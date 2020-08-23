Как зависимые от Запада Литва и Польша лезут во внутренние дела Беларуси

Стоит понимать, что за патетикой Польши и Литвы, которые внезапно вписались за протестующих в Белоруссии, ничего не стоит, кроме собственных политических интересов. Об этом рассказал бывший глава израильской спецслужбы «Натив» и политолог Яков Кедми.

Как он считает, неподдельный интерес со стороны этих стран объясняется примитивным желанием извлечь из ситуации выгоду. Оно и неудивительно, учитывая, что самостоятельность и независимость, которые обещают литовцы и поляки, не являются отличительными чертами самих этих государств. К примеру, Польша получила последние 7 млрд долларов, после которых будущее страны выглядит крайне туманно. Этим обусловлен и громадный отток людей в более развитые страны, где не похерено собственное производство.

По мнению Кедми, что Польша, что Литва, далеки от собственной независимости. Он также подчеркнул, что эти государства буквально живут на различного рода субсидии и при этом умудряются давать какие-то советы белорусскому руководству.

Но самое поганое в этой ситуации, что они считают белорусов примитивным народом, который якобы не знает, где зерна, а где плевелы. Однако в то же время власти Польши и Литвы не перестают заявлять о «братских союзах», и о том, что они ни краем ногтя не влезают во внутренние дела Беларуси.