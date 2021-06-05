В этом музее Санкт-Петербурга хранится самая большая коллекция русского искусства в мире. Ей может позавидовать даже Третьяковка.

Музей был основан в 1895 году по высочайшему указу Николая II. Первоначально он велел назвать его в честь отца «Русский музей императора Александра III».

Основное здание музея – Михайловский дворец в центре Петербурга, но в обширный музейный комплекс входит еще несколько дворцов и зданий города, а также Михайловский и Летний сад.

Коллекцию изначально составили картины, переданные из Эрмитажа и Академии Художеств, а также загородных царских резиденций. После Революции 1917 года сюда поступило большое количество национализированных предметов искусства. Сегодня здесь более 400 тысяч единиц хранения, от древнерусских икон и авангарда до соцреализма и современного искусства. Вот лишь некоторые из несметных шедевров музея.

1. Орест Кипренский. Портрет Евграфа Владимировича Давыдова. 1809

Русский музей

Кипренский известен как портретист, в особенности по эмблематичному изображению поэта Александра Пушкина. Однако, самая известная его картина в Русском музее – портрет гусара, героя Отечественной войны 1812 года с Наполеоном.

2. Карл Брюллов. Последний день Помпеи. 1833

Русский музей

Художник работал над картиной около шести лет в Италиие и ездил на раскопки Помпеи. Полотно размером 4.5 × 6.5 метра экспонировалась в Милане, затем в Эрмитаже. Люди, в ужасе бегущие от извержения вулкана Везувия, производили невероятное впечатление на публику. В Русский музей она была передана прямо к открытию в 1897 году.

3. Иван Айвазовский. Девятый вал. 1850

Русский музей

Эта картина мариниста Айвазовского знакома каждому школьнику. Людей, потерпевших кораблекрушение, на которых обрушится еще одна огромная волна, художник поместил на полотне 2 x 3 метра. Она также попала в музей в 1897 году из Эрмитажа.

4. Илья Репин. Бурлаки на Волге. 1870-73

Русский музей

Одна из самых известных картин художника-передвижника Репина, посвящена тяжелому народному быту. Картина ездила на Всемирную выставку в Вене и позже была куплена членом императорского семьи.

5. Василий Верещагин. У дверей мечети. 1873

Русский музей

Верещагин был военным, много ездил в Среднюю Азию и написал целую «Туркестанскую серию». Основная ее часть, в том числе, шедевр «Апофеоз войны», хранятся в Третьяковской галерее, а жемчужина Русского музея – «У дверей мечети».

6. Архип Куинджи. Лунная ночь на Днепре. 1880

Русский музей

Мастер работы светописи, Куинджи долгое время искал художественное решение для изображения великого Днепра. Лунная дорожка на ночной реке обладает прямо-таки фосфорическим сиянием. Полотно купил еще в незавершенном виде один из великих князей Романовых. Специально для нее также впервые в истории России устроили выставку одной картины.

7. Виктор Васнецов. Витязь на распутье. 1882

Русский музей

Васнецова занимали герои русского фольклора. В Третьяковской галерее хранится его знаменитое полотно «Богатыри». На этом полотне печальный витязь никак не может решить, в какую сторону пойти (а камень сулит только смерть).

8. Василий Поленов. Христос и грешница (Кто не без греха?). 1888

Русский музей

Ради написания этой картины художник ездил в путешествие по Палестине и Сирии, где сделал множество эскизов – лиц, ландшафтов, зданий. Картину размером 3 x 6 метров купил лично Александр III и она хранилась в Эрмитаже, затем была передана в Русский музей в 1897 году. На вырученные с продажи деньги художник построил дом, сейчас это музей-усадьба Поленово.

9. Василий Суриков. Переход Суворова через Альпы в 1799 году. 1899

Русский музей

Суриков славится своими историческими полотнами. Масштабная «Боярыня Морозова» украшает залы Третьяковской галереи, а эта 5-метровая картина занимает целую стену в Русском музее. Сюжет почерпнут из истории Швейцарского похода русской армии под предводительством полководца Александра Суворова.

10. Илья Репин. Запорожцы. 1880-1891

Русский музей

Часто картину называют «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». В работе отражено шумное веселье вольного военного сословия казаков. В 1675 году турецкий султан написал им унизительное послание, чтобы они немедленно сдавались. А они вместе сочинили язвительный ответ. Картину купил Александр III и она переехала в Русский музей из Зимнего дворца.

11. Николай Рерих. Заморские гости. 1902

Русский музей

Рерих, известный по всему миру своими гималайскими пейзажами, писал еще и такие картины на народные сюжеты. На этом полотне изображены варяги, которых по легенде призвали славянские племена править Русью. Картину купил Николай II. Одна из авторских версий хранится также в Третьяковской галерее.

