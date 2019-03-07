Почему марксизм – сферический конь в вакууме?

И теоретически это верно – в рамках заявленной модели . Это имеет большое значение – для диагностики внутренних заболеваний социума. Но в условиях внешней агрессии все внутренние заболевания социума, мягко говоря, неактуальны.

Это теоретически верные расчёты по обществу, которое каким-то (науке пока неизвестным) образом освободилось от внешних угроз. В этой умозрительной модели взаимодействуют только угнетатели и угнетённые, что превращает угнетателей в бесполезных паразитов, угнетённых – в лиц, полностью незаинтересованных во власти своих угнетателей и т.п.

Часто думаю теперь о мудрых стариках моей юности, которые употребляли выражения вроде «завоевания Октября», «завоевания трудящихся», «мы не отдадим наших завоеваний» и т.п. Этот «милитаризм» стариков, чья юность пришлась на сталинские пятилетки, был в них инстинктом, неосознанной очевидностью. «А как же может быть иначе?» спросили бы старики изумлённо, если бы слово «завоевание» попросили бы у них заменить на другое… Житейская мудрость наших стариков не могла найти себе основания в теоретическом марксизме. Ведь весь марксизм – есть блестящее и подробное расписывание ситуации, при которой просто нет внешнего врага! Это и делает марксизм «сферическим конём в вакууме» [1] .



Человеку, попавшему в лапы тигра-людоеда, не время думать о здоровом питании. В когтях терзающего твою плоть тигра уже совершенно не важно – полезен или вреден твой тип питания и образ жизни для печени или сердца, или желудка. В зубах хищника все проблемы внутренней неустроенности, как говорят диалектики, «снимаются».

+++

Чем дальше в дикую тайгу – тем острее становится потребность в ружье, необходимость ружья. В центре города, в хорошо охраняемом парке культуры и отдыха – ружьё за плечами – ненужная и опасная для окружающих тягость. И совершенно непонятно, зачем доброму человеку гулять по парку с ружьём…

Но если речь идёт не о парке культуры и отдыха, а о диких тропических джунглях, то ружьё из опасной обузы становится предметом первой необходимости. Это же в полной мере касается и государства, как института.

В умозрительной модели марксизма совершенно укладывается в его логику утверждение Ленина о том, что «государство — аппарат насилия в руках господствующего класса»[2]. Маркс и сам утверждал нечто подобное[3].

Пожалуй, апогея «сферичность коня в вакууме» достигает у у Ф. Энгельса, который в своей работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства», неловко попытался показать, как именно и почему возникло государство. Здесь – полное и подчёркнутое игнорирование внешних угроз, вторжения орд, нападения иноплеменников. Энгельс доводит модельность до абсурда. В его версии первобытного общества «никакого государства не было — оно было тогда не нужно – людям нечего было защищать и не от кого, все тогда было общим».

Что значит – спросим мы – «нечего было защищать?». Ну, допустим, внутри племени всё действительно было общим. Ну, а для других племён?! Ведь достояние общины для другой общины – добыча. Рассуждения о том, что племени у племени нечему было позавидовать – тоже не выдерживают никакой критики. Ну, допустим, у них не было мебели и дворцов с каретами. А леса, поля, рыбные ловли, удобные пещеры? Вообще всё, что производит земля для пропитания человека – не могло заинтересовать в грабительском смысле другое племя?!

Рассматривая общину, находящуюся в вакууме (в которой реальная община никогда находиться не может) – Энгельс породил химеру. Отсюда и его презрительное отношение к государству.

По Энгельсу получается, что когда в обществе появилось классовое расслоение — богатые и бедные, имущие и не имущие — рабовладельцы и рабы, то у экономически господствующего класса рабовладельцев появилась потребность в особых органах вооруженной власти, отделенных от основной массы населения. Так, мол, и возникает государство.

Здесь Энгельс и Ленин никак не противоречат друг другу – да они и не хотели противоречия. В рамках единого учения они утверждают, что государство – тяжкое ярмо, паразитарный нарост, нечто вредное и бесполезное.

