Главная » Аналитика, Вооруженные силы, Политика, События Настоящего, События прошлого

Эксперт на примере Югославии объяснил важность мощной армии России

11:07. 6 апреля 2019 Просмотров - 159 Один комментарий Опубликовал:

261.jpg

Наличие мощной армии удерживает Запад от попыток реализации «югославского сценария» с целью расчленения России. Такое мнение высказал кандидат исторических наук Олег Айрапетов.

 
Только благодаря наличию мощной армии у РФ Запад не может осуществить новую попытку повторения сценария «расчленения России» по примеру Югославии. Об этом во время «круглого стола» в Москве рассказал историк Олег Айрапетов. По его словам, если у конкретной страны нет надежного комплекса противоракетной обороны, ядерного оружия и его носителей, то никакие силы не смогут гарантировать безопасное существование.
 
В настоящее время актуальность набирает устаревший термин «интервенция». Дело в том, что на фоне исторического конфликта Сербии и Косово, в республике наблюдается усиление американской группировки войск. Очевидно, в складывающейся ситуации именно Вашингтон является определяющей стороной по всем вопросам, связанным с «судьбой» частично признанного государства в Юго-Восточной Европе. Аналогичным образом происходит и с Крымом — США пытаются утверждать, что «русские не имеют права» жить на полуострове, несмотря на честный и открытый референдум в марте 2014 года, когда жители высказались за воссоединение с Россией.
 
«Только сила, только готовность того, что в случае нападения на нас вы подвергнетесь массированному возмездию, – только это является гарантией того, что наши дома останутся в неприкосновенности. Это главный урок югославской драмы», — подытожил Айрапетов.
 
Ранее экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми выразил мнение, что США и НАТО в конце 1990-х готовились осуществить «югославский сценарий» в России, однако ей удалось спастись в самый последний момент...
 
 

Источник: https://politpuzzle.ru/134488-ekspert-na-primere-yugoslavii-obyasnil-vazhnost-moshhnoj-armii-rossii/?utm_referrer=httpszen.yandex.com

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Ресурсы влияния»
...государств. Яркий пример: перед украинскими... создания «списков» объясняется просто – разработавшие ... объединений неправительственных экспертов и аналитиков....страной, как Югославия времен Иосипа Броз...Белоруссия представляет стратегическую важность для Запада,...
Первый доклад «Антимайдан Аналитика» – «Технологии госпереворота»
...деятельности различных экспертов и ... стереотипов. Характерный пример — скандал, вызванный... категории демонстрирует важность подготовительного периода,...был использован в Югославии: стикеры (самоклеящиеся ... революции». Это объясняется следующим. Во-...
Крушение самолёта Су-24 в Сирии. Ситуация в Турции
... войны в Югославии Олег Валецкий полагает...) не только примером социально ответственной предпринимательской...— говорит военный эксперт, директор Центра стратегической... насущность и важность совместной работы ...Турции сложно будет объяснить свою инициативу по ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 февраля 2016
... сирийский военно-политический эксперт. Специально для «...Не весть какой важности событие, тем более... такой результат объясняется стремительным образованием и...под прицелом». Пепел Югославии стучит в сердце...и являются саморегулирующимися. Пример перед глазами —...
Новости Украины и Новороссии 24 декабря 2015
...правительства», – спрогнозировал эксперт.По окончании мероприятия...он подчеркнул важность принятия регламента... рассказывает Лабыскин. — Объяснял, как сказать, как...Донбасса. На этих примерах «активности» видно...отношении бывшей Югославии, окончательно ...
Война с США: вчера, сегодня, завтра и ее возможные сценарии
... состоялась – война в Югославии. Последняя, "генеральная"...средствами, в порядке важности? Другая власть. ...на Имперские чудеса, объясняют их случайным стечением... одномерные и очевидные примеры, как будто специально... ядерного конфликта. Эксперты подсчитали, что ...

Один комментарий»

  • 19375 16911
    Вячеслав 6 апреля 2019 в 11:38 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    В течение 9 лет всё утихомирится и человечество заживёт мирной и спокойной жизнью…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>