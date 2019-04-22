Строку «Ленин и сегодня живее всех живых» из стихотворения Владимира Владимировича Маяковского, посвященное вождю мирового пролетариата, советские дети запоминали на уроках литературы. Сегодня, пожалуй, она при всем уважении к поэту, смотрится несколько устаревшей. И не только потому, что сегодняшние дети не учат именно это стихотворение Маяковского на уроках литературы, но и потому, что на истории они удивительным образом могут пройти историю ХХ века и вообще не знать, кто такой Владимир Ильич Ульянов — Ленин.

Поэтому пусть простят нас «два Владимира», если мы чуть изменим строку поэта, получив тему для размышлений.

Ленин и сегодня

Что значит Ленин для сегодняшней России? Как сегодня «смотрятся» его идеи и достижения той партии, создателем которой он стал?

По большому счету, благодаря победе в гражданской войне Ленин и его окружение стали основоположниками новой реальной политической силы в мировом масштабе. Конечно, до этого были и социал-демократы, рассыпанные по Европе и Америке, и учение Маркса — Энгельса. Однако то были не партии, а партейки, не влияющие на ход мировой истории. Реально коммунисты стали силой сразу после окончания Первой мировой войны, окончательно оформившись после второй мировой схватки. Но тут уже заслуга Сталина, который, надо отдать ему должное, всегда скромно подчеркивал, что он лишь ученик Ленина и «простой бакинский пропагандист».

Сегодня к Ленину вновь возник значительный интерес в обществе. После пенсионной реформы и бесконечного, не имеющего при развитом капитализме, увеличения цен и тарифов, люди вновь потянулись к нашему прошлому. Отсюда не только значительный рост популярности Сталина, бьющий рекорды, но и желание поподробнее узнать, кто такой Ленин. Что он думал, что писал, как и в чем видел выход из похожего «тупика капитализма», который сегодня красиво называют «кризисом мировой экономики».

И вот тут все происходит в соответствии с реалиями ХХI века с его «Википедией», роликами продолжительностью в минуту, кучей непонятных экспертов и блогеров, которые начинают дружной гурьбой лезть в голову к любому, кто наберет любой запрос в поисковике. В начале ХХ века, чтобы стать марксистом, а потом убежденным большевиком, нужно было прочитать сначала Маркса, потом Ленина. Разобраться, чем Ильич ближе и понятнее. На это уходили годы. Сегодня все это люди стараются сделать в лучшем случае за час, максимум за неделю.

В итоге Ленина, и уже тем более, Маркса, сегодня реально знают единицы. Читали их в оригинале сотни, рассуждают на сложнейшие идеологические темы тысячи, а слушают их миллионы. Странная ситуация, когда о социализме спорят те, кто никогда не читал ни Ленина, ни Сталина.

Надо сказать, что в СССР проблема была схожа с сегодняшней. Только выглядела она иначе.Тогда работы Ленина мы все должны были конспектировать ещё в школе. Не понимая их смысла, не зная контекста их написания в мировой политике. Все это приводило к тому, что Ленин казался всем нам скучным и совершенно устаревшим.

После крушения СССР проблема не ушла, а снова видоизменилась. Некоторые политические силы сделали из Ленина политический же бизнес, прикрылись его идеями, чтобы было удобнее получать депутатский мандат. При этом Ленина знали плохо или не знали совсем. А то и знать не хотели — иначе как они могли выдвинуть в кандидаты на пост президента великой страны, от партии носящей имя коммунистической, …человека имевшего счета в зарубежных банках, сверхбогатого «колхозника»? Это как если бы Ленин выдвинул на выборы в царскую думу от РСДРП Савву Морозова, который спонсировал партию, но сам являлся, хоть и просвещенным, но «эксплуататором» и чуждым элементом.

Только сегодня, будучи зрелым человеком, я сел и начала читать Ленина. На полке все его собрание сочинений. Открыл и, что называется, «нырнул». Имея опыт прочтения собрания сочинений Сталина, могу сказать следующее.

Ленин раза в три-четыре объемнее Сталина. Тут дело в том, что писал и выступал Ильич несравненно дольше и больше, а собрание сочинений Сталина «удивительным» образом перестало выходить сразу после его смерти, остановившись всего на 13 томах и на довоенном периоде.

Ленин очень сложен для понимания простым человеком, Ильич писал сложно, был настоящим философом и мыслителем. Не случайно философские трактаты Гегеля или Платона не являются настольными книгами миллионов. Их читают очень немногие. Так вот Ленин — из этой литературы.

