей родиной — Россией — нависла смертельная опасность... Хотя нет, осознание опасности пришло не сразу... Всё началось с того, что в далёком 1996 году в моём сознании стала назойливо звучать странная мысль, будто кто-то говорил мне: "пиши о положении в России через призму Библии".

Через какую ещё «призму Библии»? — задавал я сам себе тогда вопрос. Откуда взялась эта странная мысль? — этого я никак не мог понять. Но, что удивительно, эта мысль, словно команда, снова и снова назойливо звучала в моём сознании. И однажды я решил перестать ей сопротивляться! Надо сказать, что прежде я видел Библию только в чужих руках и никогда не читал её, поскольку воспитывался атеистом. Пришлось просить экземпляр у знакомых и начать погружаться в её тексты.

Писать на «заданную тему» я начал почти одновременно с чтением главной книги христиан, чему был сам немало удивлён. Причём, читать её я стал не по правилам, по каким читают все книги «от корки до корки», а выборочно, по наитию.

Уже через месяц, благо в то время я имел в своём распоряжении компьютер 486-серии и "лазерный" принтер, я начал раздавать знакомым свои первые распечатанные на бумаге наброски. Эти «сырые блины» я раздавал буквально направо и налево. Мне нужна была критика — обратная связь, чужой взгляд и чужая реакция, а без этого мне было трудно писать дальше и дальше так, чтобы исключить в тексте смысловые ошибки, да и грамматические тоже. Помню, многих моих читателей и критиков интересовал вопрос: «сколько лет я изучал Библию?» Всех удивляло, насколько глубоко я проникся учением Христа. «Да нисколько лет», — отвечал я всем, — «открыл Библию, что-то прочёл в ней и почти сразу стал писать». Это правда! Знание о том, ЧТО и КАК я должен был написать в своей будущей книге, приходило как бы само собой.

Порою, тот информационный поток, который обрушивался на моё сознание, я едва успевал анализировать, сортировать и записывать. А историю Христа, его изречения и притчи я прочувствовал тогда настолько тонко всеми фибрами своей души, что в какое-то время уверовал, что сумел понять смысл его Учения и смысл прихода Спасителя к евреям, как никто другой.

...Однажды знакомый привёл ко мне пожилого интеллигентного вида мужчину, лет этак 65-ти, который уже прочёл один из моих «опусов» и пожелал познакомиться с автором. Он представился: «Игорь Феодосьевич Шупа-Дуброва, пенсионер, в прошлом инженер-строитель». Оказалось, что этот уже далеко не молодой человек после прочтения моих первых текстов счёл своим долгом предложить мне помощь — быть бесплатно моим помощником и редактором. Вышло так, что он стал для меня и другом, и той обратной связью, в которой я очень нуждался. Он стал и редактором, и ...ходячей энциклопедией. Игорь Феодосьевич был очень начитанным человеком, разносторонне эрудированным, обладал феноменальной памятью.

"Наверное, сам Бог послал его мне!" — обычно говорят в таких случаях... (Вспоминая сегодня наше знакомство, я склонен верить, что именно так оно и было. Наша встреча не могла быть простой случайностью).

В процессе нашей совместной работы над «Геометрией жизни» ко мне почти сразу пришло понимание, какой должна получиться наша книга. Это должен быть труд предельно правдивый, информативный, притягательный, читабельный, обличительный, и при этом он должен обладать критической массой, как у атомной бомбы.

Задача книги, какой я её видел, ни много, ни мало, — повлиять на ход нашей истории и предотвратить страшную катастрофу, об угрозе которой многомиллионными тиражами начало вещать тогда, как минимум, два источника информации.

«ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА НАЧНЁТСЯ В ДЕКАБРЕ», — с первой полосы крупными буквами пугала россиян отнюдь не юмористическая газета «Аргументы и Факты» (№31, 1997).