Поэтому в марксизме и ленинизме – «государство будет хотя и неизбежным, но кратковременным этапом в становлении социалистического общества». «В лучшем случае, – писал Энгельс, – государство есть зло, которое по наследству передается пролетариату». В подтверждение своих выводов Энгельс написал обширную работу о разных сектантах на краю земли, которые прекрасно (по его мнению) обходятся в своих общинах без государства, без полиции, судов и тюрем. И в этом пафосе чуть было не слился с законченным маразмом и мракобесием анархизма, заложив очень опасный крен в теоретическом познании угнетательского общества…

+++

Попытаемся сойти с ложной тропы, на которой борьба с врагами Отечества заменяется борьбой с самим Отечеством. Это очевидный путь в никуда – но где же истина?

Зададимся вопросом, далеко не праздным для политэкономии и её классиков: кому принадлежит собственность?

Либералы на этот вопрос отвечают, что собственность принадлежит тем, кто её заслужил, заработал. У них есть теория особого трудолюбия и особой общественной пользы богачей. Марксизм говорит, что собственность принадлежит тем, за кем она закреплена, записана. В этой позиции, разоблачающей теорию «сверхполезности богатых» – ещё очень много наивного юридизма, придания юридическому крючкотворству самодостаточности.

На самом деле – и вы это увидите, оглядевшись вокруг себя, где бы вы ни находились – собственность принадлежит и служит тому, у кого её не отобрали.

В вопросах владения благами трудовое и интеллектуальное участие человека в их создании не значит ровным счётом ничего: египетская пирамида строилась рабами, проектировалась архитектором Имхотепом, но досталась фараону. То есть ни труд, ни интеллект сами по себе никакого владения над благами не несут.

Совершенно неважно, за кем собственность закреплена, записана – буржуазным или социалистическим государством. Как записали, так и перепишут, не впервой за тысячи-то лет грабежей и мародёрства! Придание магической силы бумаге, судебному решению, протоколу голосования и т.п. – лишь отражение наивного фетишизма, одушевляющего и придающего некую мистическую «власть» неодушевлённым предметам.

Захватчика в реальной жизни мало волнует, стоит ли на документе печать или не стоит, «правильная» она или «неправильная»[4]. Снося само государство под корень, захватчик автоматически сносит и все правоотношения, бытовавшие в этом государстве.

Единственный правильный ответ, который НАУКА даёт на вопрос «кому принадлежит собственность?» звучит так: тому, у кого её не отобрали.

Если некий вор украл у вас кошелёк, и убежал с ним вдаль, и там, вдали, у него другой вор этот кошелёк отобрал – он ведь не вам обратно украденное принесёт! Ситуация, при которой один вор обворовал другого вора – очень частая, очень распространённая, но! – ничего не сулящая исходно-обобранным.

В частности: если американский глобализм раздавить российскую олигархию, укравшую у бедняков пенсии – то не для того, чтобы беднякам России пенсии вернуть. Менее всего иностранные хищники в борьбе с российскими хищниками думают о том, как помочь жертвам российских хищников.

+++

Поэтому само слово «собственность» – неправильное, ненаучное. Нет у нас никакой собственности! Нагими мы все приходим в мир, и нагими покидаем его! То, что мы называем «собственностью» или «правами пользования» или ещё как – правильно называть словом мудрых стариков: завоевание.



И вопрос вовсе не в том, как переписать на бумаге блага по справедливости. Это всякий, кто не слабоумный, знает и понимает – как расписать! Вопрос совсем в другом: как их удержать от вооружённой агрессии, от интервенции хищников и мародёров.

Это и называлось мудрецами от сохи – «отстоять завоевания Октября». Не в конституции их отразить, ибо это столь же легко, сколь и бесполезно! Не на бумажке расписать – кому сколько дать справедливо! А с оружием в руках отразить тевтонскую «свинью», лезущую в наш огород свиным рылом.

