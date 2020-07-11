Ленин о современных «леваках»: «Шарлатаны всегда суетливые»

Перечитывать работы классиков общественно-политической мысли всегда полезно и всегда интересно.

Особенно, если классик смог многого достичь в реальности, и был не только теоретиком, но и блестящим практиком.

С учетом полевения общественного мнения в России – самые популярные сейчас «классики» — это Ленин и Сталин. Если писать по реальной популярности – то Сталин и Ленин.

Сталина мы уже много читали. Поэтому сегодня – Ленин.

Его работа «Детская болезнь «левизны» в коммунизме». Звучит очень актуально – уж больно много ультра-леваков развелось в современной сети и ютубе. Они сверх-принципиальны, они против любых компромиссов. У них все очень просто.

Ленин написал о таких не только вышеуказанную работу. Гораздо ранее Ленин с присущей ему меткостью окрестил подобных деятелей: «Шарлатаны всегда суетливые и шумят больше, а некоторые наивные люди принимают это за энергию».

Но читаем ленинскую работу «Детская болезнь «левизны» в коммунизме». Разрыв шаблона уже в … посвящении. Как вы думаете, кому посвящает работу вождь мирового пролетариата? Ни за что не угадаете.

«Посвящаю эту статью высокопочтенному мистеру Ллойду-Джорджу в изъявление признательности за его почти марксистскую и во всяком случае чрезвычайно полезную для коммунистов и большевиков всего мира речь 18. III. 1920». Источник

Ленин посвятил статью премьеру Великобритании – злейшему врагу Советской России. Вот так – и не стеснялся. И потому и стал ЛЕНИНЫМ, что был выше догм и понятий о том, что политику можно похвалить, а что – уж точно нельзя.

Кто скажет, что Владимир Ильич этой статьей «подлизывался» к мировым буржуям или «предавал интересы революции»?

А теперь несколько цитат из «детской левизны».

«Умен не тот, кто не делает ошибок. Таких людей нет и быть не может. Умен тот, кто делает ошибки не очень существенные, и кто умеет легко и быстро исправлять их».

«Представьте себе, что ваш автомобиль остановили вооруженные бандиты. Вы даете им деньги, паспорт, револьвер, автомобиль. Вы получаете избавление от приятного соседства с бандитами. Компромисс налицо, несомненно. «Do ut des» («даю» тебе деньги, оружие, автомобиль, «чтобы ты дал» мне возможность уйти подобру поздорову). Но трудно найти не сошедшего с ума человека, который объявил бы подобный компромисс «принципиально недопустимым» или объявил лицо, заключившее такой компромисс, соучастником бандитов (хотя бандиты, сев на автомобиль, могли использовать его и оружие для новых разбоев, а в случае, который был со мной лично, действительно так и поступили, но потом были пойманы и расстреляны). Наш компромисс с бандитами германского империализма был подобен такому компромиссу».

« ….Отрицать компромиссы «принципиально», отрицать всякую допустимость компромиссов вообще, каких бы то ни было, есть ребячество, которое трудно даже взять всерьез… Надо уметь анализировать обстановку и конкретные данные каждого компромисса или каждой разновидности компромиссов. Надо учиться отличать человека, который дал бандитам деньги и оружие, чтобы уменьшить приносимое бандитами зло и облегчить дело поимки и расстрела бандитов, от человека, который дает бандитам деньги и оружие, чтобы участвовать в дележе бандитской добычи. В политике это далеко не всегда так легко, как в детски-простом примерчике. По тот, кто вздумал бы выдумать для рабочих такой рецепт, который бы давал заранее готовые решения на все случаи жизни, или который обещал бы, что в политике революционного пролетариата не будет никаких трудностей и никаких запутанных положений, тот был бы просто шарлатаном».

«Самое верное средство дискредитировать новую политическую (и не только политическую) идею и повредить ей состоит в том, чтобы, во имя защиты ее, довести её до абсурда. Ибо всякую истину, если её сделать «чрезмерной» (как говорил Дицген-отец), если её преувеличить, если её распространить за пределы её действительной применимости, можно довести до абсурда, и она даже неизбежно, при указанных условиях, превращается в абсурд».

«При советский власти в вашу и в нашу, пролетарскую, партию полезет ещё больше буржуазно-интеллигентских выходцев. Они пролезут и в Советы, и в суды, и в администрацию, ибо нельзя, не из чего, строить коммунизм иначе, как из человеческого материала, созданного капитализмом, ибо нельзя изгнать и уничтожить буржуазную интеллигенцию, надо победить, переделать, переварить, перевоспитать ее, — как перевоспитать надо в длительной борьбе, на почве диктатуры пролетариата, и самих пролетариев, которые от своих собственных мелкобуржуазных предрассудков избавляются не сразу, не чудом, не по велению божией матери, не по велению лозунга, резолюции, декрета, а лишь в долгой и трудной массовой борьбе с массовыми мелкобуржуазными влияниями».

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Источник: https://nstarikov.ru/lenin-o-sovremennyh-levakah-sharlatany-vsegda-suetlivye-116844