Тиражом более 20-ти миллионов экземпляров (!) изданный в Германии на русском языке (!) в апреле 1997 года журнал «Сторожевая башня» религиозного общества «Свидетелей Иеговы» пророчил нам то же самое, но уже в подробностях:

«Стремительно близится время, имеющее всемирное значение! ...В этой войне будут участвовать все народы. ...Её исход предрешён. Да, эта скорбь будет тяжелее даже второй мировой войны, в которой погибло 50 миллионов человек. Великая скорбь разразится ошеломляюще неожиданно, в один час. Она начнётся с казни всех ложных религий. Будет истреблено целое общество людей, игнорирующих Иегову».

Я был уверен, что совместно с Игорем Шупа-Дуброва я успею написать эту книгу вовремя. Сам И.Ф.Шупа-Дуброва был уверен в том, что уже сам факт наличия у народа России такой книги, пусть даже хоть в одном экземпляре (который в эпоху научно-технического прогресса легко распечатать многомиллионным тиражом), должен будет поставить злодеев: и тех, кто открыто вёл пропаганду новой мировой войны, и тех, кто тайно подготавливал её, в положение цугцванга. Так у шахматистов называется ситуация, когда дальнейшая игра теряет всякий смысл, ибо любой последующий ход противника, если он решит продолжать игру, лишь усугубит проигрышное положение фигур его «масти».

К концу 1998 года «Геометрия жизни» была нами завершена. Её прочли многие члены мурманского отделения Союза писателей России и одобрили к публикации. Председатель МО СПР, писатель Виталий Семёнович Маслов счёл возможным издать её от имени Мурманского отделения "Фонда культуры". Однако, ни одна типография в Мурманске не согласилась её печатать даже за деньги автора! Тогда по совету В.С. Маслова я распечатал первые десять сигнальных экземпляров на своём "лазерном" принтере, закатал их в мягкую обложку и отнёс эти экземпляры на регистрацию в Мурманскую областную универсальную научную библиотеку. Сразу за этим последовал донос в Прокуратуру от председателя одной общественной еврейской организации. Он требовал привлечь автора книги, её редактора и давшего книге «зелёный свет» писателя В.С. Маслова к уголовной ответственности по статье 282 УК РФ за якобы разжигание национальной розни. Материалы переписки с Прокуратурой я потом включил в окончательный вариант книги, и это только увеличило её «критическую массу».

Официальный выпуск «Геометрии жизни» благополучно состоялся в начале 1999 года. Книга была отпечатана в типографии города Калуга в количестве 500 экземпляров.

250 экземпляров книги были вывезены в Москву и подарены членам Государственной Думы РФ, столичным писателям и другим известным людям. Остальные 250 экземпляров были привезены в Мурманск и распределены среди мурманской элиты, писателей, друзей и знакомых. Я тогда был весь в «боевом порыве», мне хотелось иметь миллионные тиражи, а не 500 экземпляров. Россию ведь реально надо было спасать!

К тому времени Северо-Атлантический альянс «НАТО» уже развязал войну против дружественной нам Югославии. На головы наших братьев-славян уже падали ракеты и сыпались бомбы. Я был уверен тогда, интуиция мне подсказывала, что в сложившейся ситуации не народный бунт, не армия, не генералы, не нынешний верховный главнокомандующий Б.Н.Ельцин могут спасти Россию от надвигающейся катастрофы, а книга, простая книга, раскрывающая всем глаза на процесс тайного приготовления новой мировой войны небывалого масштаба, а главное, раскрывающая секрет, КТО же те злодеи, что уже пообещали нам всем скорую смерть.

Тогда я ещё не знал, и никто из советских людей, очевидно, не знал о безпрецедентном предательстве советского народа со стороны первого лица государства — Бориса Ельцина, президента России с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.

Народ верил, что Борис Ельцин — совесть России! Что Борис Ельцин — это перемены к лучшему!

А эта "совесть России", оказывается, 17 июня 1992 года выступала в Конгрессе США и клялась там американцам, что сделает всё, чтобы уничтожить ту идеологию и ту государственную систему, которая на протяжении многих десятилетий обеспечивала надёжную защиту советских людей от агрессивных устремлений Запада.