В работах Ленина можно четко почувствовать дух и пульс эпохи, и в этом одна из их непреходящих ценностей его произведений.

В томах, которые описывают слова Ленина после взятия власти, появляется огромное количество не статей, а его речей. Вождь беспрерывно выступает на митингах, съездах, слетах и торжественных собраниях. В итоге целый том «говорит» об одном и том же просто потому, что он терпеливо пояснял позицию партии массам. Любопытно, что в том же томе вы можете найти письмо Ленина товарищам, в котором он говорит, что недопустимо публиковать стенограммы его митинговых речей. Что записывающие её искажают, теряют смысл. И потому, пишет Ленин, прошу так не делать, не публиковать их. А на следующей странице новая опубликованная речь и так до конца тома.

Ленин сложен, Сталин значительно проще. Поэтому первого читать и понять неподготовленному читателю трудно, второго легко и просто. Это не говорит о глубине мыслей, это о способе изложения, манере написания материалов и ораторских приемах.

Для того, чтобы понять, надо читать. Не ролики смотреть, не пересказ читать. Читать первоисточники! Сложно? Да, это сложно. Это требует времени. Но только самостоятельно разобравшись, осилив, вы сможете согласиться и убедиться или, наоборот, не согласиться.

Сегодняшние неомарксисты, которые нахватались роликов, сами не читали классиков марксизма-ленинизма, — это продукт эпохи Интернета и клипового мышления. Громкие фразы, сверхреволюционные призывы. О таких сам Ленин написал когда-то работу «Детская болезнь левизны в коммунизме». Потом для подобных деятелей придумали верное название «троцкисты». Они были тоже «левыми», тоже за революцию, словами «за пролетариат». За все коммунистическое хорошее, против всего капиталистического плохого. Однако, товарищу Сталину пришлось дать им смертельный бой не только в масштабах СССР, но и за его пределами. Просто для того, чтобы сохранить Советский Союз. Позднее, после 1945 года, Сталин в узком кругу называл подобные призывы, действия «комсомольскими призывами» и именно желание унять подобных «леваков» привело в итоге к разрыву СССР с Югославией, где Тито под красивыми словами о поддержке греческой революции грозил втянуть союз в войну с обладающими «бомбой» англосаксами.

Не все золото, что блестит. И уж тем более не все «деятели» принесут пользу стране, даже если их красивые и яркие слова начнут воплощаться в жизнь.

Не менее вредна и позиция современных «правых», условных «белогвардейцев», которые о Ленине, и большевиках вообще слышать не хотят и полностью отрицают весь великий советский период. Между тем, отрезать и выбросить семь десятилетий своей истории есть не просто несусветная глупость, а огромная ошибка во всех смыслах. Сегодня в мире миллиарды людей исповедуют левые взгляды благодаря Ленину, они поддерживают политику, которую проводит Россия. Отказываться от этого не нужно ни в коем случае. В качестве примера правильной позиции стоит привести китайскую. Решения Мао Дцэдуна говорят китайские товарищи, на 30% были ошибочными. Но в 70% случаев он был прав! Именно так мы должны относиться и к Ленину и к Сталину, да и Николаю II…

Ленин и сегодня актуален. Только актуальность эта не прямолинейная. Она сложнее. Читая Ленина, можно видеть, как он ошибался, как то, о чем он мыслил, не случилось или не воплотилось. И уж в любом случае Ленин — это пример политической гибкости при сохранении цели, к которой он ведет партию и страну. Брестский мир, помощь революциям в других странах, концессии с капиталистами, национализация, НЭП, военный коммунизм, золотой червонец, изъятие золота — это далеко не диаметрально противоположные меры, которые реализовал Ильич за какие-то пять лет!

Сегодняшние неомарксисты любят СССР. Мы его тоже любим. Но когда нам предлагается сразу перенестись из 1916 года в 1976 год, минуя две страшные войны, гражданскую мясорубку, голод, тиф, разруху, массовую эмиграцию из России, надо понимать, что это либо наивность и полное незнание даже самого Ленина, либо нечто, что гораздо хуже простого незнания.

Читайте Ленина. Чтобы 22 апреля 2020 года к 150-летию со дня его рождения сформировать отношение к этому, безусловно, одному из величайших деятелей в человеческой истории.

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/102974