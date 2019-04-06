Эксперт на примере Югославии объяснил важность мощной армии России

Наличие мощной армии удерживает Запад от попыток реализации «югославского сценария» с целью расчленения России. Такое мнение высказал кандидат исторических наук Олег Айрапетов.

Только благодаря наличию мощной армии у РФ Запад не может осуществить новую попытку повторения сценария «расчленения России» по примеру Югославии. Об этом во время «круглого стола» в Москве рассказал историк Олег Айрапетов. По его словам, если у конкретной страны нет надежного комплекса противоракетной обороны, ядерного оружия и его носителей, то никакие силы не смогут гарантировать безопасное существование.

В настоящее время актуальность набирает устаревший термин «интервенция». Дело в том, что на фоне исторического конфликта Сербии и Косово, в республике наблюдается усиление американской группировки войск. Очевидно, в складывающейся ситуации именно Вашингтон является определяющей стороной по всем вопросам, связанным с «судьбой» частично признанного государства в Юго-Восточной Европе. Аналогичным образом происходит и с Крымом — США пытаются утверждать, что «русские не имеют права» жить на полуострове, несмотря на честный и открытый референдум в марте 2014 года, когда жители высказались за воссоединение с Россией.

«Только сила, только готовность того, что в случае нападения на нас вы подвергнетесь массированному возмездию, – только это является гарантией того, что наши дома останутся в неприкосновенности. Это главный урок югославской драмы», — подытожил Айрапетов.

Ранее экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми выразил мнение, что США и НАТО в конце 1990-х готовились осуществить «югославский сценарий» в России, однако ей удалось спастись в самый последний момент...

Источник: https://politpuzzle.ru/134488-ekspert-na-primere-yugoslavii-obyasnil-vazhnost-moshhnoj-armii-rossii/?utm_referrer=httpszen.yandex.com