12. Валентин Серов. Портрет княгини З.Юсуповой. 1902

Русский музей

Автор известной картины «Девочка с персиками», которая хранится в Третьяковской галерее, был популярным портретистом и писал даже Николая II и многих придворных особ. Зинаида Юсупова была одной из самых модных дам своего времени, она происходила из древнейшего княжеского рода, ее семья была очень богата. В особняке Юсуповых на Мойке Серов провел около 80 сеансов, а портрет получился скандальным – многие критиковали его за неестественность позы и за слабую композицию. Но сам Серов считал его удачным и особенно гордился тем, как у него получилась тень улыбки этой великосветской дамы.

13. Илья Репин. Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения. 1903

Русский музей

Это монументальное полотно размером 4 х 8.7 метров было выполнено по заказу Николай II. Художник работал в течение трех лет, каждый член Совета позировал для портрета. У Репина были проблемы с рукой, поэтому ему ассистировали художники Иван Куликов и Борис Кустодиев.

14. Михаил Врубель. Шестикрылый серафим. 1904

Русский музей

В Третьяковской галерее Врубелю посвящен целый зал, заполненный его демонами и мистическими созданиями. Но и Русский музей может похвастаться несколькими шедеврами символиста. Картину можно считать иллюстрацией к стихотворению Пушкина «Пророк». Во время написания этой мрачной работы Врубель находился в тяжелой депрессии и страдал галлюцинациями.

15. Михаил Нестеров. Святая Русь. 1905

Русский музей

Более 20 лет жизни Нестеров посвятил живописи на религиозную тематику, а также росписям храмов. Художник искал ключ к русской душе и на многих его картинах священники и монахи изображены на фоне невзрачного русского пейзажа. Картину «Русь святая» сам Нестеров считал вершиной своей религиозной живописи.

16. Лев Бакст. Древний ужас (Теrrоr Аntiquus). 1908

Русский музей

Лев Бакст был прославился на весь мир как театральный художник, работавший над «Русскими сезонами» Сергея Дягилева. Кроме того, он много и успешно работал в жанре книжной иллюстрации. Картиной «Античный ужас» Бакст хотел отобразить апокалиптическое мироощущение, царившее в обществе в начале XX века.

17. Валентин Серов. Портрет Иды Рубинштейн. 1910

Русский музей

Этот портрет – яркий пример живописи русского модерна. Серов написал скандально известную танцовщицу, исполнившую главную роль в балете «Шехеразада» русских сезонов Дягилева.

18. Наталья Гончарова. Велосипедист. 1913

Русский музей

Амазонка русского авангарда долгие годы жила в Париже и увлекалась разными направлениями в живописи, от импрессионизма до фовизма и кубизма. «Велосипедист» – одна из самых ярких работ русского футуризма.

19. Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1915

Русский музей

Картины авангардиста Петрова-Водкина имеют корни в иконописи, при этом отражают сцены из народной жизни. В этой работе очевидна отсылка к богоматери и революционные мотивы.

20. Натан Альтман. Портрет Ахматовой. 1915

Русский музей

Самая известная русская поэтесса XX века Анна Ахматова говорила про этот портрет в стиле кубизм: «как в зеркало гляжусь» и находила множество сходств с этим изображением. Это один из самых известных портретов поэтессы.

21. Казимир Малевич. Супрематизм. 1915-1916

Русский музей

В Русском музее хранится и версия знаменитого «Черного квадрата», но эта работа – квинтэссенция изобретенного Малевичем супрематизма в живописи.

22. Василий Кандинский. Синий гребень. 1917

Русский музей

Эта картина – манифест «абсолютной живописи» и свободы художественного замысла. В музее хранится более 20 ранних работ прославленного абстракциониста, созданных еще до его отъезда в Германию.

23. Борис Кустодиев. Купчиха за чаем. 1918

Русский музей

Кустодиев – настоящий певец купеческого быта и пряничного русского стиля, ставшего популярным в конце XIX – начале XX века. Народные гуляния, масленица и балаганы – это его узнаваемый художественный язык.

24. Марк Шагал. Прогулка 1917-1918

Русский музей

Глубоко символичная картина Шагала продолжает его цикл автопортретов с любимой женой Беллой, на которых они парят над родным городом Витебском.

25. Александр Дейнека. Оборона Севастополя 1942

Русский музей

Одно из самых известных военных полотен советской живописи. Монументальная работа (2 × 4 м) написана не по канонам соцреализма и без четкого соблюдения перспективы, однако, накал и символизм выразительных средств здесь важнее.