Для реальных завоеваний Октября благоверный князь Александр Невский, феодал и сын своего раннефеодального времени – куда ценнее, чем современные леваки с их беспочвенным трёпом. Потому что он решал вопрос о собственности и принадлежности ресурсов благо-извлечения по науке, а не в рамках магического мракобесия левацких «подполий».

+++

Ни общие принципы справедливости, ни чёткие параграфы законодательства не имеют сами по себе никакой силы вне вооружённых носителей. Вы можете тысячу раз доказать, что с вами поступили и несправедливо, и незаконно – былинки в мире с того не шелохнётся!

Собственность, как окружающие человека и служащие ему блага – может быть:

1). Отобрана, конфискована.

2) .Дезактуализирована ресурсным лишенчеством.

Второе, на самом деле, и важнее, и чаще, и опаснее первого. Хотя бы своей скрытостью, латентностью.

Если у вас был дом, и у вас его отобрали – то это единовременный факт, фиксируемый в объективной реальности. Этот случай помните и вы сами, и ваши обидчики. У них – в случае конфискации – не получится встать в позу «мы ни при чём, ты сам виноват».

Конфискация вызывает общественное возмущение своей очевидной несправедливостью, её легче пресечь, и в силу её явности – легче осудить.

А что такое «дезактуализация собственности ресурсным лишенчеством»? Это когда, теоретически, вы могли бы построить себе дом, если бы общество выделило вам участок, выдало бы стройматериалы (или деньги, чтобы их купить), возможность арендовать строительную технику и т.п. Но, поскольку общество вам ни хрена не выделило – ни участка, ни денег на стройматериалы, ни строительной техники, ни иных «подъёмных» средств – то вы не построили себе дома.

Фактически дом у вас конфискован – в пользу богатых, в пользу тех, кто купается в непредоставленной вам роскоши. Но формально и юридически у вас никто ничего не отбирал! Понимаете эту тонкость?! Чтобы чего-то отнять у человека, общество сперва должно ему это дать.

Он же голым рождается, человек-то, в уже сложившееся общество! И если оно ему, голому, ничего не даст – то и отбирать у него тоже нечего. Единственное, что у него конфисковано – это нормальная человеческая жизнь и сама возможность достойно, в достатке, прожить её. А ничего, сверх этого, у него и не конфисковали, потому что ничего ему изначально и не предоставляли, сразу вытолкнув в изгои.

+++

Из этого твёрдо установленного факта политэкономической науки, в рамках нашей борьбы с политэкономическим мракобесием – сделаем неизбежный логический вывод.

Благо не принадлежит тому, кто его произвёл или придумал. Оно не принадлежит и тому, за кем записано. В реальной жизни любое благо принадлежит лишь тому, у кого его не отобрали.

Имеющиеся в твоём распоряжении блага можно распределить справедливо или несправедливо, по тому или иному кодексу. Но если у тебя не осталось никаких ресурсоёмких благ (т.е. материальных, вещественных) – то тебе будет нечего распределять. Тут уже вопрос о справедливом или несправедливом распределении диалектически «снимается» – потому что раз нечего делить, то и способы деления не важны.

+++

Мы приходим к выводу, прямо противоположному ошибке в рамках марксизма-ленинизма: государство было бы вредоносным аппаратом угнетения и насилия низов только там, где оно единственное. В этой умозрительной ситуации оно действительно, должно отмирать – как отмерла традиция носить заряженное ружьё на прогулках в городском парке.

Но если речь идёт о тайге, полной свирепыми плотоядными хищниками – то о каком «отмирании ружья» вменяемый человек может вести речь?!

Во враждебном окружении государство из аппарата угнетения масс превращается в аппарат их жизнеобеспечения, необходимый и незаменимый при всех своих сбоях и несовершенствах. Факты нестерпимого угнетения внутри государства, от «своих» – следует считать осечкой ружья, отсыревшим порохом в тайге с волками. Но не более того!

Аппарат жизнеобеспечения держит в своих руках все те ресурсы из которых производятся или могут быть произведены жизненные блага. Да, их делят несправедливо, но начнём с того, что их делят!