...Тогда мой пыл непременно достучаться до миллионов россиян смог остудить один мой друг, который был очень мудрым чиновником из аппарата Администрации Мурманской области — Николай Борисович Богданов. Он сказал: «Совсем не обязательно, чтобы твою «Геометрию жизни» прочитали сейчас миллионы русских, гораздо важнее сейчас, чтобы её прочло 100 умных евреев».

Я подумал и согласился с ним. Поскольку реальная власть в России давно уже находилась в руках представителей именно этой козырной национальности, то, действительно, надо было ждать реакции влиятельной и умной сотни евреев.

Ждать пришлось недолго. ...Как известно, в новогоднюю ночь с 1999 на 2000 год в политической жизни России случилось нечто невероятное. Была ли причастна к этому событию моя «Геометрия жизни», мне не ведомо, но я склонен считать случившееся своевременным решением тех самых «100 умных евреев».

А произошло тогда вот что: действующий президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин, при попустительстве которого против россиян велась духовная война, имел место геноцид русского народа (от безысходности, пьянства, болезней, голода народ вымирал более чем по миллиону человек в год), и притом происходило невиданное разграбление государства проходимцами всех мастей, вот этот враг народа (!) вдруг объявил по телевизору, что слагает с себя полномочия правителя страны и верховного главнокомандующего, и что власть переходит к его преемнику — Путину Владимиру Владимировичу!

Надо признать, что смена недееспособного к тому же страдающего алкоголизмом правителя на дееспособного произошла в исторически важный для России момент.

Соединённые Штаты Америки, чья экономика трещала буквально по швам из-за аферы с долларами, жаждали войны, непременно мировой войны! Только в пожаре войны такого масштаба правители Америки, точнее — её хозяева, видели спасительный выход из сложившейся экономической ситуации. В противном случае гигантский долларовый пузырь грозил лопнуть сам собой с большими последствиями для страны, произведшей и распространившей по миру астрономическое количество ничем не обеспеченных денег. Причём руководители и хозяева США готовились к этой войне давно, а на её пропаганду, «завёрнутую» для маскировки в религиозную оболочку, были потрачены миллионы напечатанных бумажных долларов.

Войну пропагандировали и сотни тысяч "иеговистов", чья штаб-квартира находилась в Бруклине, в США. Эти "иеговисты", посланные в Россию, ходили по домам россиян, звонили во все двери и раздали бесплатно россиянам свои журналы, в которых было написано: «...будет истреблено целое общество людей, игнорирующих Иегову...»

Иегова — если кто-то не знает, это персональный бог иудеев. Желающим просветиться, рекомендую статью "Мы Библию читали! Благин, не надо держать людей за дураков!"

Как известно, когда к войне уже всё подготовлено, то её устроители начинают искать повод, как её начать. Если повод не находится, идут на «поджог Рейхстага».

...Всего через пять месяцев после приведения к власти В. В. Путина, в Баренцевом море, менее чем в ста километрах от Мурманска, произошёл инцидент, в котором погибла новейшая российская атомная подлодка «Курск» со всем её экипажем — 118 человек. 22 августа 2000 года на интернет-сайте электронной газеты «Правда.ру» появилось сообщение, которое в виртуальном мире просуществовало лишь несколько часов. «В субботу, 12 августа, инцидент, произошедший в Баренцевом море, мог привести к третьей мировой войне. В течение нескольких дней мир был подвешен на ниточке, и любой неверный политический шаг мог привести к обмену ядерными ударами. К счастью, инцидент был урегулирован дипломатическим путём».

По официальной версии, озвученной после расследования катастрофы, наша подлодка погибла от взрыва торпеды в её носовой части.

От чьёй торпеды? — до сих пор ясности нет, хотя после подъёма «Курска» со дна моря весь мир облетели фотографии, на которых было видно в правом борту подлодки, ближе к взорванной носовой части, аккуратную круглую дыру с загибами металла вовнутрь.

