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Кедми на примере дела Сафронова объяснил, как западные спецслужбы получают информацию

16:52. 12 июля 2020 73 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
Источник: rueconomics.ru @ Григорий Егоров

Ветеран израильских спецслужб Яков Кедми рассказал на примере дела Ивана Сафронова, как западные спецслужбы пытаются получать информацию в России.

Кедми высказался о деле Сафронова, подозреваемого в передаче важных секретных данных спецслужбам Чехии. По версии обвинения, журналист вступил в контакт с иностранными разведчиками в 2012 году, но первые данные передал через пять лет. Причиной задержания Сафронова стало подозрение в передаче информации о продаже российских вооружений на Ближний Восток и в Африку.

По словам эксперта, очень небольшое количество людей осознает всю имеющуюся у них информацию, и специалист может воспользоваться этим, «выуживая» нужные данные. Журналисты в этом смысле имеют большую ценность, поскольку располагают широкой сетью контактов, которые редко вызывают у них подозрения.

«Есть несколько способов узнавать информацию через человека. Один из них – когда человек даже не осознает, что является источником информации. Другой – когда догадывается, но сам процесс вербовки не происходит. Он осознает, что происходит что-то не то, но предпочитает не углубляться в понимание этого», — заявил аналитик.

Коллаж: ФБА «Экономика сегодня»

Специализация человека, в том числе журналиста, также имеет большое значение для иностранных спецслужб. Например, Сафронов прошел путь от рядового корреспондента до советника главы «Роскосмоса», которым был назначен в мае 2020 года. То, что в какой-то момент своей карьеры он стал заниматься вопросами «оборонки», могло сделать его особенно интересным иностранной разведке.

«Если человек занимается военной журналистикой, у него может быть, например, доступ к интересующим объектам. А дальше, если по определенным качествам он подошел под вербовку, его начинают медленно разрабатывать. Такого журналиста всегда можно использовать, где бы он ни работал», — объяснил Кедми в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что задержание Сафронова не имеет отношения к профессиональной деятельности обвиняемого. Нарышкин указал на тесное взаимодействие СВР и Федеральной службы безопасности в контрразведывательной деятельности и призвал не давить на следствие и суд по делу журналиста.

Обложка: Коллаж: ФБА «Экономика сегодня»

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Источник: https://nstarikov.ru/kedmi-na-primere-dela-safronova-objasnil-kak-zapadnye-specsluzhby-poluchajut-informaciju-116901

Метки: чит.клуб

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 4528 3044
    чужой 12 июля 2020 в 17:03

    Яша правильно призвал. Нельзя давить на следствие. Нужно просто прихлопнуть, чтобы другие не вели расчет, как это лучше делать в следующий раз.

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  • 16131 11405
    Владимир 12 июля 2020 в 17:14

    Ну уж кто кто а Яша хорошо знает как кого и где раскрутить, он и собирал информацию,через советских евреев которые собирались выезжать,он им за это обещал содействие в отправке их не Израиль а в США или Канаду на крайняк в Австралию,посылочки рассылал с джинсой и кожанками а сейчас вдруг перевернулся,а скорее всего пытается выстроить Израиль из России.

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