То есть сам процесс деления возможен, а раз так – он может быть организован тем или иным способом. А ну как отберут все нивы, покосы, месторождения и рыбные места? Кто, что и как будет делить «справедливо» в этом случае?!

+++

Взгляд на государственные институты, как на врага социализма и общественной справедливости – в корне ошибочный и нелепый взгляд. Государство – не только не враг социализму и справедливости, но и необходимое для них условие.

Ибо трижды глуп тот, кто думает, что его акт владения квартирой или гаражом – бумажка из БТИ! Владение вашей квартирой, и даже комнатой в коммуналке – это танки и пушки России, направленные в сторону «экспроприаторов».

Ну, представьте себе, что в ваш город ворвались банды покойного (к счастью) Шамиля Басаева. Или ваххабиты из Афганистана. Или бандеровские отморозки. Неужели вы думаете, что их будут интересовать бумажки из бюро технической инвентаризации?!

Всякое наше пользование благами – есть наше завоевание. Всё, что работает на нас – теоретически могло бы работать на совсем другого человека, к чему совсем другой человек и стремится. Если мы теряем свои завоевания, то вместе с ними теряем и всякую свою собственность, любые возможности достойно жить и просто жить. Мы вместе с завоеваниями теряем возможность даже нищенского выживания.

Чтобы понять это – посмотрите в каких ужасных условиях живут беженцы, трудовые мигранты, сбежавшие в чужую страну после слома и оккупации собственной государственности! Эти мигранты и пример того, что бывает с потерявшими государство, и могильщики – которые мечтают жить в ваших квартирах и ходить на вашу работу (вместо холодных вагончиков и каторжных строек).

+++

Жить мы сможем только, если поймём вышеизложенное. Иной дороги в жизнь у народа нет. Ибо у мракобесия и лжи много путей, у науки и истины – путь один. Существует много ошибочных ответов на любой вопрос, и только один – верный.



________________________________________ ________________________

[1] «Сферический конь в вакууме» – выражение, обозначающее некую идеальную концепцию, оторванную от реальной жизни. Выражение выросло из анекдота: физику поручили рассчитать, какая лошадь победит на скачках – и он сел высчитывать. Для чистоты расчётов откинул все побочные факторы, и вывел умозрительную модель «сферического коня в вакууме». Этим анекдотом пародируются многочисленные физические выкладки, в которых для упрощения делаются допущения, приближающие ситуацию к идеальной.



Например, в классической механике часто прибегают к абстрактному понятию абсолютно упругого тела; в электродинамике и оптике используется описание поведения электромагнитных волн в вакууме (что более достижимо, чем абсолютная упругость); в термодинамике газов и аэрогазодинамике распространено применение математической модели идеального газа. Допущения об идеальной сферичности тоже часто можно обнаружить в той или иной области физики.



Впоследствии смысл был перенесён на любую ситуацию, в которой упрощённые идеализированные модели выдаются за реальные практические достижения.

В общественных науках яркий пример «сфероконя в вакууме» – марксизм. Он рассматривает внутренние противоречия умозрительной модели общества, полностью свободного от внешней угрозы истребления и/или порабощения.



[2] Он ещё и добавлял: государство есть "организованное насилие одного класса для угнетения другого".

[3] Кратко суммируя: «Появление государства говорит о том, что противоречия в обществе стали непримиримыми, и для того, чтобы ничтожной части общества держать в подчинении на порядок большую его часть, ему требуется насилие, которое и осуществляют особые отряды вооруженных людей и чиновничество. Благодаря наличию такого аппарата общественный класс и становится политически господствующей в обществе силой. Это и называется «обладать государственной властью», т.е. иметь возможность заставить все общество поступать так, как это выгодно правящему классу».

[4] Исключение составляют захватчики, страдающие магизмом и фетишизмом мышления в той же мере, что и их жертвы. В этом случае может состоятся разговор двух шизофреников на правовую тематику – но это лишь до «первого гитлера», до того момента, когда захватчик откажется подчиняться фиктивной и выдуманной силе «бумаг с печатями».





А. Леонидов



***





Источник.

.