По мнению военных специалистов, эта дыра — почерк новейшей американской торпеды МК-48. Был ли этот инцидент провокацией, или то была трагическая случайность, возможно, мы не узнаем никогда. Главное же для нас, что Россия не была втянута в военный конфликт, который мог иметь очень печальные для нашей страны последствия.

...Прошёл год с момента гибели "Курска", и мир снова содрогнулся от небывалой трагедии. 11 сентября 2001 года были осуществлены зрелищные (прямо скажем, показушные) атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Погибли тысячи людей. По поводу того, кто же тогда атаковал Америку, до сих пор не утихают споры. Вопросов слишком много: какова была цель терактов, как это могло произойти, почему рухнули небоскрёбы, рассчитанные конструктивно выдержать попадание в них самолётов, кто за всем этим стоит? На очень многие из них ответов нет, и никто из руководителей государства ничего объяснять гражданам не хочет. Последнее обстоятельство даёт право трезвомыслящим людям считать, что данный теракт был ещё одним неудавшимся «поджогом Рейхстага», который организовали спецслужбы самих США.

Как бы там ни было, после гибели "Курска", ставшей для россиян общенародной трагедией, ситуация в нашей стране стала потихоньку, но заметно меняться к лучшему. Последующие восемь лет правления В. В. Путина показали, что новая власть не на словах, а на деле заботится и о возрождении России, и о жизни всего её народонаселения, а не только отдельных групп и слоёв, как это было раньше при Б.Н. Ельцине.

...Недавно я подумал, прошло уже много лет с момента выхода в свет «Геометрии жизни», а многие люди до сих пор обращаются ко мне с просьбой продать или подарить им экземпляр книги. Но у меня давно уже нет ни одного лишнего экземпляра. Так почему бы в этой связи не сделать второе репринтное издание этого труда?

Если у народа есть интерес к этой книге, она должна жить! И ещё. Я хотел бы предупредить читателя вот о чём. Я не претендую на то, что всё написанное в книге — истина, и что в книге нет ошибок. Книга писалась, в основном, по мои интуитивным ощущениям, среди которых главным было ощущение нависшей над страной смертельной опасности. Это вынуждало спешить, в чём-то, возможно, ошибаться, и, как говориться, не везде выбирать правильные слова и правильный тон. Надеюсь, что читатель простит меня за это..."

Из издательства мне сообщили, что книга "Геометрия жизни" будет готова со дня на день, а её продажная цена — 600 рублей.

Также на очереди в московском издательстве выпуск ещё одной моей книги — "Огненная Библия". Она была написана в 2011 году.

Из анонса:

Мне говорят: если хотите сделать Мир Людей лучше, то попробуйте убрать сначала в себе двойственность суждений и привычку всё и всех разделять!





Отвечаю. На данном этапе не стоит задача сделать людей лучше! На это было отпущено другое время. Ибо, если говорить притчей, есть время прорастания семени, есть время роста побегов, есть время созревания плода и есть время жатвы.





Человечество прошло уже через все эти этапы, кроме последнего. Теперь нам всем предстоит пройти через Жатву, о которой когда-то поведал Христос. Кто читал Евангелия, должен знать об этом. Так вот, время Жатвы предусматривает как раз разделение людей на «доброе семя» и на «злое семя». В конечном итоге «злое семя» будет предано огню, как и обещал Спаситель. Что здесь непонятного или нелогичного?





Моя книга потому и называется «Огненной Библией», что она помогает людям разделиться на «доброе семя» и на «злое семя», и последнее затем окажется в огне, буквальном или фигуральном – мне не ведомо! Я знаю лишь одно: про любовь к врагам рода человеческого во время Жатвы Христос не молвил ни слова. Напротив, он сказал, что «ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как Солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф., 13: 38-43).

Купить или заказать эти книги можно у Анатолия Михайловича Алёшкина по электронной почте a@osoznanie.su Финансовые расчёты вести тоже с ним. Он книгоиздатель!

Повторяю, писать на эту почту: a@osoznanie.su

Я же как писатель желаю вам приятного и вдумчивого прочтения моих книг!

12 февраля 2018 года. Антон Благин

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