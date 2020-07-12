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«Лев русской армии», не потерпевший ни одного поражения

05:00. 12 июля 2020 82 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
«Лев русской армии», не потерпевший ни одного поражения | Русская весна

Биография и цитаты полководца, не потерпевшего ни одного поражения в материале НИИ военной истории академии Генштаба Вооружённых сил России.

Военную службу Петр Багратион начал в 1782, до 1783 учился в школе обер- и унтер-офицерских детей (г. Кизляр). В 1783-1792 служил в Астраханском пехотном полку, преобразованном затем в Кавказский мушкетёрский полк, последовательно пройдя все ступени военной службы от сержанта до капитана, в этот чин был произведён в мае 1790.

«Со млеком материнским, — писал впоследствии П.И. Багратион, — влил я в себя дух к воинственным подвигам».

Первый боевой опыт получил в 1783 в военной экспедиции на территории Чечни против восставших горцев шейха Мансура и в дальнейшем неоднократно находился в стычках с горцами. Участвовал в Русско-турецкой войне 1787-1791, отличился при осаде и штурме Очакова.

П.И. Багратион: «Я не понимаю ваших мудрых манёвров. Мой манёвр — искать и бить!» 

В 1792 и 1794, будучи майором Киевского конноегерского полка находился в Польше, отличился в боях при Седлице, при Бродах, при штурме Праги. С июня 1795 — командир 1-го батальона Лифляндского егерского корпуса. В 1797 — командир 7-го егерского полка. В 1798 произведён в полковники, с 1799 — шеф полка.

П.И. Багратион: «Господам начальникам войск вселить в солдат, что все войска неприятельские не иначе что, как сволочь со всего света, мы же русские и единоверные.

Они храбро драться не могут, особливо же боятся нашего штыка. Наступай на него! Пуля мимо. Подойти к нему — он побежит. Пехота коли, кавалерия руби и топчи!» 

В Итальянском и Швейцарском походах А.В. Суворова 1799 в чине генерал-майора командовал авангардом союзной армии, особенно ярко проявил себя в сражениях на p. Адда и Треббия, при Нови, на Сен-Готарде и под Гларуссом.

В июне 1800 назначен шефом Лейб-гвардии Егерского батальона. Активный участник Русско-австро-французской войны 1805. При совершении армией М.И. Кутузова Ульмско-Ольмуцкого марш–маневра, возглавлял её арьергард.

Его войска провели ряд успешных боев, обеспечивая планомерное отступление главных сил, и особенно отличились в сражении при Шенграбене, где отряд численностью в 6000 человек сумел отразить все атаки пятикратно превосходившего корпуса маршала Мюрата и прорваться к главным силам.


Сражение под Аустерлицем (2 декабря 1805г.) 

В Аустерлицком сражении 1805 командовал войсками правого крыла союзной армии, которые стойко отражали натиск французов, а затем составили арьергард и прикрывали отход главных сил.

П.И. Багратион: «Счастье всегда на стороне отважного».

В ходе Русско-прусско-французской войны 1806-1807, командуя арьергардом армии, отличился в сражении у Прейсиш-Эйлау, участвовал в боях под Гутштадтом, Анкендорфом и при Фридланде. В Русско-шведской войне 1808-1809 командовал 21-й пехотной дивизией и, действуя в Южной Финляндии, очистил от шведов побережье от Або до Вазы, нанёс поражение у Бьернеборга шведскому главнокомандующему генералу Клингспору.

Руководил Аландской экспедицией 1809, в ходе которой его войска, преодолев по льду Ботнический залив, заняли Аландские острова, вышли к берегам Швеции и вынудили шведов заключить мир.


«Лев русской армии»

Во время Русско-турецкой войны 1806-1812 — главнокомандующий Молдавской (Дунайской) армией, руководил её боевыми действиями на левом берегу Дуная.

Его войска овладели крепостями Мачин, Кюстенджи, а также Гирсово, разгромили у Рассевата 12-тысячный корпус турецких войск, нанесли крупное поражение противнику под Татарицей.

П.И. Багратион: «В военной службе первейший предмет — воинский порядок, субординация, дисциплина, единодушие и дружба».

С января 1811 — главнокомандующий Подольской армией (с марта 1812–2-я Западная армия). Предвидя возможность вторжения Наполеона I в пределы России, выдвинул план заблаговременной подготовки к отражению агрессии.

В начале Отечественной войны 1812 г. искусным манёвром вывел от Волковыска к Смоленску войска армии на соединение с 1-й Западной армией генерала М.Б. Барклая-де-Толли, что позволило сорвать замыслы Наполеона I разгромить в приграничной полосе российские армии порознь.

В ходе манёвра войска Багратиона провели ожесточённые бои под Миром, Романовым и Салтановкой. В ходе Смоленского сражения войска 2-й Западной армии успешно отразили натиск неприятеля.


Адам Альбрехт. Бородинское сражение

Сдачу Смоленска считал ошибкой. В Бородинском сражении 1812 г. командовал левым крылом русских войск. В этом сражении был смертельно ранен.

П.И. Багратион: «Я довольно не легко ранен в левую ногу пулею с раздроблением кости; но нималейше не сожалею о сем, быв всегда готов пожертвовать и последнею каплею моей крови на защиту отечества и августейшего престола…».

В 1839 по инициативе поэта-партизана Д.В. Давыдова прах генерала захоронен на Курганной высоте у подножия памятника героям Бородина. В 1932 могила была уничтожена, а в 1987 восстановлена.

Награжден орденами: российскими — Св. Андрея Первозванного, Св. Владимира 1-й, 2-й ст. и 4-й ст. с бантом, Св. Александра Невского и алмазными знаками к ордену, Св. Анны 1-й ст., Св. Иоанна Иерусалимского, Св. Георгия 2-й ст.; иностранными: австрийским — Марии Терезии 2-й ст., прусскими — Черного Орла и Красного Орла, сардинским — Св. Маврикия и Лазаря 1-й ст.; крестом за Очаков, золотым оружием «За храбрость».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1594501392

Метки: Новости

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